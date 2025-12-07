Dàn sao đình đám rủ nhau đi học tiến sĩ, quyết không "mù chữ trong tuyệt vọng"

Làng giải trí Hoa ngữ từng phải báo động trước tình trạng học vấn bất ổn của các ngôi sao đình đám, người thì hỏi gì cũng không biết, kẻ thì viết sai chính tả cả những chữ đơn giản nhất như Vương Nhất Bác, Triệu Lệ Dĩnh, Triệu Lộ Tư…

Đặc biệt là trong lĩnh vực toán học, không ít nam thần, mỹ nhân khiến dân tình phải sốc óc khi tỏ ra thiếu hiểu biết trước ống kính truyền thông. Chẳng hạn như Cúc Tịnh Y tuyên bố mình không biết về góc tù, Dương Dương không nhận thức được số lẻ, Ngô Tuyên Nghi không thực hiện được phép tính nhân đơn giản, Bao Tịnh Văn chỉ thực hiện được phép cộng trừ trong phạm vi từ 1 đến 10…

Có người cho rằng các ngôi sao Cbiz thiếu hiểu biết trầm trọng, nghi ngờ không hoàn thành 9 năm giáo dục bắt buộc, cũng có người suy đoán họ muốn xây dựng hình tượng ngốc nghếch, đáng yêu để thu hút sự chú ý. Thế nhưng, dù là gì đi nữa, những tờ báo chính thống của Trung Quốc đã phải lên tiếng cảnh báo về thực trạng “thất học trong tuyệt vọng” của Cbiz.

Vương Nhất Bác, Triệu Lệ Dĩnh, Triệu Lộ Tư và nhiều ngôi sao Cbiz bị điểm danh phê bình là "mù chữ trong tuyệt vọng".

Thế nhưng giờ đây, dường như mọi chuyện đã khác đi, nhiều ngôi sao Cbiz đã chú tâm hơn đến vấn đề học vấn. Thậm chí, nhiều người còn tích cực học lên thạc sĩ, tiến sĩ khiến dân tình trầm trồ không thôi.

Mới đây, nam diễn viên Kim Thế Giai đã vượt qua vòng tuyển chọn khắt khe để tham gia khóa học tiến sĩ khoa Đạo diễn của Học viện Hí kịch Thượng Hải, đặt nền móng cho việc chuyển về hoạt động phía sau sân khấu sau này.

Được biết, 20 năm trước, Kim Thế Giai là sinh viên chính quy khoa Biểu diễn của Học viện Hí kịch Thượng Hải. Sau khi tốt nghiệp, anh từng sang Nhật Bản đào tạo sâu. Về hoạt động nghệ thuật, nam diễn viên đạt được nhiều thành tích trong showbiz, gây dấu ấn qua nhiều bộ phim đình đám như Chung Cư Tình Yêu, Lạp Tội Đồ Giám, Hai mươi Bất Hoặc…Giờ đây, tài tử này quay về trường cũ để học lên tiến sĩ, cho thấy quyết tâm gắn bó lâu dài của anh đối với ngành phim ảnh.

Kim Thế Giai học lên tiến sĩ, muốn thử sức với nghề đạo diễn.

Trong năm nay, Cbiz còn một nam thần đình đám cũng đặt quyết tâm muốn trở thành tiến sĩ trong lĩnh vực nghệ thuật, đó là Huỳnh Hiểu Minh. Dù lịch trình vô cùng bận rộn, tài tử Thần Điêu Đại Hiệp vẫn cố gắng ôn luyện để tham gia kỳ thi với tỉ lệ chọi cực cao, chỉ để “chốt” một cái tên duy nhất. Thật tiếc cho Ảnh đế họ Huỳnh vì đã thi trượt trong vòng tuyển chọn thứ hai, thế nhưng, anh vẫn tuyên bố với quyết tâm: “Sang năm tôi sẽ tái chiến”.

Huỳnh Hiểu Minh dù thi trượt nhưng quyết tâm của anh được công chúng đánh giá cao.

Trước Kim Thế Giai, Huỳnh Hiểu Minh Lâm Canh Tân – nam diễn viên được công chúng gọi vui là “giấc mộng của 900 triệu thiếu nữ” đã tiến vào Học viện Hí kịch Thượng Hải học tiến sĩ và là lứa học viên đầu tiên của trường.

Trang 163 cho biết, Học viên Hí kịch Thượng Hải mới mở khóa học tiến sĩ trong lĩnh vực nghệ thuật từ năm ngoái và khi ấy chỉ tuyển chọn đúng 4 người. Lâm Canh Tân đã có kết quả thi xuất sắc, giành điểm cao nhất trong phần thi chuyên ngành và tổng điểm thì đứng thứ 2 trong số các thi sinh thi đỗ.

Mặc dù “mỏ hỗn”, tính cách hơi “tẻn tẻn” nhưng Lâm Canh Tân rất nghiêm túc trong việc học tập. Anh thường tận dụng những khoảng trống khi tham gia show hay đóng phim để ôn luyện và giành được kết quả xứng đáng.

Lâm Canh Tân ôn luyện chăm chỉ để thi tiến sĩ.

Ngoài ra, còn không cái tên đình đám khác cũng tích cực đầu tư cho việc học. Chẳng hạn như nam ca sĩ A Vân Ca, nam diễn viên Cận Đông học lên tiến sĩ ở Học viện Hí kịch Trung ương. Nữ diễn viên Thích Vy theo học EMBA tại Đại học Bắc Kinh. “Thiên thần nội y” Hề Mộng Dao, đồng thời cũng là nàng dâu của gia tộc “trùm sòng bạc” khét tiếng đi đào tạo sâu tại Đại học Hong Kong.

Rất nhiều cái tên khác như “Càn Long” Trương Quốc Lập, MC Lý Tương, nam ca sĩ Hồ Hải Tuyền, Hồ Ngạn Bân…đã tham gia khóa học MBA tại các trường đại học danh giá như Thanh Hoa, Bắc Kinh, Phúc Đán.

A Vân Ca, Thích Vy, Hề Mộng Dao đều tích cực theo đuổi việc học.

Việc các ngôi sao nô nức kéo nhau đi học đã thu hút sự chú ý của đông đảo công chúng và nhận được những phản hồi tích cực. Dĩ nhiên, netizen cũng soi xét cẩn thận tiến trình học tập của những người nổi tiếng, để tránh tình trạng “tiến sĩ rởm” như nam diễn viên Địch Thiên Lâm trước đó.

Từng xây dựng hình tượng “học bá” toàn năng, Địch Thiên Lâm đã bị bóc phốt mua bằng tiến sĩ, gian lận và đạo nhái luận văn từ người đồng nghiệp thân thiết Trần Khôn. Sau bê bối chấn động, Địch Thiên Lâm phải ra mặt xin lỗi và bị tước cả bằng Tiến sĩ. Sự việc ồn ào chưa từng có này khiến sự nghiệp của nam diễn viên 8X "đi tong". Cũng từ đó, Địch Thiên Lâm được coi là bài học đắt giá cho các nghệ sĩ Hoa ngữ, cảnh tỉnh họ không được “phông bạt” học vấn.