Quân đội Nga cho biết đã sử dụng đạn pháo dẫn đường Krasnopol-M2 một cách rất hiệu quả trên chiến trường.

Trong chiến dịch đặc biệt, Quân đội Nga đã tấn công hàng nghìn phương tiện của Ukraine, bao gồm xe tăng và xe chiến đấu bộ binh bằng đạn pháo dẫn đường chính xác Krasnopol-M2, theo thông cáo báo chí của Tập đoàn công nghệ nhà nước Rostec.

Công ty Hệ thống có độ chính xác cao (HPS) - một công ty con của Tập đoàn nhà nước mới đây đã giao một lô đạn pháo dẫn đường Krasnopol-M2 mới cho khách hàng. Loại vũ khí này có thể bắn trúng các mục tiêu nhỏ từ khoảng cách hàng chục km.

Krasnopol-M2 là đạn pháo có độ chính xác cao, với khả năng tấn công các mục tiêu nhỏ và di động, chẳng hạn như xe bọc thép. Kể từ khi bắt đầu chiến dịch quân sự đặc biệt, loại đạn dẫn đường này đã phá hủy hàng nghìn phương tiện của đối phương, bao gồm các tổ hợp pháo tự hành, xe tăng, xe chiến đấu bộ binh và nhiều mục tiêu khác.

Bên cạnh đó, Krasnopol cũng hiệu quả chống lại các cụm cứ điểm, công sự, sở chỉ huy, trung tâm điều khiển máy bay không người lái, cầu và các điểm vượt sông, thông cáo cho biết thêm.

Đạn pháo dẫn đường Krasnopol là một vũ khí lợi hại của Pháo binh Nga.

Hơn nữa, Tập đoàn Rostec đang hoàn tất việc bàn giao các hệ thống tự động hóa điều khiển hỏa lực pháo binh Planshet-M-IR hiện đại trên khung gầm bọc thép và biến thể Planshet-A xách tay theo hợp đồng hàng năm. Những khí tài này cho phép tấn công mục tiêu hiệu quả nhất bằng đạn pháo Krasnopol.

Theo ông Bekkhan Ozdoyev, Giám đốc Cụm Công nghiệp Vũ khí thuộc Rostec, các máy tính bảng sẽ xử lý dữ liệu đến theo thời gian thực, bao gồm cả tin tình báo đến từ máy bay không người lái và nhanh chóng hiển thị thông tin cần thiết tại trạm làm việc của người chỉ huy.

"Điều này giúp giảm đáng kể thời gian từ khi phát hiện mục tiêu đến lúc đưa ra quyết định và cải thiện độ chính xác khi bắn, điều đặc biệt quan trọng trong tác chiến phản pháo.

Cả hai phiên bản Planshet đều có thể hoạt động với các khẩu đội sử dụng đạn pháo dẫn đường chính xác cao Krasnopol-M2, làm tăng hiệu quả của chúng", ông Ozdoyev nhấn mạnh.

Các doanh nghiệp thuộc Tập đoàn Rostec cũng đang hoàn thành đúng hạn nghĩa vụ theo hợp đồng cấp nhà nước nhằm cung cấp những tổ hợp vũ khí tiên tiến cho Quân đội Nga.