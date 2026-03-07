Dàn người yêu thuộc giới siêu giàu của Emma Watson

Nụ hôn giữa sân bay

Ngày 5/3, Emma Watson xác nhận mối quan hệ tình cảm mới với doanh nhân Gonzalo Hevia Baillères.

Những bức ảnh chụp cho thấy cặp đôi trao nhau nụ hôn nồng cháy tại sân bay Mexico City (Mexico) giữa vòng vây nhân viên an ninh. Sau đó, hai người nhiều lần được nhìn thấy khắp thủ đô Mexico như tại khu nghỉ mát bãi biển sang trọng Punta Mita.

Emma Watson hôn Hevia Baillères giữa sân bay, thay cho lời xác nhận yêu đương. Ảnh: BackGird.

“Được nhiều người xem là một trong những quý ông độc thân được săn đón nhất Mexico, Gonzalo hiện say đắm và nghiêm túc trong mối quan hệ với Emma. Anh thậm chí đã giới thiệu cô với cha mẹ mình. Không còn gì phải nghi ngờ, Gonzalo và Emma đang dần trở thành một trong những cặp đôi quyền lực bất ngờ nhất năm 2026”, nguồn tin tiết lộ với Daily Mail .

Gonzalo là cháu trai của tỷ phú người Mexico Alberto Baillères (1931-2022). Ông là người sáng lập tập đoàn khổng lồ Grupo BAL của Mexico, sở hữu công ty khai thác mỏ lớn thứ hai nước và chuỗi cửa hàng bách hóa cao cấp El Palacio di Hierro. Gia đình ông giàu thứ ba trong nước và được cho là có tổng tài sản ròng trị giá 19 tỷ USD.

Tiếp nối truyền thống kinh doanh của gia đình, Gonzalo đang giữ chức giám đốc điều hành công ty đầu tư HBeyond ở New York, Mỹ. Trước đó, anh từng sáng lập một mạng lưới tủ khóa thông minh trên khắp khu vực Mỹ Latinh, được cho là trị giá 115 triệu USD.

Nam doanh nhân có đời tư khá kín tiếng. Mối quan hệ công khai gần nhất trước đó của anh là với nữ ca sĩ kiêm diễn viên Tây Ban Nha Belinda Peregrín. Họ quen nhau trong khoảng thời gian từ năm 2023 đến 2024.

Emma Watson cũng nổi tiếng kín đáo trong ngành giải trí. Tuy vậy, chuyện tình cảm của cô chiếm không ít tiêu đề nổi bật trên mặt báo.

Trong cuộc phỏng vấn với tạp chí Glamour, nữ diễn viên 9X nói đùa: "Bất cứ ai bị chụp ảnh cùng tôi đều tự động được coi là bạn trai của tôi. Điều đó khiến mọi người nghĩ rằng tôi có đến 6.000 bạn trai".

Những cuộc tình ngắn ngủi

Emma quen bạn trai đầu ở trường đại học. Ảnh: GC/Shutterstock

Bạn trai công khai đầu tiên của cô là Will Adamowicz. Cả hai gặp nhau khi đang học tại Đại học Oxford (Anh) vào năm 2011. Lần đầu bị chụp ảnh cùng nhau tại lễ hội Coachella vào năm sau đó.

Emma từng chia sẻ với Glamour vào thời điểm đó: "Bạn tôi tặng tôi vé đi (Coachella) nhân dịp sinh nhật. Tôi biết nói gì đây? 'Không, tôi không đi vì không muốn bị chụp ảnh à?’. Nhưng đó là đám đông khổng lồ. Tôi nghĩ không đời nào ai có thể chụp ảnh tôi được, nhưng bằng cách nào đó họ đã tìm thấy tôi”.

Tin tức cặp đôi chia tay rộ lên vào năm 2013. Lý do được cho là lịch trình bận rộn. Thời điểm đó, người đại diện nói với tờ Mirror hai người chia tay vào mùa hè và không còn liên lạc với nhau.

Sau đó, nữ diễn viên hẹn hò cầu thủ bóng bầu dục Matthew Janney. Mối quan hệ này chỉ kéo dài trong một năm. Họ “đường ai nấy đi” vào năm 2014, cũng với lý do lịch trình công việc dày đặc của Emma.

Emma sau đó chia sẻ trên Vogue : “Tôi cảm thấy vô cùng khó chịu. Tôi tham gia khóa tu thiền tĩnh lặng ở dãy núi Rocky của Canada để giúp bản thân vượt qua nỗi đau chia tay”.

Dù khó khăn, người đẹp sinh năm 1990 cũng vượt qua được và bước vào cuộc tình mới. Bạn trai tiếp theo của cô là doanh nhân công nghệ William 'Mack' Knight. Họ hai lần bị bắt gặp đi xem nhạc kịch Broadway ở New York vào năm 2015.

Họ cố gắng kín tiếng nhất có thể. William còn đặt tài khoản Instagram của mình ở chế độ riêng tư.

Mối tình này duy trì được trong 2 năm. Lần cuối cùng họ xuất hiện cùng nhau là khi đi ăn tối ở New York vào cuối tháng 5/2017.

Năm sau đó, Emma có mối tình ngắn ngủi với ngôi sao của Glee , Chord Overstreet. Họ chia tay sau 6 tháng hẹn hò.

Nguồn tin nói với The Sun lúc bấy giờ: “Emma và Chord ban đầu giữ kín chuyện tình cảm. Họ thực sự hợp nhau. Họ dành nhiều thời gian bên nhau ở Los Angeles và được chụp ảnh thường xuyên. Nhưng mọi chuyện giữa họ không suôn sẻ. Giờ cả hai đều độc thân trở lại”.

William 'Mack' Knight (trái) và Chord Overstreet đều có đoạn tình cảm với "cô phù thủy nhỏ". Ảnh: Shutterstock/Getty Images.

Tiếp đó, cô được thấy dùng bữa cocktail cùng CEO công nghệ Brendan Wallace, đồng sáng lập một quỹ đầu tư mạo hiểm. Đến mùa hè 2019, “cô phù thủy nhỏ” chuyển sang triệu phú công nghệ khác, Brendan Iribe, CEO của Oculus.

Tháng 10 cùng năm, Emma bắt đầu mối quan hệ với doanh nhân Leo Robinson, sống tại Los Angeles. Cả hai khá gắn bó, thậm chí còn rộ lên tin đồn đính hôn.

Tuy nhiên, vào năm 2021, ngôi sao Anh lên tiếng phủ nhận. Cô viết trên X: “Nếu tôi có tin tức gì, tôi hứa chia sẻ với các bạn. Trong thời gian này, xin vui lòng hiểu rằng sẽ không có tin tức gì từ tôi. Tôi ở đây chỉ đơn giản là đang lặng lẽ trải qua đại dịch giống như hầu hết mọi người…”.

Cuối năm đó, mối quan hệ của họ đã kết thúc. Emma nhanh chóng tìm được người yêu mới, Brandon Green, con trai của trùm kinh doanh Sir Philip - tỷ phú bán lẻ người Anh, nổi tiếng với biệt danh "Vua của phố mua sắm”, nhưng gây tranh cãi với loạt cáo buộc quấy rối tình dục.

Lần đầu họ được chụp ảnh cùng nhau là vào tháng 9 năm 2021, không lâu sau khi nữ diễn viên chia tay Leo.

Brandon nổi tiếng là người thích tiệc tùng, từng hẹn hò với một số người mẫu. Anh từng bị bắt gặp “tác động” vòng ba của Kate Moss trong kỳ nghỉ ở đảo St Barts.

Cặp đôi này hẹn hò 18 tháng trước rồi chia tay. Có tin đồn Emma là người đề nghị dừng lại mối quan hệ.

Quan điểm về hôn nhân

Vào năm 2024, Emma được thấy có nhiều cử chỉ thân mật với Kieran Brown, cũng xuất thân Đại học Oxford, tại tiệm bánh ngọt gần trường đại học. Thời điểm đó, Emma đang theo học chương trình thạc sĩ bán thời gian tại Oxford.

Trong Tuần lễ thời trang Paris vào mùa thu 2025, Emma gây xôn xao khi đeo nhẫn tại show diễn của Miu Miu. Người ta nghi ngờ cô đã đính hôn với Kieran.

Tuy nhiên, trên chương trình The Jay Shetty Podcast, người đẹp tóc vàng cho biết chưa đính hôn và nhấn mạnh không ép buộc bản thân phải lập gia đình chỉ vì phần lớn mọi người đều như vậy.

Không rõ Emma chia tay Kieran khi nào, nhưng vào tháng 10/2025, cô bị phát hiện đi nghỉ ở Italy với ông trùm công nghệ Austin Kevitch.

Brandon Green (trái) và Kieran Brown là hai bạn trai gần nhất của Emma trước người hiện tại. Ảnh: Shutterstock/Daily Mail.

Có đời sống tình ái khá phong phú, Emma có vẻ như không phải tuýp phụ nữ của hôn nhân. Năm 2025, cô tuyên bố bản thân chưa sẵn sàng bước vào lễ đường.

Cô chia sẻ: “Thực sự mà nói nếu tôi cố gắng kết hôn vào bất kỳ thời điểm nào, về cơ bản là trước khoảng một năm trước, chắc chắn mọi thứ đã thành thảm họa. Khi đó tôi vẫn chưa hiểu bản thân mình đủ rõ. Tôi chưa có ý niệm đủ rõ ràng về mục đích sống, về tầm nhìn, về việc mình đóng góp điều gì cho thế giới... Tôi nghĩ việc khiến mọi người, đặc biệt là người trẻ, nhất là phụ nữ, cảm thấy họ không có giá trị là một dạng bạo lực và tàn nhẫn. Cứ như thể họ chưa thành công trong cuộc sống chỉ vì chưa chạm được tới đỉnh cao. Tôi nghĩ điều đó không thể và không nên bị ép buộc...".