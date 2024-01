Dàn người mẫu Việt catwalk trên tuyết

Ra mắt làng thời trang vào tháng 11/2023, dự án The New Generation Of Models (tên viết tắt là NGM) do siêu mẫu Xuân Lan khởi xướng và thực hiện gây chú ý giới mộ điệu nhằm tìm kiếm và đạo tạo nên thế hệ người mẫu mới với diện mạo hướng đến thời trang cao cấp, chuyên nghiệp.

Cụ thể, NGM định hướng là dự án triển lãm và sách ảnh, video thời trang ghi lại dấu ấn của các thế hệ người mẫu Việt Nam qua những bộ ảnh đặc biệt tại các kinh đô thời trang lớn trên thế giới. Không những thế, NGM còn là “camera hành trình” kể lại chân thực nhất câu chuyện cảm xúc của toàn bộ ekip thực hiện.

Dàn người mẫu catwalk trên tuyết.

Mở màn cho dự án đầu năm 2024 chính là show diễn trên tuyết trắng tại Seoul - Gangwon (Hàn Quốc) vừa diễn ra mới đây, kéo dài từ ngày 27 đến ngày 30/1.

Ngoài siêu mẫu Xuân Lan, dự án còn có sự tham gia của nhiều người mẫu ở các thế hệ như: Người mẫu Thuỳ Trang, người mẫu Nguyễn Hợp, Trâm Anh The Face, diễn viên Lâm Thanh Nhã, người mẫu Thiên Ân (bé Thỏ), Sarah Trần, Cherry Khánh My, Đại Phong, Huyền Trang, Minh Anh, Trọng Phương, Quỳnh Trang, Kiến Đạt,… 24 người mẫu đã trình diễn bộ sưu tập chủ đề “Rainbow Snow” của nhà thiết kế Tommy Tường Lê.

Các người mẫu nỗ lực tạo dáng, quay phim, chụp ảnh dưới cái lạnh âm 8 độ.

Tuyết trắng là điểm nhấn cho dự án, tuy nhiên cũng là thách thức lớn cho cả ekip lẫn các người mẫu trình diễn vì phải làm việc, di chuyển liên tục dưới thời tiết âm 8 độ nhưng vẫn phải đảm bảo các yêu cầu khắt khe về mặt hình ảnh, trang phục, thần thái.

Các người mẫu, trong đó có cả mẫu nhí, mẫu teen cùng ekip phải tuân thủ đúng thời gian thực hiện, luân phiên tại các set quay, chụp để đảm bảo về mặt sức khoẻ.

Xuân Lan ôm chặt con gái ủ ấm.

Chia sẻ ngay trong quá trình thực hiện dự án, siêu mẫu Xuân Lan cho biết: “Các đơn vị, ekip đã chuẩn bị vất vả từ nhiều tháng trước để chuẩn bị cho show lần này. Đây là hành trình tâm huyết của các anh chị em trong ekip và còn là sự kiên cường, nỗ lực tuyệt vời của các người mẫu trong thời tiết khắc nghiệt, âm 8 độ để thực hiện show”.

Tham gia vào hành trình lần này, nhiếp ảnh gia Kiếng Cận cũng chia sẻ thêm: “Đây là hành trình với hơn 100 con người cùng chung chí hướng, không ngại thời tiết khắc nghiệt mà vùi mình vào tuyết trắng để thực hiện những bộ hình, những thước phim không những có giá trị về thời trang mà còn là sự kết nối giữa các thế hệ đi trước với các thế hệ tiếp nối tương lai. Dự án này mang giá trị thời trang khác biệt, là sự quyết liệt của toàn bộ ekip”.