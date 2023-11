Siêu mẫu Xuân Lan làm phim tài liệu, sách ảnh thời trang về các thế hệ người mẫu Việt Nam

Sáng ngày 30/11 tại TP.HCM đã diễn ra buổi họp báo công bố dự án “The new generation of models – Các thế hệ người mẫu Việt Nam” do siêu mẫu Xuân Lan tổ chức.

Theo đó, Xuân Lan kết hợp với Trần Film và Kiengcan Studio thực hiện dự án án “The new generation of models – Các thế hệ người mẫu Việt Nam”. Đây là dự án sách ảnh thời trang với sự góp mặt của nhiều thế hệ người mẫu.

Song song với dự án sách ảnh thời trang là các show diễn thời trang được tổ chức tại các địa danh nổi tiếng thế giới với những câu chuyện hành trình ý nghĩa về người mẫu và thời trang qua các thước phim tài liệu. Điểm đến đầu tiên của dự án là đảo Nami và thủ đô Seoul của Hàn Quốc.

Xuân Lan và ê-kíp tại buổi họp báo sáng ngày 30/11.

“ Hàng cây tuyết nổi tiếng trong phim Bản tình ca mùa đông chính là địa điểm biểu diễn đầu tiên của dự án này, dự kiến diễn ra vào cuối tháng 1/2024 ”, Xuân Lan cho hay.



Nói thêm về dự án “The new generation of models – Các thế hệ người mẫu Việt Nam”, siêu mẫu Xuân Lan bày tỏ: “ Đây là một chương trình, dự án mang tầm quốc tế. Với tính chất thời trang biểu diễn ấn tượng, những concept chụp ảnh cao cấp, với các điểm đến là những kinh đô thời trang lớn trên thế giới.

Chúng tôi muốn đánh dấu thời trang Việt Nam, nhà thiết kế, người mẫu Việt Nam tại các điểm đến tuyệt vời trên thế giới. Qua đó, chúng tôi sẽ chọn lọc những bức ảnh đẹp nhất để làm triển lãm ảnh.

Xuân Lan và ông xã, đạo diễn Nguyễn Ngọc Lâm.

Những bức ảnh này cũng sẽ được đưa vào sách ảnh Các thế hệ người mẫu Việt Nam cùng các video quay buổi biểu diễn trong dự án này được công chiếu trên các ứng dụng ”.



Toàn bộ dự án cũng sẽ được ghi hình thành một bộ phim tài liệu. Tổng đạo diễn của dự án này không ai khác chính là ông xã của Xuân Lan – đạo diễn Nguyễn Ngọc Lâm.