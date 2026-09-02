Lần đầu tiên trong lịch sử gần đây, Đan Mạch triển khai các binh sĩ nghĩ vụ tới Greenland.

Đây là một phần trong nỗ lực củng cố hiện diện của Đan Mạch tại Bắc Cực sau khi Mỹ bày tỏ tham vọng kiểm soát vùng lãnh thổ này.

Động thái này nằm trong chương trình nghĩa vụ quân sự kéo dài mới của Đan Mạch, nhằm đào tạo ra các binh sĩ có khả năng tác chiến tại một trong những khu vực có tầm quan trọng chiến lược và khắc nghiệt nhất vương quốc.

"Điều đó cho thấy chúng tôi đang hiện diện ở đây và không chỉ nghĩ cho riêng mình, mà còn suy tính cho cả người dân ở Greenland", David, một lính nghĩa vụ 19 tuổi, chia sẻ với hãng tin Reuters.

Copenhagen đã cam kết chi hàng tỷ USD để tăng cường phòng thủ Bắc Cực sau khi Bộ trưởng Quốc phòng Đan Mạch thừa nhận tình trạng đầu tư thiếu hụt trong nhiều năm tại khu vực này.

"Tất nhiên, chúng tôi là một phần trong bức tranh lớn hơn về truyền thông chiến lược liên quan đến Greenland, nhưng vai trò của chúng tôi ở đây chỉ đơn giản là tiếp tục huấn luyện các tân binh, binh sĩ, và tích lũy thêm kinh nghiệm huấn luyện trong địa hình và khí hậu Bắc Cực", Đại úy Laura Jepsen cho biết.

Theo Reuters, các binh sĩ nghĩa vụ đang tham gia Arctic Endurance, một cuộc tập trận quân sự của Đan Mạch nhằm huấn luyện binh sĩ chiến đấu và sinh tồn trong điều kiện thời tiết lạnh giá khắc nghiệt.

Cuộc tập trận này nằm trong khuôn khổ Arctic Sentry, một sứ mệnh của NATO được khởi động trong năm nay nhằm củng cố sự hiện diện của liên minh tại Bắc Cực và xoa dịu căng thẳng nội bộ NATO sau những phát biểu của ông Trump về Greenland.

Tổng thống Mỹ Donald Trump đã nhiều lần tìm cách mua lại hòn đảo tự trị thuộc Đan Mạch, viện dẫn các mối quan ngại về an ninh quốc gia và cáo buộc Copenhagen lơ là việc phòng thủ Bắc Cực. Đan Mạch và Greenland đã kiên quyết bác bỏ ý tưởng đó.

Nga, quốc gia duy trì lực lượng quân sự lớn nhất tại Bắc Cực, đã chỉ trích hoạt động ngày càng gia tăng của NATO trong khu vực, mô tả đây là mối đe dọa an ninh trực tiếp làm leo thang nguy cơ đối đầu.

Trung Quốc cũng đang gia tăng hoạt động tại khu vực giàu khoáng sản này, phần lớn thông qua quan hệ đối tác với Moscow.