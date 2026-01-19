Đan Mạch đòi F-16 Ukraine để chống Mỹ lấy Greenland

Chính quyền Copenhagen có thể yêu cầu Kiev trả lại các máy bay chiến đấu F-16 đã được chuyển giao trước đó. Điều này đã được Bộ Quốc phòng Đan Mạch ám chỉ, đồng thời họ nói rõ rằng, việc giao thêm máy bay cho Ukraine hiện đang gặp phải nhiều nghi vấn nghiêm trọng.

Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Đan Mạch là ông Tobias Roed Jensen một lần nữa khẳng định rằng, máy bay chiến đấu F-16 sẽ cần thiết để bảo vệ Greenland và hứa rằng, quân đội nước này sẽ nổ súng vào quân đội Mỹ trong trường hợp có âm mưu xâm lược Greenland.

Cần nhắc lại rằng, Đan Mạch là một trong những quốc gia đầu tiên ở châu Âu chuyển giao máy bay chiến đấu F-16 của Mỹ cho Ukraine.

Vào thời điểm đó, quan hệ giữa Copenhagen và Washington rất thân thiện nhưng những tuyên bố chủ quyền lãnh thổ của Tổng thống Donald Trump đối với Greenland đã đảo lộn mọi thứ.

Và trong khi các nhà ngoại giao vẫn hy vọng thuyết phục được tổng thống Mỹ, nhưng những diễn biến sự kiện trong mấy ngày qua cho thấy điều này khó có thể đạt được.

Ví dụ, vào đầu tuần này, các bộ trưởng ngoại giao Đan Mạch và Greenland đã có cuộc đàm phán với Phó Tổng thống Mỹ J.D. Vance và Ngoại trưởng Marco Rubio, kết quả của cuộc đàm phán này càng khiến Copenhagen thêm bất mãn.

“Đây là một cuộc họp khó khăn. Những khác biệt cơ bản vẫn còn tồn tại, vì tham vọng của Mỹ trong việc chiếm Greenland vẫn không thay đổi” - Thủ tướng Đan Mạch Mette Frederiksen tuyên bố sau cuộc gặp.

Người đứng đầu nội các Đan Mạch chỉ ra rằng, nguy cơ từ những tuyên bố của ông Trump chắc chắn là nghiêm trọng và do đó, chính quyền Copenhagen sẽ tiếp tục nỗ lực để ngăn chặn kịch bản đó trở thành hiện thực.

Greenland là hòn đảo tự trị thuộc Đan Mạch, cũng là hòn đảo lớn nhất thế giới. Nó nằm giữa Đại Tây Dương và Bắc Băng Dương, gần Bắc Mỹ. Hòn đảo có dân số 57.000 người và diện tích khoảng 2,16 triệu km2, rộng hơn Mexico và gấp hơn ba lần bang Texas của Mỹ.

Tổng thống Mỹ Donald Trump nhiều lần khẳng định phải kiểm soát Greenland và để ngỏ khả năng dùng vũ lực nhằm đạt mục tiêu này, thậm chí còn tuyên bố rằng, sự hiện diện quân sự của một số nước châu Âu ở Greenland không ảnh hưởng đến kế hoạch của Mỹ nhằm kiểm soát vùng lãnh thổ này.

Mới hôm 13/01 vừa qua, Tổng thống Donald Trump lại một lần nữa tuyên bố rằng, Mỹ sẽ không thể chấp nhận việc không kiểm soát Greenland, bởi hòn đảo quan trọng với hệ thống phòng không Hoa Kỳ.

Đồng thời, nhà lãnh đạo Hoa Kỳ cũng chỉ ra rằng, NATO sẽ trở nên mạnh mẽ hơn và hiệu quả hơn nhiều nếu Greenland nằm trong tay Mỹ và hối thúc các lãnh đạo NATO nên thúc đẩy nỗ lực để Mỹ kiểm soát hòn đảo và không thể để các đối thủ làm được điều này.

Những tuyên bố của cả hai bên khiến giới chức lãnh đạo chính quyền Kiev càng thêm lo lắng.

Trước đó, giới quan chức Kiev cũng nhiều lần bày tỏ sự lo ngại về việc các tuyên bố chủ quyền lãnh thổ của Trump đối với Greenland có thể làm phân tán sự chú ý của châu Âu khỏi cuộc xung đột ở Ukraine, đồng thời làm giảm sự đoàn kết của NATO trong việc hợp lực ủng hộ chính quyền Kiev.