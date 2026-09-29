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Dàn khách mời giới thiệu gần 60 xe tại VIMS 2026 lộ diện: Đều là reviewer, host, MC có tiếng trong ngành

Đức Khôi
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Ban tổ chức Car Choice Awards 2026 công bố 10 khách mời đảm nhận vai trò giới thiệu Top 5 các mẫu xe được đề cử, với khoảng 60 chiếc tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia.

10 gương mặt giới thiệu Top 5 CCA 2026

Theo công bố từ ban tổ chức, đêm Gala Car Choice Awards 2026 dự kiến có sự góp mặt của 10 khách mời đảm nhận vai trò giới thiệu các mẫu xe lọt Top 5 từng hạng mục.

Danh sách các khách mời gồm Âu Ngọc Phú, Đào Mạnh Hùng, Lê Công Trung Hiếu, Nguyễn Trung Kiên, Nguyễn Văn Tới, Nguyên Vũ, Phạm Ngọc Hải, Phùng Thế Trọng, Tee Anh và Vũ Hà Ninh. Đây đều là những gương mặt trẻ, có tiếng nói trong cộng đồng người dùng xe tại Việt Nam.

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Trong dàn khách mời năm nay, có người là host, MC dẫn chương trình truyền hình về ô tô; có người là chủ các kênh YouTube, TikTok chuyên review xe với lượng theo dõi tới hàng trăm nghìn; cũng có người là gương mặt tích cực, thường xuyên chia sẻ trải nghiệm thực tế trong các cộng đồng, hội nhóm ô tô.

4 nghệ sĩ biểu diễn đêm Gala

Danh sách nghệ sĩ biểu diễn tại đêm Gala cũng được công bố cùng đợt, gồm 4 cái tên dự kiến là Hồ Ngọc Hà, Phùng Khánh Linh, Hà Lê và Cheng.

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Trong đó, Hồ Ngọc Hà là gương mặt quen thuộc của sân khấu Better Choice Awards, từng khép màn đêm Gala BCA 2023 tối 29/10/2023 tại NIC Hòa Lạc. Ba nghệ sĩ còn lại - Hà Lê, Cheng và Phùng Khánh Linh - đều là những gương mặt trẻ, đầy tài năng trong làng nhạc Việt.

Thời gian, địa điểm tổ chức các hoạt động

Đêm Gala vinh danh và trao giải Better Choice Awards - Car Choice Awards 2026 dự kiến diễn ra trong khung giờ 17h00-21h40 ngày 4/10/2026, tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (NCC), Hà Nội. Phần biểu diễn nghệ thuật diễn ra tại Phòng Khánh tiết của NCC.

Song song với không gian trong nhà, một khu trưng bày quy mô lớn được bố trí ngoài trời, ngay tại khuôn viên NCC, quy tụ khoảng gần 60 mẫu xe thuộc Top 5 đề cử Car Choice Awards 2026. Khu vực này nằm trong khuôn khổ triển lãm Vietnam Innovation Mobility Show (VIMS) 2026, diễn ra trong hai ngày 3-4/10/2026, mở cửa tự do từ 8h00 đến 18h00 mỗi ngày.

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Ngoài hoạt động xem xe, lái thử, một minigame trên mạng xã hội cũng được triển khai trong khuôn khổ VIMS 2026, do cộng đồng “Bí Mật Xe Biz” tổ chức. Khách tham quan trải nghiệm tại triển lãm rồi chia sẻ cảm nhận trên Facebook cá nhân sẽ có cơ hội nhận giải, với tổng giá trị giải thưởng gần 38 triệu đồng.

Car Choice Awards là một trong bốn hệ giải thuộc Better Choice Awards - giải thưởng thường niên cấp quốc gia, do VCCorp, Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia (NIC) và Cục Đổi mới sáng tạo (SATI) đồng tổ chức. Mùa giải 2026 mang chủ đề “Shaping The Next Drive - Kiến tạo chuẩn mực mới”, với kết quả từng hạng mục được tổng hợp từ điểm số của Hội đồng Thẩm định chuyên môn và bình chọn cộng đồng.

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Tags

Hồ Ngọc Hà

Trung tâm hội nghị quốc gia

Car Choice Awards 2026

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