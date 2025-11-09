Dàn diễn viên 'Sống chung với mẹ chồng' ra sao sau 8 năm phim 'gây bão'?

Dù đã 8 năm trôi qua, phim Sống chung với mẹ chồng vẫn được nhắc đến như một hiện tượng truyền hình đặc biệt của VTV. Bộ phim phản ánh mối quan hệ mẹ chồng - nàng dâu một cách gần gũi, gai góc mà vẫn đầy nhân văn.

Tác phẩm không chỉ gây “bão” mạng xã hội thời điểm 2017, mà còn trở thành dấu mốc quan trọng trong sự nghiệp của loạt diễn viên như Bảo Thanh, NSND Lan Hương, Anh Dũng, Thu Quỳnh.

Bảo Thanh – “nàng dâu quốc dân”

Sinh năm 1990, Bảo Thanh là gương mặt quen thuộc của khán giả truyền hình. Cô bén duyên điện ảnh từ năm 8 tuổi và từng giành giải Diễn viên phụ xuất sắc nhất tại Liên hoan phim Việt Nam lần thứ 13. Sau đó, nữ diễn viên tiếp tục góp mặt trong Hương đất, Đi qua ngày biển động, Chỉ có thể là yêu, Trò đời…

Bảo Thanh hiện đang công tác tại Nhà hát Kịch Công an Nhân dân.

Tuy nhiên, phải đến vai Minh Vân trong Sống chung với mẹ chồng , tên tuổi Bảo Thanh mới thực sự bùng nổ. Trong phim, cô hóa thân thành nàng dâu chịu nhiều uất ức vì mẹ chồng cay nghiệt.

Nữ diễn viên chinh phục khán giả bằng diễn xuất tự nhiên, cảm xúc. Sau thành công này, cô tiếp tục ghi dấu ấn với Về nhà đi con – một trong những bộ phim Việt ăn khách nhất trên sóng VTV.

Khi sự nghiệp đang ở đỉnh cao, Bảo Thanh bất ngờ rút lui khỏi màn ảnh để sinh con thứ hai vào năm 2021 và dành thời gian chăm lo cho gia đình. Hiện tại, cô có cuộc sống viên mãn bên chồng và hai con nhỏ.

Một bước ngoặt trong sự nghiệp của Bảo Thanh là sau nhiều năm hoạt động tại Nhà hát Tuổi Trẻ, cô đầu quân cho Nhà hát Kịch Công an Nhân dân.

NSND Lan Hương

Trước khi nhận vai bà Phương trong Sống chung với mẹ chồng , NSND Lan Hương đã là một gương mặt gạo cội của màn ảnh Việt, từng góp mặt trong nhiều phim truyền hình như Gió làng Kình, Đường đời, Những ngọn nến trong đêm...

NSND Lan Hương tiếp tục ghi dấu với các vai diễn truyền hình sau "Sống chung với mẹ chồng".

Vai diễn bà mẹ chồng cay nghiệt, khắt khe nhưng cũng đầy tổn thương bên trong giúp bà trở thành “hiện tượng” mạng xã hội năm 2017. Sau đó, NSND Lan Hương vẫn miệt mài đóng phim: Thương ngày nắng về (2021), Gia đình mình vui bất thình lình (2023), Hoa sữa về trong gió (2024), Dịu dàng màu nắng (2025)…

Ở tuổi ngoài 60, NSND Lan Hương vẫn giữ được phong thái trẻ trung, luôn hạnh phúc trong cuộc hôn nhân hơn 38 năm với NSƯT Đỗ Kỷ – bạn đời và người đồng nghiệp gắn bó cùng bà từ sân khấu đến phim ảnh.

Diễn viên Anh Dũng

Cũng sinh năm 1990 như Bảo Thanh, Anh Dũng từng được kỳ vọng là “nam thần mới” của phim truyền hình Việt sau vai Thanh trong Sống chung với mẹ chồng . Tuy nhiên, sau thành công này, anh lại chọn Nam tiến để theo đuổi sự nghiệp điện ảnh.

Anh Dũng gây tiếc nuối khi đột ngột biến mất khỏi màn ảnh.

Anh Dũng tham gia đóng Gái già lắm chiêu V, Thiên thần hộ mệnh, Người vợ cuối cùng… nhưng chưa tạo được dấu ấn rõ nét.

Từ năm 2021, anh được nhắc đến nhiều hơn nhờ mối tình với diễn viên, nhà sản xuất Trương Ngọc Ánh. Từ vị thế nam thần VTV, Anh Dũng hầu như chỉ được nhắc đến với danh xưng "bạn trai kém 14 tuổi của Trương Ngọc Ánh".

Hai người thường sánh đôi tại sự kiện, song từ năm 2023 đến nay, Anh Dũng hoàn toàn vắng bóng trên màn ảnh lẫn truyền thông. Anh không cập nhật mạng xã hội, cũng không xuất hiện trong bất kỳ dự án phim nào.

NSND Công Lý

NSND Công Lý – người đảm nhận vai bố chồng của Minh Vân vốn là nghệ sĩ kỳ cựu của làng hài và truyền hình Việt. Từ hình ảnh Bắc Đẩu trong Táo quân đến các phim như Bão qua làng, Hoa hồng trên ngực trái, Hướng dương ngược nắng…, anh luôn được khán giả yêu mến bởi diễn xuất đa dạng.

NSND Công Lý dần hồi phục sức khoẻ sau biến cố và trở lại với các vai nhỏ trên truyền hình.

Năm 2021, Công Lý gặp biến cố lớn về sức khoẻ, phải tạm dừng mọi hoạt động nghệ thuật. Sau thời gian dài điều trị, anh dần hồi phục và trở lại với các vai nhỏ trong phim Cha tôi, người ở lại (2025).

Dù sức khỏe chưa hoàn toàn ổn định, NSND Công Lý vẫn kiên trì cống hiến, cho thấy tinh thần mạnh mẽ của một nghệ sỹ sống hết mình vì nghề.

Diễn viên Thu Quỳnh

Trong dàn diễn viên Sống chung với mẹ chồng , Thu Quỳnh là người có sự nghiệp bền vững nhất sau 8 năm. Từ vai Trang cá tính, cô liên tiếp ghi dấu trong loạt phim đình đám như Quỳnh búp bê, Về nhà đi con, Hương vị tình thân, Hành trình công lý, Cha tôi, người ở lại…

Đặc biệt, vai Huệ trong Về nhà đi con đã mang về cho cô giải Nữ diễn viên xuất sắc tại Liên hoan Truyền hình Toàn quốc lần thứ 39.

Thu Quỳnh vẫn miệt mài đóng phim, giữ hình ảnh chỉn chu.

Không chỉ thành công trên truyền hình, Thu Quỳnh còn là diễn viên trụ cột của Nhà hát Tuổi Trẻ, luôn giữ được phong độ và đam mê với sân khấu. Ở tuổi 37, nữ diễn viên vẫn miệt mài đóng phim, giữ hình ảnh chỉn chu.

Về đời tư, Thu Quỳnh từng kết hôn với diễn viên Chí Nhân năm 2014, ly hôn năm 2015, có một con trai là bé Be. Tháng 5/2024, cô sinh con thứ hai – bé Tằm, tiếp tục hành trình làm mẹ đơn thân. Nữ diễn viên cho biết cô không có ý định kết hôn lần nữa, dù mối quan hệ với bố em bé vẫn êm ấm.