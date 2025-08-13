Đạn dẫn đường chính xác Krasnopol xóa sổ trạm điều khiển UAV ở Dnepr

Các kíp pháo Msta-B thuộc lực lượng lính dù Ulyanovsk đã phá hủy các trạm điều khiển UAV và nơi tập kết bộ binh của Quân đội Ukraine trên bờ phải sông Dnepr, tỉnh Kherson, bằng đạn dẫn đường chính xác Krasnopol.

Bộ Quốc phòng Liên bang Nga đã công bố video về cuộc tấn công trên.

Trinh sát trên không tại một trong các khu định cư trên bờ phải sông Dnepr, trong các tầng hầm của những tòa nhà đổ nát, phát hiện 5 điểm điều khiển UAV và các vị trí tập kết quân nhân của Quân đội Ukraine.

Sau quá trình trinh sát trên, các kíp pháo phân tán dọc bờ trái sông Dnepr được nhận tọa độ mục tiêu.

Quyết định được đưa ra là sử dụng đạn điều chỉnh dẫn đường chính xác Krasnopol để tiêu diệt các điểm điều khiển drone và nơi tập kết đối phương, đồng thời dùng UAV trinh sát Orlan-30 để điều chỉnh và ghi nhận việc phá hủy mục tiêu.

Chỉ trong vài phút, các pháo thủ triển khai khẩu đội, tính toán tọa độ bắn và trúng tất cả mục tiêu bằng những phát bắn chính xác: 5 trạm điều khiển UAV và 2 vị trí nơi quân nhân Ukraine tập trung.