Dân công sở chú ý: Từ 15/5, thực hiện hành vi này trong giờ làm việc có thể bị phạt tới 3 triệu đồng

Theo quy định tại Điều 30, mức phạt tiền từ 1 - 3 triệu đồng sẽ được áp dụng đối với các hành vi: uống rượu, bia ngay trước, trong giờ làm việc, học tập và nghỉ giữa giờ; ép buộc người khác uống rượu, bia. Đặc biệt, người đứng đầu cơ quan, tổ chức nếu không triển khai các biện pháp phòng, chống tác hại rượu bia hoặc để xảy ra tình trạng nhân viên uống rượu bia trong giờ làm việc cũng sẽ bị phạt từ 3 - 10 triệu đồng.

Bên cạnh việc chấn chỉnh giờ giấc làm việc, Nghị định 90 cũng quy định cụ thể các các hành vi liên quan đến bán và cung cấp rượu, bia. Trong đó, bán rượu, bia cho người chưa đủ 18 tuổi hoặc không niêm yết thông báo cấm bán cho đối tượng này có thể bị phạt từ 1 - 3 triệu đồng; phạt từ 5 - 10 triệu đồng nếu mở điểm bán trong phạm vi 100m quanh trường học, bệnh viện. Bán hàng qua mạng không kiểm soát độ tuổi có thể bị phạt tới 20 triệu đồng.

Nghị định cũng quy định mức xử phạt nặng đối với các hành vi khuyến mãi và quảng cáo rượu, bia sai quy định. Phạt từ 20 - 40 triệu đồng với hành vi quảng cáo rượu bia trong khung giờ cấm (18g - 21g), quảng cáo hướng đến trẻ em hoặc tài trợ bằng sản phẩm rượu bia.

Nghị định quy định lực lượng công an, quản lý thị trường, hải quan và các cơ quan quản lý nhà nước chuyên ngành có thẩm quyền lập biên bản và xử phạt các hành vi vi phạm nêu trên.

Các quy định mới được kỳ vọng sẽ góp phần thay đổi thói quen sử dụng rượu bia, đặc biệt là nâng cao ý thức chấp hành kỷ luật lao động và giảm thiểu các hệ lụy xã hội.

Theo Sức khỏe và Đời sống, luật sư Nguyễn Văn Nam - Đoàn luật sư TP Hà Nội cho biết: các quy định tại Nghị định 90 đã mở rộng phạm vi điều chỉnh, không chỉ dừng ở hành vi sử dụng rượu, bia mà còn siết chặt trách nhiệm của tổ chức, cá nhân trong toàn bộ chuỗi từ kinh doanh, quảng cáo đến quản lý. Việc bổ sung chế tài đối với hành vi bán rượu, bia qua môi trường thương mại điện tử nhưng không kiểm soát độ tuổi được đánh giá là điểm mới đáng chú ý, phù hợp với thực tiễn.

"Nghị định đã tiếp cận theo hướng phòng ngừa là chính, tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu, gia đình và xã hội. Đây là cơ sở pháp lý quan trọng để hạn chế tình trạng lạm dụng rượu, bia, đặc biệt trong giới trẻ", luật sư Nam nhận định.

Nghị định 90 sẽ chính thức có hiệu lực từ ngày 15/5. Các quy định mới được kỳ vọng góp phần hạn chế tình trạng lạm dụng rượu, bia và giảm thiểu các hệ lụy đối với sức khỏe cộng đồng.