Tình trạng sản phụ 20 tuổi bị gã đàn ông vung tay tát thẳng mặt trước giờ sinh

Hôm nay (7/4), mạng xã hội lan truyền đoạn clip ghi lại sự việc gây bức xúc trong khuôn viên Bệnh viện Đa khoa II Lâm Đồng. Theo nội dung clip do người chứng kiến quay lại thì thời điểm xảy ra sự việc, một sản phụ trẻ đang đứng nói chuyện với một người đàn ông.

Người này chửi bới, rồi vung tay tát rất mạnh sản phụ. Bị đánh bất ngờ với lực mạnh, người phụ nữ có phần choáng váng và suýt ngã ra sau. Ngay lập tức những điều dưỡng và nhân viên bệnh viện đã can thiệp để bảo vệ sản phụ trước những đòn tấn công tiếp theo từ người đàn ông.

Sản phụ bị người đàn ông hành hung.

Tờ Tuổi Trẻ dẫn thông tin thì Bệnh viện Đa khoa II Lâm Đồng cho biết, nạn nhân trong vụ việc trên là chị P.T.K.L. (20 tuổi, trú tại thôn 19, xã Đạ Huoai, tỉnh Lâm Đồng). Trưa 3/4, chị L. nhập viện trong tình trạng mang song thai 33 tuần, chuyển dạ sinh non trên nền vết mổ cũ mới chỉ 20 tháng.

Sau khi khám xong, chị L. và một người đàn ông có nói chuyện với nhau ở khu vực sân bệnh viện thì xảy ra sự việc như trong đoạn clip. Đại diện Bệnh viện Đa khoa II Lâm Đồng chia sẻ trên Tuổi Trẻ rằng sau khi tách sản phụ ra khỏi khu vực có người đàn ông nói trên thì các bác sĩ tiếp tục thăm khám và theo dõi sức khỏe cho sản phụ. Do đó bệnh viện chưa có thông tin về người đã tát sản phụ. Tuy nhiên qua nắm thông tin thì người này là người có mối quan hệ tình cảm với sản phụ P.T.K.L..

Người đàn ông được cho là có mối quan hệ tình cảm với sản phụ.

Cũng theo thông tin từ Bệnh viện Đa khoa II Lâm Đồng, đến 4h30 ngày 6/4, chị L. được chỉ định mổ lấy thai. Hai bé gái có cân nặng lần lượt là 1,5kg và 1,7kg chào đời và hiện đang được chăm sóc tích cực tại khoa nhi sơ sinh do sinh thiếu tháng. Ghi nhận đến 7h30 ngày 7-4, chị L. đã tỉnh táo, tiếp xúc tốt, các chỉ số sinh hiệu ổn định, vết mổ đã khô.