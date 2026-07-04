Dân chưa bằng 1 huyện Việt Nam, quốc đảo châu Phi bùng nổ du lịch sau trận cầu nghẹt thở với Argentina

Có những điểm đến nổi tiếng nhờ mạng xã hội, có nơi được biết đến qua những bộ phim bom tấn, nhưng Cape Verde lại bước vào tâm điểm chú ý của thế giới theo một cách rất khác.

Sau màn trình diễn đầy ấn tượng tại World Cup 2026, quốc đảo nhỏ bé ngoài khơi Tây Phi bỗng trở thành cái tên được tìm kiếm nhiều trên các diễn đàn du lịch. Không ít người tò mò: một đất nước chỉ hơn nửa triệu dân, vốn hiếm khi xuất hiện trên bản đồ du lịch quốc tế, rốt cuộc có điều gì đặc biệt?

Câu trả lời nằm ở chính sự đối lập hiếm có của nơi này. Cape Verde là nơi những cồn cát từ sa mạc Sahara vượt hàng trăm kilomet trên Đại Tây Dương để bồi đắp thành bãi biển, là nơi những ngọn núi lửa vẫn âm ỉ hoạt động nằm cạnh làn nước xanh trong, đồng thời cũng là quê hương của những giai điệu Morna da diết cùng nền văn hóa Creole được hình thành từ sự giao thoa giữa châu Phi và châu Âu. Có lẽ vì thế, sau khi biết đến Cape Verde qua bóng đá, nhiều người lại bắt đầu muốn khám phá quốc đảo này bằng một hành trình rất khác.

Ảnh: Joana Alina

Một quốc đảo nhỏ nhưng mang trong mình nhiều lớp văn hóa

Nằm giữa Đại Tây Dương, cách bờ biển Senegal khoảng 570 km, Cape Verde hay tên chính thức là Cộng hòa Cabo Verde là quần đảo được hình thành từ hoạt động núi lửa cách đây hàng triệu năm. Không có những thành phố đông đúc hay các công trình hiện đại đồ sộ, nơi đây gây ấn tượng bằng cảnh quan tự nhiên gần như còn nguyên vẹn cùng nhịp sống chậm rãi hiếm thấy trong thời đại ngày nay.

Suốt nhiều thế kỷ, Cape Verde từng là điểm dừng chân quan trọng trên các tuyến hàng hải xuyên Đại Tây Dương. Thế nhưng, điều khiến du khách nhớ nhất về Cape Verde không chỉ là lịch sử hay văn hóa, mà còn bởi mỗi hòn đảo ở đây đều mang một diện mạo hoàn toàn khác biệt. Chỉ cần di chuyển vài chục phút bằng máy bay, khung cảnh trước mắt đã có thể thay đổi từ những bãi biển xanh ngắt sang núi lửa hùng vĩ hay những thung lũng phủ kín màu xanh. Chính vì vậy, nhiều người ví Cape Verde không phải là một điểm đến duy nhất mà giống như một "bộ sưu tập" gồm nhiều thế giới thu nhỏ, nơi mỗi hòn đảo đều có cá tính riêng.

Sal: Nơi nhiều người bắt đầu hành trình đến Cape Verde

Với phần lớn du khách quốc tế, Sal là điểm dừng chân đầu tiên khi đặt chân đến Cape Verde. Hòn đảo này sở hữu sân bay quốc tế lớn nhất cả nước, hệ thống khách sạn và khu nghỉ dưỡng phát triển cùng những bãi biển trải dài ôm lấy làn nước xanh ngọc bích. Đây cũng là nơi tập trung nhiều hoạt động thể thao dưới nước như lặn biển, lướt ván diều hay câu cá ngoài khơi, nhờ điều kiện gió và sóng gần như lý tưởng quanh năm.

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Nhưng Sal không chỉ có những khu nghỉ dưỡng. Dạo quanh thị trấn Santa Maria vào buổi chiều, du khách dễ dàng bắt gặp hình ảnh người dân ngồi trò chuyện bên những quán cà phê nhỏ, các quầy hàng bán hải sản tươi vừa được đưa vào bờ hay những nhóm trẻ em chơi bóng ngay trên bãi cát. Không quá hào nhoáng, Sal giữ được nhịp sống thư thả, đủ để bất kỳ ai cũng muốn chậm lại vài nhịp.

Boa Vista: Nơi sa mạc và đại dương gặp nhau

Nếu Sal là hòn đảo của những kỳ nghỉ bên biển thì Boa Vista lại khiến du khách ngỡ như đang lạc vào một vùng sa mạc.

Điều đặc biệt là những cồn cát trắng trải dài ở đây không được hình thành ngay trên đảo, mà là cát từ sa mạc Sahara được gió mang vượt qua Đại Tây Dương suốt hàng nghìn năm. Sự kết hợp giữa cát trắng, biển xanh và bầu trời trong vắt tạo nên một khung cảnh rất khác so với những hòn đảo nhiệt đới quen thuộc.

Không chỉ hấp dẫn bởi cảnh quan, Boa Vista còn là nơi thiên nhiên gần như vẫn được giữ nguyên. Từ tháng 6 đến tháng 10, hàng nghìn con rùa biển Loggerhead trở về các bãi cát để sinh sản, trong khi ngoài khơi là nơi cá voi lưng gù xuất hiện theo mùa. Chính điều đó khiến hòn đảo này trở thành điểm đến được yêu thích với những người đam mê du lịch sinh thái và nhiếp ảnh thiên nhiên.

Santiago: Nơi lưu giữ ký ức của cả một quốc gia

Rời những bãi biển, hành trình tiếp tục đưa du khách đến Santiago, hòn đảo lớn nhất và cũng là trung tâm chính trị, kinh tế của Cape Verde.

Ảnh: My Guide Cabo Verde

Nếu Sal và Boa Vista gây ấn tượng bằng thiên nhiên thì Santiago lại kể câu chuyện về lịch sử. Thủ đô Praia mang dáng dấp của một thành phố ven biển yên bình, nơi những khu phố mang kiến trúc thuộc địa vẫn tồn tại song song với nhịp sống hiện đại. Chỉ cách đó không xa là Cidade Velha, khu định cư đầu tiên của người châu Âu tại vùng nhiệt đới, được UNESCO công nhận là Di sản Thế giới. Những con đường lát đá, pháo đài cổ cùng dấu tích của các thương cảng một thời khiến nơi đây giống như cuốn biên niên sử sống động về thời kỳ khám phá hàng hải.

Fogo, Santo Antão và những lát cắt rất khác của Cape Verde

Nếu Santiago giúp du khách hiểu hơn về quá khứ thì Fogo lại phô bày sức mạnh của thiên nhiên.

Điểm nhấn của hòn đảo này là Pico do Fogo, ngọn núi lửa cao gần 2.900 m vẫn còn hoạt động. Mỗi sáng sớm, nhiều người bắt đầu hành trình trekking từ ngôi làng nằm ngay trong lòng miệng núi lửa để kịp lên đỉnh trước khi mặt trời mọc. Đổi lại là khung cảnh ngoạn mục với những dòng dung nham đen, các triền núi phủ sương và toàn bộ quần đảo hiện ra dưới ánh bình minh. Đất núi lửa màu mỡ cũng tạo điều kiện để người dân trồng cà phê Arabica và nho, làm nên những loại rượu vang được xem là đặc sản của Cape Verde.

Không phải ai cũng tìm kiếm cảm giác chinh phục. Với những người yêu thiên nhiên và thích những chuyến đi chậm rãi, Santo Antão lại là lựa chọn hoàn toàn khác. Những thung lũng xanh mướt, ruộng bậc thang cùng các cung đường uốn lượn qua núi non khiến nơi đây được ví như "lá phổi xanh" của cả quần đảo. Trong khi đó, đảo São Vicente lại là trái tim văn hóa với thành phố cảng Mindelo, quê hương của nữ danh ca Cesária Évora, nơi âm nhạc Morna vẫn vang lên mỗi tối trong những quán bar nhỏ bên bến cảng, như một phần không

Từ tháng 11 đến khoảng tháng 6 năm sau được xem là thời điểm lý tưởng nhất để khám phá Cape Verde. Tiết trời khô ráo, nắng đẹp và biển lặng tạo điều kiện thuận lợi cho các hoạt động ngoài trời như lặn biển, chèo SUP hay khám phá những cung trekking trên đảo. Đặc biệt, khoảng thời gian từ tháng 12 đến tháng 3 cũng là mùa gió mạnh, thu hút đông đảo người yêu thích bộ môn lướt ván diều đến Sal và Boa Vista. Đây là lúc hai hòn đảo trở thành điểm hẹn của nhiều giải đấu quốc tế, mang đến bầu không khí sôi động nhưng vẫn không quá đông đúc như những điểm đến nổi tiếng khác.

Trong khi đó, nếu muốn cảm nhận một Cape Verde xanh hơn và tiết kiệm chi phí, mùa mưa từ tháng 7 đến tháng 10 lại là lựa chọn đáng cân nhắc. Những cơn mưa thường không kéo dài mà chỉ xuất hiện trong thời gian ngắn, đủ để phủ thêm màu xanh lên các triền núi và thung lũng. Đây cũng là mùa rùa biển Loggerhead trở về các bãi cát để sinh sản, mang đến cơ hội hiếm có để quan sát một trong những hiện tượng tự nhiên đặc sắc nhất của quần đảo. Giá vé máy bay và khách sạn trong giai đoạn này cũng "dễ chịu" hơn đáng kể so với mùa cao điểm.

Từ Việt Nam đến Cape Verde có khó?

Việc nằm giữa Đại Tây Dương khiến nhiều người nghĩ rằng Cape Verde là điểm đến rất khó tiếp cận. Thực tế, hành trình tuy khá dài nhưng không quá phức tạp nếu lựa chọn đúng đường bay.

Hiện chưa có chuyến bay thẳng từ Việt Nam đến Cape Verde. Phần lớn du khách sẽ quá cảnh tại Istanbul, Doha hoặc Lisbon trước khi nối chuyến đến Sal hoặc Praia. Tổng thời gian di chuyển thường dao động từ 18 đến 26 tiếng, tùy điểm trung chuyển và thời gian chờ giữa các chuyến bay. Trong đó, Lisbon được xem là cửa ngõ phổ biến nhất bởi từ đây có nhiều chuyến bay thẳng kết nối với các đảo chính của Cape Verde mỗi ngày.

Khi đã đặt chân đến quốc đảo này, việc khám phá giữa các đảo cũng khá thuận tiện. Máy bay nội địa là phương án nhanh nhất nếu muốn tiết kiệm thời gian, trong khi hệ thống phà liên đảo lại phù hợp với những du khách thích ngắm cảnh và trải nghiệm cuộc sống địa phương. Dù vậy, do chịu ảnh hưởng của điều kiện thời tiết trên Đại Tây Dương, lịch trình phà đôi khi có thể thay đổi, vì thế du khách nên chủ động sắp xếp lịch trình linh hoạt hơn một chút.

So với nhiều quốc gia khác tại châu Phi, việc nhập cảnh Cape Verde tương đối thuận tiện đối với du khách Việt Nam. Thay vì phải chuẩn bị hồ sơ xin visa từ nhiều tuần trước, du khách chỉ cần đăng ký thông tin trực tuyến thông qua hệ thống EASE và hoàn tất khoản phí an ninh sân bay trước chuyến đi. Sau khi đến sân bay quốc tế tại Cape Verde, bạn có thể làm thủ tục nhập cảnh theo diện Visa on Arrival, giúp quá trình chuẩn bị chuyến đi trở nên đơn giản hơn đáng kể.

Tuy nhiên, do số chuyến bay không nhiều như các điểm đến phổ biến ở châu Âu hay Đông Nam Á, việc lên kế hoạch và đặt vé sớm vẫn rất cần thiết, đặc biệt nếu bạn dự định du lịch vào mùa cao điểm.

Một chuyến đi không rẻ nhưng rất đáng trải nghiệm

Khoảng cách địa lý khiến Cape Verde chưa phải là điểm đến phù hợp với những chuyến du lịch ngắn ngày hoặc ngân sách tiết kiệm. Phần lớn chi phí sẽ đến từ vé máy bay quốc tế, trong khi giá khách sạn và dịch vụ tại đây được đánh giá ở mức tương đối dễ chịu nếu so với nhiều quốc đảo nổi tiếng khác.

Một hành trình tự túc kéo dài khoảng 10 ngày thường có chi phí dao động từ 90 đến 120 triệu đồng, tùy thời điểm và chất lượng dịch vụ lựa chọn. Đồng Euro được chấp nhận khá phổ biến bên cạnh đồng nội tệ Escudo, vì vậy nhiều du khách thường mang theo Euro để thuận tiện trong việc thanh toán. Tuy nhiên, ở các khu chợ truyền thống hoặc những hòn đảo ít khách du lịch hơn, tiền mặt vẫn là lựa chọn hữu ích.

Nếu muốn tối ưu ngân sách, bạn có thể cân nhắc khởi hành vào khoảng tháng 9 hoặc tháng 10, thời điểm nhiều hãng hàng không và khách sạn triển khai các chương trình ưu đãi sau mùa hè.

Ẩm thực phản ánh rõ nhất bản sắc của Cape Verde

Sau hành trình băng qua những bãi biển, núi lửa và các thị trấn ven cảng, có lẽ cách dễ nhất để hiểu thêm về Cape Verde là ngồi xuống và thưởng thức một bữa ăn địa phương. Ẩm thực nơi đây là sự giao thoa giữa nguyên liệu châu Phi với cách chế biến chịu ảnh hưởng từ Bồ Đào Nha, tạo nên những món ăn mộc mạc nhưng đậm đà.

Cái tên được nhắc đến nhiều nhất chắc chắn là Cachupa, món hầm từ ngô, các loại đậu và rau củ, có thể kết hợp cùng thịt hoặc hải sản tùy từng vùng. Với người dân Cape Verde, đây không chỉ là món ăn truyền thống mà còn là biểu tượng của những bữa cơm gia đình.

Lợi thế nằm giữa Đại Tây Dương cũng giúp hải sản trở thành "ngôi sao" trên bàn ăn. Cá ngừ, cá kiếm, cá mú hay tôm hùm thường chỉ được nướng cùng dầu ô liu, chanh và một chút gia vị để giữ nguyên vị ngọt tự nhiên. Bên cạnh đó, Pastel de Atum chiếc bánh rán nhân cá ngừ là món ăn đường phố rất phổ biến, đủ để du khách vừa đi dạo vừa thưởng thức.

Để khép lại bữa ăn, nhiều người sẽ gọi một ly Grogue, loại rượu mạnh chưng cất từ mía theo phương pháp thủ công hoặc Pontche, loại cocktail ngọt dịu pha từ mật mía và chanh. Khi những giai điệu Morna vang lên từ một góc quán nhỏ, khung cảnh ấy khiến nhiều du khách cảm thấy mình không còn là người ngoài cuộc, mà đang thực sự hòa vào nhịp sống của quốc đảo giữa Đại Tây Dương.

Có thể World Cup 2026 là cột mốc giúp cái tên Cape Verde xuất hiện nhiều hơn trên bản đồ du lịch thế giới. Thế nhưng, điều giữ chân du khách lại không nằm ở những trận đấu bóng đá, mà ở chính vẻ đẹp nguyên sơ và bản sắc rất riêng của quốc đảo này.

Ở Cape Verde, bạn có thể bắt đầu một ngày bằng hành trình chinh phục ngọn núi lửa vẫn còn hoạt động, buổi chiều dạo bước trên những cồn cát mang theo hơi thở của sa mạc Sahara và khi màn đêm buông xuống lại lặng lẽ ngồi bên bến cảng, lắng nghe điệu Morna da diết vang lên giữa tiếng sóng Đại Tây Dương. Đó không phải là những trải nghiệm hào nhoáng hay ồn ào, mà là những khoảnh khắc đủ chậm để người ta cảm nhận rõ hơn vẻ đẹp của thiên nhiên, văn hóa và con người nơi đây.