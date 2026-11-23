Cuộc đổ bộ liên tục của dàn sao nhí, là con của các nghệ sĩ nổi tiếng, vào giới giải trí đang tạo ra nhiều tranh cãi. Họ được trao nhiều tài nguyên, có cơ hội mà người khác không thể chạm tới, nhưng ngoại hình và thực lực đều kém cỏi khiến khán giả bất mãn.

Trang QQ đưa tin mới đây, gia đình nam diễn viên Lục Nghị - Bào Lôi đã tổ chức sinh nhật 18 tuổi cho con gái Bối Nhi (tên thật Lục Vũ Huyên), đồng thời công bố việc cô đã chính thức ký hợp đồng với Bách Mộc Entertainment và ra mắt với tư cách ca sĩ. Công ty quản lý của Bối Nhi đã hỗ trợ sự nghiệp cho nhiều ca sĩ nổi tiếng như Thiện Y Thuần, Hồ Ngạn Bân.

Họ cho rằng Bối Nhi có xuất phát điểm cao, khởi đầu quá thuận lợi, thậm chí không thi vào các trường nghệ thuật chính quy nhưng đã vội vàng ra mắt khi vừa bước vào tuổi 18. Điều này chứng minh việc vào giới giải trí quá dễ dàng, không có tiêu chuẩn chuyên môn.

'Cậu ấm cô chiêu' được trải thảm

Bối Nhi từng được cha đưa tham gia show giải trí Bố ơi mình đi đâu thế. Những năm qua, Lục Nghị nuôi con gái trong nhung lụa.

Nam diễn viên từng chia sẻ anh không muốn con gái gia nhập ngành công nghiệp giải trí. Tuy nhiên, hai vợ chồng quyết định tôn trọng quyết định của Bối Nhi.

Con gái Lục Nghị gây tranh cãi khi được cha trải thảm đỏ cho con đường làm nghệ thuật.

Bối Nhi được nuôi dạy trong môi trường giàu có cả về vật chất lẫn tinh thần. Cô bé học chơi đàn guitar, piano, giỏi tiếng Anh, biết viết lời bài hát và sáng tác nhạc, khả năng múa ballet cũng đạt đến trình độ quốc tế.

Bối Nhi vốn không bị khán giả ác cảm nếu cô vẫn chỉ là cô gái thỉnh thoảng chia sẻ các ca khúc của mình một cách tự phát. Nhưng việc kế thừa tài nguyên của cha mẹ nổi tiếng, được ký hợp đồng với công ty lớn khiến công chúng bất mãn.

Bối Nhi còn gây tranh cãi vì không thể tự lo sinh hoạt của bản thân. Trong một video mà Lục Nghị đăng tải, cô bé 17 tuổi không biết bóc tôm. Nam diễn viên bênh vực con gái, cho rằng anh nuôi con như công chúa chứ không phải người giúp việc.

Khán giả cho rằng những đứa trẻ thế hệ thứ hai được nuông chiều, chưa từng trải qua bất kỳ khó khăn nào lại háo hức chen chân vào ngành giải trí vì tốc độ kiếm tiền của ngành này quá nhanh, ngưỡng cửa vào nghề thấp, nhàn nhã. Họ lại có sẵn sự ưu việt khi là con cái của người nổi tiếng, được khán giả biết tới từ khi còn nhỏ, nên tận dụng tài nguyên của gia đình.

Con gái của các ngôi sao đồng loạt tiến quân vào giới giải trí.

Bị gọi là 'những kẻ làm sập giới giải trí'

Trước đó, con gái của danh hài Tiểu Thẩm Dương là Thẩm Giai Nhuận được cha đưa sang Hàn Quốc để đào tạo làm ca sĩ thần tượng. Tiểu Thẩm Dương thậm chí mở một công ty giải trí riêng để hậu thuẫn cho các hoạt động nghệ thuật của con gái.

Sau khi ra mắt, Thẩm Giai Nhuận về nước với tư cách "ca sĩ thần tượng hồi hương", vốn là ca sĩ vô danh, chưa từng đạt được thành tựu gì tại Hàn Quốc, nhưng Thẩm Giai Nhuận lại liên tiếp được tham gia các chương trình lớn và giành được nhiều hợp đồng đại diện thương hiệu.

Tiểu Thẩm Dương sử dụng sự nổi tiếng và các mối quan hệ của mình để hỗ trợ sự nghiệp cho con gái. Thẩm Giai Nhuận yêu thích ca sĩ Mao Bất Dịch, liền được cha sắp xếp cho cả hai hát chung, khiến cô bị khán giả chỉ trích, mỉa mai: "Mao Bất Dịch nỗ lực 20 năm mới bước lên sân khấu, chỉ để đứng cùng Thẩm Giai Nhuận".

Thẩm Giai Nhuận bị đánh giá là "cô chiêu" nổi danh trong giới giải trí Hoa ngữ, không phải nhờ tài năng mà vì không có cả ngoại hình lẫn thực lực. Cô phát hành album và chỉ bán được 65 bản trong tuần đầu tiên, ngày cao nhất mới bán được 33 bản.

Thẩm Giai Nhuận bị chê ngoại hình kém sắc, tài năng bình thường, nếu không có sự hỗ trợ từ cha sẽ không thể có được những cơ hội tốt.

Tăng Mộ Mai, con gái của nữ diễn viên Mai Đình, từ nhỏ đã được mẹ tạo điều kiện cho đi đóng phim, được đề cử giải Diễn viên mới xuất sắc tại giải Bách Hoa với phim Những điều tốt đẹp (đóng chung với Tống Giai, Chung Sở Hy).

Thạch Đầu (tên thật là Quách Tử Duệ, con trai nam diễn viên Quách Đào), thi vào lớp quốc tế của Học viện Điện ảnh Bắc Kinh, vừa ra mắt đã đóng chính trong phim điện ảnh Chuyện bé xé ra to và xuất hiện trên thảm đỏ LHP Kim Kê với tư cách diễn viên mới. Đáng nói, Quách Tử Duệ đã hai lần thi trượt Học viện Điện ảnh Bắc Kinh, nhưng có thể bước lên sân khấu Kim Kê để biểu diễn.

Quách Đào nuôi dạy con trai một cách cẩn thận, xây dựng hình tượng ngoan ngoãn, thích làm từ thiện cho Quách Tử Duệ. Nam diễn viên còn đưa con trai đi gặp các bậc tiền bối lớn trong ngành giải trí, cũng giúp con trai xuất hiện trên các nền tảng mạng xã hội để được nhiều người biết đến hơn.

Huỳnh Ức Từ (tên thân mật Huỳnh Đa Đa), con gái Huỳnh Lỗi, ra mắt trong bộ phim Mỹ nhân ngư, đóng chung với Vương Nhất Bác. Sau đó, cô xuất hiện trên thảm đỏ của sự kiện thời trang do Vogue tổ chức dù là một nghệ sĩ chưa có tác phẩm đại diện nào.

Huỳnh Lỗi đã nỗ lực hết sức để trải đường cho con gái. Từ nhỏ, Huỳnh Đa Đa đã học piano, đóng kịch với MC Hà Cảnh, học viết kịch bản với các đạo diễn quốc tế, tham gia trại hè và tới các trường đại học danh tiếng.

Liên hoan kịch Ô Trấn do Huỳnh Lỗi khởi xướng và chủ trì được coi là sân khấu để Huỳnh Đa Đa luyện tập trong nhiều năm qua. Cuộc sống sung túc như vậy là điều mà hầu hết mọi người chỉ có thể mơ ước.

Huỳnh Đa Đa (trái) và Thạch Đầu được cha mẹ giới thiệu với công chúng từ nhỏ.

Con của Nhiếp Viễn, Đổng Tuyền, con trai Đồng Lệ Á, đều liên tục được tham gia các sự kiện văn hóa lớn, đóng những dự án phim có kinh phí sản xuất cao.

Con cái nghệ sĩ được thừa hưởng các mối quan hệ và độ phủ sóng nhất định, vì vậy, công chúng cũng đánh giá họ theo tiêu chuẩn khắt khe hơn.

Nhóm "cậu ấm cô chiêu" này đột ngột bước chân vào giới giải trí thông qua sự hậu thuẫn của cha mẹ, không phát triển dần dần từ các vai phụ hay vai nhí để rèn giũa, chứng minh năng lực, mà được gia đình dồn tài nguyên để ngay lập tức trở thành nhân vật chính. Cách nâng đỡ mạnh tay này khiến cư dân mạng bất mãn.

"Không mau xuống đi thì cả giới giải trí sắp biến mất rồi", "Tôi sẽ chẳng bỏ ra một xu nào cho đám người đó", "Giới giải trí đúng là có ngưỡng gia nhập quá thấp mà kiếm tiền lại dễ quá nhỉ, hay là vì họ chẳng làm được nghề nào khác?", "Họ đang chiếm mất những cơ hội và tài nguyên vốn dành cho con cái của các gia đình bình thường nhưng thật sự tài năng", nhiều khán giả bình luận.