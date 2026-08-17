Đàn cá heo hơn 10 con bơi tung tăng trên vùng biển Lý Sơn

Đàn cá heo có hơn 10 con, liên tục tung tăng bơi lội, nhô mình lên khỏi mặt nước ở vùng biển Lý Sơn.

Đàn cá heo xuất hiện ở đặc khu Lý Sơn. (Nguồn: Phan Hậu)

Ngày 17/8, ông Phan Hậu (41 tuổi, trú đặc khu Lý Sơn, Quảng Ngãi) cho biết khoảng 8h30 cùng ngày, khi tàu khách An Vĩnh Express 01 di chuyển từ cảng Bến Đình (đặc khu Lý Sơn) vào cảng Sa Kỳ, ông bất ngờ phát hiện một đàn cá heo đang bơi trên mặt biển.

Theo ông Hậu, thời điểm phát hiện đàn cá heo, tàu mới rời cảng Bến Đình được khoảng 1 hải lý. Đàn cá heo có hơn 10 con, liên tục tung tăng bơi lội, nhô mình lên khỏi mặt nước.

Thấy cảnh tượng hiếm gặp, ông Hậu nhanh chóng lấy điện thoại ghi lại khoảnh khắc đàn cá heo bơi sát khu vực tàu di chuyển. Những hình ảnh này được ông chia sẻ với người thân, bạn bè.

Việc đàn cá heo với số lượng hơn 10 con xuất hiện gần bờ Lý Sơn khiến nhiều hành khách trên tàu thích thú.

Theo quan niệm của ngư dân, cá heo xuất hiện ở vùng biển gần bờ cho thấy môi trường nước nơi đó đang rất trong lành, sạch sẽ và có nguồn thức ăn dồi dào. Đây là tín hiệu tích cực về sự phục hồi của hệ sinh thái biển, đồng thời mang ý nghĩa là điềm lành, biểu tượng của sự bình an.