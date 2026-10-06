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Dân Bangkok ngỡ ngàng chứng kiến đàn sinh vật “lạ” 20 con tràn vào kênh, chia phe như chuẩn bị đại chiến!

Phạm Trang
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Hơn 20 con rái cá bất ngờ xuất hiện, bơi lội và săn cá trên kênh Bangkok Noi, khu vực gần Bang Khu Wiang, tỉnh Nonthaburi, Thái Lan, khiến người dân địa phương thích thú.

Ngày 5/10, đàn rái cá được phát hiện tại Moo 7, phường Bang Krang, huyện Mueang Nonthaburi. Người dân nhìn thấy cả những con rái cá lớn và nhỏ cùng bơi trong kênh, liên tục lặn xuống nước để bắt cá.

Theo các hộ dân sống dọc con kênh, việc xuất hiện một đàn rái cá đông như vậy là điều bất thường. Một số người cho biết họ đã sinh sống tại khu vực này hơn 40 năm nhưng chưa từng chứng kiến nhiều rái cá xuất hiện cùng lúc.

- Ảnh 1.
- Ảnh 2.

Ảnh: Khaosod

Một người dân cho biết đàn rái cá xuất hiện vào khoảng 15h. Khoảng 2 năm trước, người dân từng nhìn thấy 3-4 con rái cá tại khu vực này, nhưng lần này số lượng tăng lên hơn 20 con.

Người dân địa phương nhận thấy rái cá xuất hiện thường xuyên hơn vào thời điểm nước từ khu vực thượng nguồn chảy xuống. Một số người cho rằng chúng có thể đã theo dòng nước di chuyển đến khu vực này, song nhận định này chưa được xác nhận.

Đàn rái cá được quan sát chia thành 2 nhóm, ở hai phía đối diện của con kênh. Có thời điểm, các thành viên trong hai nhóm hướng về phía nhau, tạo cảm giác như chuẩn bị đối đầu.

Trong khi đó, những con khác vẫn tiếp tục bơi lội và săn cá, gần như không bị ảnh hưởng bởi sự chú ý của người dân xung quanh.

Rái cá là loài động vật hoang dã được bảo vệ và là một trong những loài săn mồi tự nhiên trong hệ sinh thái. Việc hơn 20 con bất ngờ xuất hiện cùng lúc trên kênh Bangkok Noi thu hút sự quan tâm đặc biệt của người dân, nhất là những người đã sinh sống dọc con kênh trong nhiều thập kỷ.

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Tags

rái cá

Bangkok

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