Đàm Vĩnh Hưng tới Đồn biên phòng sát biên giới Campuchia, xúc động nói 1 điều

Tùng Ninh |

Theo mong muốn của Đàm Vĩnh Hưng, các chiến sĩ đã đưa anh đi tham quan Đồn biên phòng Lò Gò, nơi các chiến sĩ sinh hoạt, tập luyện, thực hiện nhiệm vụ.

Mới đây, ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng đã tới Đồn biên phòng Lò Gò (thuộc Bộ đội Biên phòng tỉnh Tây Ninh) để thăm các chiến sĩ nơi đây.

Anh nói: "Hiện tại, tôi đang có mặt ở Đồn biên phòng Lò Gò, rất sát biên giới, chỉ đi thêm chút xíu là qua tới Campuchia.

Đàm Vĩnh Hưng tới Đồn biên phòng sát biên giới Campuchia, xúc động nói 1 điều- Ảnh 1.

Đàm Vĩnh Hưng cùng các chiến sĩ

Tôi rất vinh dự nhận lời tham gia đêm nhạc sắp tới cho bà con nhân dân và các chiến sĩ vùng biên giới, được tổ chức bởi Câu lạc bộ Trái tim Người lính phương Nam, với Đồn biên phòng Lò Gò. Vì vậy, tôi rất hào hứng và vinh dự được tới đây để hỏi han về cuộc sống của mọi người.

Lần đầu tiên tôi được tới sát biên giới như vậy, nên vô cùng cảm xúc. Đặc biệt, năm nay tôi cũng có sản phẩm âm nhạc đặc biệt về những người lính xa nhà, bảo vệ biên cương Tổ quốc. Đây là lần đầu tiên tôi làm đề tài này. Trong bài hát có nhiều câu cảm động, ý nghĩa".

Các chiến sĩ tại Đồn biên phòng Lò Gò tiếp đón Đàm Vĩnh Hưng trang trọng. Chủ tịch Câu lạc bộ Trái tim Người lính phương Nam là cựu chiến binh Nguyễn Công Trung chia sẻ: "Thông qua thư ngỏ của Đồn biên phòng Lò Gò cũng như UBND xã Phước Vinh, tôi có kết nối được với ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng.

Đàm Vĩnh Hưng tới Đồn biên phòng sát biên giới Campuchia, xúc động nói 1 điều- Ảnh 2.

Đàm Vĩnh Hưng cũng có tâm huyết, muốn đến thăm các cán bộ chiến sĩ nơi đây để chúc Tết cũng như tham gia chương trình phục vụ bà con, phát quà.

Trạm trưởng Trạm kiểm soát biên phòng Hòa Hiệp là anh Trần Hoàng Phúc cũng gửi lời cảm ơn tới Đàm Vĩnh Hưng.

Theo mong muốn của Đàm Vĩnh Hưng, các chiến sĩ dẫn anh đi tham quan Đồn biên phòng Lò Gò, nơi các chiến sĩ sinh hoạt, tập luyện, thực hiện nhiệm vụ.

Nam ca sĩ xúc động tâm sự: "Cảm giác này lạ lắm, không thể nào diễn tả được. Tôi đã nghe nhiều đọc nhiều nhưng chưa bao giờ đứng sát biên giới phía Nam thế này.

Tôi thấy cuộc sống của các anh chiến sĩ ở đây vô cùng đáng trân trọng vì họ phải hi sinh cuộc sống riêng tư để đứng đây canh giữ biên cương".

Đàm Vĩnh Hưng cũng hỏi han, trò chuyện cùng các chiến sĩ trẻ để hiểu hơn về cuộc sống của các anh.

