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Đàm Vĩnh Hưng sau biến cố ở Mỹ: "Nếu tôi cứ cả nể là đi tong cả sự nghiệp, không ai cứu tôi hết"

Tùng Ninh
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"Nhiều nhạc sĩ giận dỗi khi bị tôi từ chối nhưng tôi đành chịu" – Đàm Vĩnh Hưng nói.

Vừa qua, tại chương trình MASTER by AA ORIGINAL, ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng đã chia sẻ về sự trở lại của mình sau biến cố gặp tai nạn ở Mỹ.

Anh nói: "Sau biến cố, tôi quay trở lại với album mới Thanh xuân không phải để khóc và chiếm được rất nhiều cảm tình của khán giả trẻ.

Đàm Vĩnh Hưng sau biến cố ở Mỹ: "Nếu tôi cứ cả nể là đi tong cả sự nghiệp, không ai cứu tôi - Ảnh 1.

Đàm Vĩnh Hưng

Tôi thay đổi hòa âm, chọn cách hát mới, 100% nhạc trẻ mới không liên quan gì tới Đàm Vĩnh Hưng cũ. Nhờ đó, tôi được khán giả trẻ hưởng ứng rất dữ dội.

Từ đó, tôi dự định làm tiếp một bước nữa theo kiểu riêng của tôi, gọi là đi nước đôi. Đó là tôi hát Bolero theo màu sắc của người trẻ hiện nay viết, nhưng dự án đó chưa hấp dẫn lắm nên tôi chưa làm.

Tôi quyết định ra một album nhạc trẻ tiếp theo nữa, cũng chọn người trẻ làm hòa âm, hát những bài hát mới. Nhiều nhạc sĩ trẻ gửi bài tới cho tôi lắm.

Nhưng bây giờ tôi đã nhận thức rõ bản thân mình. Với những bài hát có câu từ, ca từ bị cũ là tôi không nhận. Ca từ nhạc trẻ bây giờ khác nhiều lắm, không như trước nữa.

Vì thế, nhiều nhạc sĩ giận dỗi khi bị tôi từ chối nhưng tôi đành chịu. Tôi không thể nào hi sinh sự nghiệp của mình được. Tôi phải rõ ràng, thực tế và sòng phẳng vì nếu tôi cứ cả nể là đi tong cả sự nghiệp, không ai cứu tôi hết.

Đàm Vĩnh Hưng sau biến cố ở Mỹ: "Nếu tôi cứ cả nể là đi tong cả sự nghiệp, không ai cứu tôi - Ảnh 2.

Ngay từ vòng đầu tiên, tôi đã phải chọn làm việc với người trẻ, nhận những bài hát thực sự trẻ, đúng với thời đại bây giờ.

Sau đó, tôi bước vào phòng thu và phải hát kiểu gì để thật trẻ. Tôi phải hát làm sao để không bị gọi là ông Đàm Vĩnh Hưng, phải là anh Đàm Vĩnh Hưng. Sắp tới tôi sẽ tung ra album này. Album của tôi cũng mang một cái tên ngoại lệ".

Được biết, Đàm Vĩnh Hưng đang có cú lội dòng ngoạn mục khi trở lại thị trường sau biến cố cách đây hai năm. Anh thành công ở cả âm nhạc và kinh doanh.

Nam ca sĩ cũng thực hiện hàng loạt dự án từ thiện, giúp đỡ người nghèo, thăm hỏi các chiến sĩ bộ đội.

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Tags

Đàm Vĩnh Hưng

Master

Nhạc Trẻ

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