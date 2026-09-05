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Nam MC miền Nam được chọn dẫn chương trình quốc gia: "Tôi nói luôn"

Tùng Ninh
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"Với tôi, áp lực lớn nhất không đến từ ánh đèn hay khán giả" – MC Vũ Mạnh Cường nói.

Mới đây, chương trình Chuyện tối cùng sao đã lên sóng với sự tham gia của MC Vũ Mạnh Cường, người được tín nhiệm đảm nhận dẫn dắt nhiều chương trình mang tầm cỡ quốc gia.

Tại chương trình tuần này, Vũ Mạnh Cường chia sẻ thẳng thắn quan điểm nghề nghiệp khi được giao dẫn các chương trình lớn.

Nam MC miền Nam được chọn dẫn chương trình quốc gia: "Tôi nói luôn" - Ảnh 1.

Vũ Mạnh Cường

Anh nói: "Vai trò của người dẫn chương trình không chỉ dừng lại ở việc dẫn dắt mà còn là cầu nối giữa quá khứ và hiện tại, là người đại diện cho khát khao cống hiến của thế hệ trẻ.

Nhiều người hỏi có áp lực không khi dẫn các chương trình chính luận, lịch sử, tôi nói luôn là không mà còn rất thoải mái.

Nhờ sự chuyên nghiệp của ê-kíp, tôi thấy mình được hỗ trợ rất tốt. Nhiệm vụ của tôi chỉ là tìm hiểu, sống trọn khoảnh khắc và truyền tải thông tin một cách chính xác, đầy cảm xúc.

Để chuẩn bị cho những chương trình mang tính lịch sử, tôi phải ăn dầm nằm dề với kịch bản. Tôi phải thức trắng đêm để nghiên cứu tài liệu, gặp gỡ nhân vật và xem các tác phẩm điện ảnh lịch sử như Địa Đạo: Mặt trời trong bóng tối hay Mưa Đỏ để nuôi dưỡng cảm xúc.

Thay vì ngủ để giữ sức khỏe lên sân khấu, tôi thường thức trắng đêm để tìm hiểu nội dung cặn kẽ. Có những chương trình kịch bản quá dài và nhiều số liệu, tôi phải tự thu âm giọng của mình rồi nghe đi nghe lại trước khi ngủ. Thậm chí, tôi còn cầm kịch bản đi khắp xóm, đọc ở nhiều không gian khác nhau để lời nói của mình trở nên đời hơn, chạm hơn ở bất cứ bối cảnh nào.

Nam MC miền Nam được chọn dẫn chương trình quốc gia: "Tôi nói luôn" - Ảnh 2.

Yếu tố then chốt để truyền tải cảm xúc qua những con số và sự kiện lịch sử là sự chính xác và sự truyền cảm. Đó gọi là chính luận trữ tình, tức là vừa thời sự, chính luận nhưng phải có cái tình ở trong đó.

Đối với tôi, những con số không chỉ đơn giản là những con số mà đó còn là sự hy sinh, là mất mát, là sự tự hào, là những chiến công, nên phải nói đầy tình cảm về những con số đó".

Vũ Mạnh Cường xúc động nhớ lại kỷ niệm khi dẫn dắt chương trình Đón các anh về.

Anh nói: "Câu chuyện về những bà mẹ Việt Nam anh hùng mòn mỏi đợi chờ, chỉ đến khi ôm được hài cốt của con trai vào lòng mới mãn nguyện nhắm mắt xuôi tay vài ngày sau đó, đã khiến tôi rơi nước mắt.

Với tôi, áp lực lớn nhất không đến từ ánh đèn hay khán giả mà chính là áp lực từ tâm hồn. Phải làm sao để luôn làm mới cảm xúc của chính mình để truyền tải trọn vẹn nhất đến người xem".

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vũ mạnh cường

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MC Vũ Mạnh Cường

sao Việt

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