Nữ nghệ sĩ ở Mỹ: "Có người kêu tôi về Việt Nam đánh ghen giúp"

"Tôi nghĩ có khi tôi và Hoài Tâm nên làm chương trình Gỡ rối tơ lòng để tư vấn giúp mọi người mới được" – Thúy Nga nói.

Mới đây, tại cuộc gặp gỡ với danh hài Hoài Tâm, danh hài Thúy Nga đã tiết lộ chuyện được một khán giả ở Mỹ nhờ về Việt Nam đánh ghen giúp.

Thúy Nga và Hoài Tâm

Cô nói: "Tôi bán hàng online nhưng thường xuyên phải tư vấn, trò chuyện với khách hàng. Khách hàng tâm sự với tôi đủ thứ, nhiều khi gia đạo họ ra sao, có vấn đề gì cũng kể ra hết để nhờ tôi gỡ rối.

Hôm nào cũng vậy, sáng tôi ngủ dậy là phải gỡ một đống rối ren của người khác như một đống len.

Có người còn kêu tôi bay về Việt Nam đánh ghen giúp. Chị khán giả đó bảo tôi "em ơi, em có kênh Youtube mạnh thì em có thể bay cùng chị về Việt Nam đánh ghen giúp chị được không? Chồng chị bỏ chị ở đây để về Việt Nam theo một người phụ nữ khác.

Chị ở đây có một mình, không biết thế nào. Chị không rành mạng xã hội nên chị có thể mướn em được không?".

Trời ơi, tôi nghe xong hết hồn hết vía, phải vội từ chối. Sẵn đây, tôi khuyên chị khán giả đó rằng, chị hãy cứ bình tĩnh, vui vẻ đi. Ở đây tôi biết có những người phụ nữ 70, 75 tuổi vẫn có đám cưới tưng bừng, hoa nở hoa, tìm hạnh phúc mới.

Thời buổi này không ai đánh ghen hết, cứ kệ đi chị ơi. Đánh phấn thôi đừng đánh ghen. Đánh phấn cho đẹp hơn thôi. Ở Mỹ nhiều người thích cuộc sống tự do chứ có ràng buộc nhiều khi lại khổ sở.

Cuộc sống này muôn màu muôn sắc, chị phải tận hưởng cuộc sống. Nếu chồng chị đã đi rồi thì chị kệ đi, tận hưởng cuộc sống độc thân, tự do đi. Chị cứ đi đây đi đó, vui chơi bạn bè thoải mái đi, không nên đánh ghen.

Tôi nghĩ có khi tôi và Hoài Tâm nên làm chương trình Gỡ rối tơ lòng để tư vấn giúp mọi người mới được".

Được biết, thời gian gần đây Thúy Nga ít khi đi diễn, chủ yếu bán hàng online để có thời gian ở gần chăm sóc, dạy dỗ con gái đang tuổi mới lớn. Cô từng tâm sự phải từ chối rất nhiều lời mời show từ trong ra ngoài nước để ở gần con gái.