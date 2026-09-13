Đàm Vĩnh Hưng nói về những người quyết định sự sống còn của mình

"Tôi có những thất bại đau thương, xương máu khi tôi đổ tiền tỷ ra làm MV" – Đàm Vĩnh Hưng nói.

Thời gian gần đây, Đàm Vĩnh Hưng bất ngờ gây sốt giới trẻ và trở thành hiện tượng mạng xã hội sau màn kết hợp với MCK.



Đàm Vĩnh Hưng

Về việc tiếp cận thành công đối tượng khán giả trẻ, Đàm Vĩnh Hưng chia sẻ tại kênh Meow Entertaiment: "Đây là một việc khó làm, không hề đơn giản chút nào, nhất là với độ tuổi của tôi, các bạn gọi là "chú Hưng" rồi.

Thực sự, tôi có những thất bại đau thương, xương máu khi tôi đổ tiền tỷ ra làm MV, bài hát theo ý tôi nhưng flop vì không tiếp cận được khán giả trẻ. Chỉ có bố mẹ của khán giả trẻ nghe thôi nhưng như thế thì không đẩy bài hát đi xa được.

Tôi phải ngồi hàng giờ để suy nghĩ, trả lời hàng loạt câu hỏi tại sao. Thế rồi tôi nhận ra âm nhạc bây giờ đã thay đổi và tôi phải thay đổi theo.

Tôi thay đổi toàn bộ cách hát của mình. Tôi bỏ hết lối hát cũ, cách hát mới bây giờ là không luyến láy như xưa, không phiêu kiểu cũ. Tôi phải đổi toàn bộ hòa âm, phối khí.

Thành công đầu tiên của tôi là bài Lâu đài tình ái. Bài này tôi thu âm tại Mỹ, đổi hết kiểu hát lẫn hòa âm, rồi về Việt Nam tôi song ca với các bạn trẻ và thắng, đi luôn một lèo tới giờ.

Trong thời gian tạm nghỉ hát, tôi ở nhà nghiên cứu kỹ lưỡng rồi làm luôn một album mới khi trở lại. Tôi đổi hết cách hát, hòa âm và hát một số bài trend, tiếp cận được các bạn trẻ. Tôi cứ đi từng bước một rồi gặp nhiều cơ hội.

Tôi học hỏi các trend mới rồi làm theo, thâm nhập các trend của giới trẻ. Nhiều bạn trẻ quay xe yêu thích tôi.

Tệp khán giả trẻ hiện nay là công lực nhất để đẩy một bài hát sống hay chết, mọi thứ đều ở trong tay các em. Cho nên, buộc tôi phải hòa chung vào giới trẻ, cưa sừng làm nghé, biến mình thành một cái sừng nghé mới mọc. Chơi là chơi thôi.

Ngay cả ở album nhạc xưa tôi cũng hát theo cách của giới trẻ luôn. Tôi cố tình để các bạn trẻ tiếp cận nhạc xưa cho dễ. Tôi hát nhẹ nhàng, thẳng note, không luyến láy như xưa nữa.

Tôi phải tiếp cận giới trẻ vì chính các bạn sẽ quyết định sự sống còn của một bài hát. Đó là sự thật.