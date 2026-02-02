Đàm Vĩnh Hưng mặc áo lính, ra đảo làm một việc

"Xuân của lính xa nhà" là dự án đặc biệt, đánh dấu lần đầu tiên Đàm Vĩnh Hưng lựa chọn hình ảnh người chiến sĩ làm chủ thể cảm xúc trong một sản phẩm nhạc Tết, tiếp nối hành trình bền bỉ của anh với dòng nhạc xuân suốt nhiều năm qua.

Đàm Vĩnh Hưng và con trai

Nếu trước đây, nhạc xuân của Đàm Vĩnh Hưng thường gắn liền với không khí đoàn viên, hoài niệm và tình thân gia đình, thì ở lần trở lại này, nam ca sĩ mở rộng biên độ cảm xúc, hướng về những con người đang đón Tết trong hoàn cảnh rất khác – những người lính không thể về nhà, lặng lẽ làm nhiệm vụ để giữ trọn mùa xuân cho đất nước.

Tiếp tục cho thấy sự lựa chọn âm nhạc giàu chiều sâu, Đàm Vĩnh Hưng kể câu chuyện mùa xuân không chỉ bằng sự háo hức, mà còn bằng những khoảng lặng, sự thấu cảm và sẻ chia.

MV "Xuân của lính xa nhà" được đầu tư chỉn chu cả về hình ảnh lẫn nội dung, với sự tham gia diễn xuất của nghệ sĩ Thanh Hiền, diễn viên Phương Nam, Lâm Thanh Nhã, Nguyễn Minh Hà, con trai Polo Huỳnh và chính Đàm Vĩnh Hưng trong vai trò "người đầu tàu".

MV kể câu chuyện về những người chiến sĩ đang làm nhiệm vụ trong những ngày cận Tết. Những hình ảnh đời thường như trồng rau, gói bánh chưng, đọc thư nhà giữa gió biển mặn mòi tạo nên những lát cắt dung dị nhưng đầy xúc động.

Thông qua dự án, Đàm Vĩnh Hưng muốn gửi gắm thông điệp tri ân những người chiến sĩ nơi tuyến đầu Tổ quốc, đồng thời nhắc nhớ về giá trị của bình yên – điều đôi khi chỉ được cảm nhận rõ nhất trong những khoảnh khắc xa nhà.

Ở hậu trường ghi hình, Đàm Vĩnh Hưng nhiều lần không giấu được cảm xúc khi theo dõi các phân cảnh cao trào, đặc biệt là phần thể hiện của Phương Nam và Lâm Thanh Nhã.

Nam ca sĩ liên tục thốt lên "xuất sắc" sau những cảnh quay nặng về tâm lý lẫn hành động. Sự nhập vai chân thật, lăn xả hết mình của các diễn viên đã tạo nên những khoảnh khắc được Đàm Vĩnh Hưng đánh giá là giàu cảm xúc và chân thực bậc nhất trong MV.

Đáng chú ý, đại cảnh cứu hộ trong mưa bão được dàn dựng quy mô lớn với gần 100 người tham gia, cùng hệ thống thiết bị và bối cảnh công phu không khác gì một dự án phim điện ảnh.

Chia sẻ về quá trình thực hiện, Đàm Vĩnh Hưng xúc động cho biết: "Các diễn viên và cameraman rất lăn xả, họ là những người xứng đáng được trao tặng những lời khen cho sự hi sinh thầm lặng.

Họ chịu mưa, chịu gió để có được những góc quay đẹp nhất, giống như những người nghệ sĩ luôn muốn chinh phục những đoạn khó nhất trong nghề."

Đây cũng là MV đầu tiên Đàm Vĩnh Hưng khai thác đề tài người lính trong âm nhạc xuân. Nam ca sĩ cho biết anh thực hiện dự án này như một cách bày tỏ sự trân trọng và tri ân:

"Tôi chỉ mong MV Xuân của lính xa nhà được ra mắt sớm để mọi người thấy được sự hi sinh của những người đang ở xa, ngày đêm bảo vệ biên cương Tổ quốc. Tôi muốn gửi tặng món quà tinh thần này đến tất cả các chiến sĩ Việt Nam, đặc biệt là những người nơi hải đảo xa xôi, những người nhiều năm không có cơ hội đón Tết cùng gia đình".

Không chỉ dừng lại ở sản phẩm âm nhạc, Đàm Vĩnh Hưng còn thực hiện nhiều hoạt động ý nghĩa ngoài đời thực. Nam ca sĩ đã trực tiếp đến thăm đồn biên phòng Lò Gò, gặp gỡ, động viên tinh thần các chiến sĩ đang làm nhiệm vụ; trao tặng 2 tấn gạo cho bà con và lực lượng biên phòng, đồng thời mang đến một đêm nhạc ấm áp phục vụ người dân và các chiến sĩ nơi biên giới.

Những chuyến đi ấy giúp ca khúc không chỉ vang lên bằng âm nhạc, mà còn trở thành một cầu nối cảm xúc, lan tỏa sự sẻ chia và tri ân đến những người đang thầm lặng cống hiến.