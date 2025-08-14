Đàm Thu Trang bị nghi thiên vị con ruột hơn Subeo, Cường Đô La đáp nhanh 1 câu EQ chạm nóc!

Không giữ kín bưng cuộc sống chốn hào môn như nhiều cặp đôi sao Việt, Cường Đô La và Đàm Thu Trang thường xuyên cho các "cậu ấm - cô chiêu" được lên sóng. Công khai con nhỏ trên mạng xã hội, ngoài những điều tích cực đôi khi sẽ vướng phải những ý kiến trái chiều. Với vợ chồng Đàm Thu Trang và Cường Đô La, cả hai rất ít khi đáp trả trên MXH nhưng miễn ý kiến nào liên quan đến các con thì họ sẵn sàng phản pháo để làm rõ vấn đề.

Nói đâu xa, mới đây vợ chồng Đàm Thu Trang đã đăng ảnh cùng nhau nắm tay "tiểu công chúa" Suchin để đưa bé đến trường nhập học. Vợ chồng Cường Đô La chia sẻ đầy tình cảm: "Hôm nay là ngày đầu tiên Solina (Suchin) chính thức nhập học. Đánh dấu cột mốc mới nhé gái rượu ngoan xinh yêu của baba. Ba mẹ yêu con nhất trên đời". Cứ tưởng đây chỉ là những lời nhắn nhủ ngọt ngào của bậc cha mẹ gửi đến con cái trong cột mốc quan trọng như cư dân mạng lại bàn tán trái chiều.

Ngay bên dưới bài viết này xuất hiện ý kiến nhận xét Đàm Thu Trang thiếu tinh tế khi không nhắc đến Subeo mà lại thừa nhận là thương con gái của mình nhất. Không để câu chuyện bị đẩy đi xa, Cường Đô La nhanh chóng lên tiếng giải thích: "Nhà có 3 bạn, bạn nào cũng yêu nhất trên đời hết á".

Cường Đô La đáp trả khi vợ bị nói thiếu tinh tế vì nói thương con gái nhất

Chỉ với một câu ngắn gọn, Cường Đô La đã cho thấy sự khéo léo và tinh tế hiếm có. Anh không chọn cách phản pháo gay gắt hay bỏ qua bình luận, mà dùng lời lẽ nhẹ nhàng để vừa bảo vệ bà xã trước những lời soi xét, vừa khẳng định tình cảm dành cho cả ba người con là như nhau. Nhiều người gọi đây là phản hồi "EQ cao", vừa đủ để khép lại tranh luận, vừa toát lên sự ấm áp và tinh thần trách nhiệm của một người chồng, người cha. Không chỉ hóa giải khéo léo tình huống nhạy cảm, Cường Đô La còn cho thấy anh luôn đặt sự hòa thuận, gắn kết của gia đình lên hàng đầu.

Trước đó, Cường Đô La cũng dành rất nhiều sự yêu thương, quan tâm đến việc học của con trai chứ không riêng gì Suchin mới được ưu ái

Gia đình Cường Đô La thường xuyên dùng cụm "yêu nhất trên đời" để thể hiện tình cảm. Đàm Thu Trang từng ghi điểm khi viết tên Subeo đầu tiên trong thư tay chúc mừng sinh nhật Cường Đô La

Sau khi về chung nhà Cường Đô La, Đàm Thu Trang dành hầu hết thời gian để chăm sóc các con và kinh doanh riêng. Mẹ bỉm nhiều lần ghi điểm vì gắn bó thân thiết với bé Subeo. "Cậu cả" hào môn cũng luôn có mặt trong hầu hết các dịp quan trọng của gia đình. Đàm Thu Trang từng chia sẻ không bao giờ can thiệp vào việc chồng dạy con. Dù hết mực yêu thương và chăm sóc cho nhóc tỳ nhưng cựu người mẫu cũng thẳng thắn khẳng định Subeo chỉ có một người mẹ duy nhất là Hồ Ngọc Hà.

Không chỉ được nhận tình thương từ Đàm Thu Trang, Subeo còn xem bố dượng Kim Lý như một người bạn đồng hành trong cuộc sống. Hồ Ngọc Hà từng chia sẻ: "Henry (Subeo) hiện đang ở lứa tuổi khó bảo nhất, cha mẹ luôn sai, con là đúng. May mắn là tôi có anh Kim đồng hành và trò chuyện. Subeo được học trong môi trường nước ngoài nên rất phù hợp để nói chuyện với anh Kim. Tôi nghĩ tất cả mọi chuyện xảy ra trong cuộc sống, chúng ta nên nhìn nhận với khía cạnh tích cực. Tự dưng tôi gặp một người nước ngoài rất phù hợp với con để chia sẻ mọi thứ. Tôi và anh Cường khó có thể nói chuyện được với con như anh Kim. Ở lứa tuổi này các bạn ấy chỉ muốn ở một mình thôi, không muốn làm công việc gì với gia đình cả. Nhưng trộm vía, Subeo có cá tính nhưng không bao giờ cãi lời người lớn".