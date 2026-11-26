Thứ trưởng Bộ Công Thương Lương Hoàng Thái cho biết, Việt Nam đã đưa ra những cam kết ở mức cao nhất có thể, trong đó có nội dung chưa từng có tiền lệ, nhằm thúc đẩy đàm phán hiệp định thương mại với Mỹ. Với đề xuất thuế bổ sung tối đa 35%, Việt Nam sẽ tiếp tục cung cấp thông tin, phản biện và tham gia đầy đủ quy trình điều tra.

Nỗ lực đàm phán để giảm mức thuế

Tại họp báo chiều 26/11, Bộ Công Thương thông tin về kết luận sơ bộ của Cơ quan Đại diện Thương mại Mỹ (USTR) trong cuộc điều tra theo Mục 301, Đạo luật Thương mại năm 1974, liên quan đến tình trạng dư thừa công suất và sản lượng mang tính cơ cấu trong các ngành công nghiệp chế biến, chế tạo.

Kết luận sơ bộ được đưa ra đối với 14 trong số 16 nền kinh tế thuộc phạm vi điều tra, trong đó có Việt Nam.

Ông Chu Thắng Trung - Quyền Cục trưởng Cục Phòng vệ thương mại, Bộ Công Thương - cho biết USTR đề xuất mức thuế bổ sung tối đa 35%. Song mức này có thể giảm còn 20% nếu hai nước đạt được Hiệp định thương mại đối ứng, công bằng và cân bằng. Mức thuế cũng có thể được điều chỉnh để tính đến các khoản thuế hiện hành áp dụng theo Mục 301 và Mục 232.

Theo ông Trung, đây mới là đề xuất, chưa có hiệu lực và chưa được áp dụng chính thức. Phía Mỹ sẽ tiếp tục lấy ý kiến, tham vấn các bên trước khi quyết định mức thuế, cơ chế áp dụng và phạm vi hàng hóa được miễn trừ.

Trả lời câu hỏi của PV Tiền Phong về những vấn đề còn phải giải quyết trong đàm phán và khả năng đạt thỏa thuận để giảm thuế, Thứ trưởng Lương Hoàng Thái cho biết vừa rồi qua hội nghị Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP), qua trao đổi nhiều nước đều không đồng tình với việc phía Mỹ cho rằng, có tình trạng dư thừa công suất để từ đó đề xuất áp thuế.

Theo Thứ trưởng Thái, Việt Nam đang triển khai đồng thời hai kênh: tham gia quy trình điều tra của Mỹ và đàm phán hiệp định thương mại song phương.

Thứ trưởng Bộ Công Thương Lương Hoàng Thái thông tin tại họp báo. Ảnh: Như Ý.

Ở kênh đàm phán, Việt Nam đã chủ động đưa ra các cam kết ở mức tương đương, thậm chí có những nội dung cao hơn các hiệp định thương mại tự do đã tham gia.

"Việt Nam đã đưa ra những nội dung cam kết ở mức cao nhất có thể, thể hiện nỗ lực tối đa trong quá trình đàm phán, trong đó có những cam kết chưa từng có tiền lệ. Đây là cơ sở để hai bên thúc đẩy việc sớm kết thúc đàm phán. Tuy nhiên, để đi đến thỏa thuận, hai phía vẫn cần tiếp tục xem xét, trao đổi và thống nhất. Bộ Công Thương kỳ vọng những nỗ lực này sẽ giúp hai nước sớm đạt được thống nhất để ký kết hiệp định", Thứ trưởng Lương Hoàng Thái cho hay.

Lãnh đạo Bộ Công Thương cho biết, USTR dự kiến mở phiên điều trần công khai từ ngày 25/1/2027. Quyết định cuối cùng dự kiến được đưa ra sớm nhất vào tháng 2/2027 và muộn nhất là ngày 11/3/2027.

Mức thuế cuối cùng có thể thấp hơn mức tối đa được đề xuất nếu phía Mỹ xác định có tiến triển đáng kể hoặc giải pháp thỏa đáng đối với những vấn đề được điều tra, thông qua kết quả đàm phán các thỏa thuận song phương.

Cần rà soát từng mặt hàng, chuẩn bị nhiều kịch bản

Đề cập về những nội dung Việt Nam sẽ tập trung phản biện và khuyến nghị đối với doanh nghiệp xuất nhập khẩu, Thứ trưởng Lương Hoàng Thái cho biết, Việt Nam đã cung cấp nhiều thông tin trong quá trình điều tra và sẽ tiếp tục bổ sung, tham gia góp ý, trao đổi với phía Mỹ.

Theo ông Thái, Bộ Công Thương đang chuẩn bị ý kiến để tham dự phiên điều trần công khai, đồng thời phối hợp với các hiệp hội ngành hàng, đặc biệt là doanh nghiệp Mỹ đang hoạt động tại Việt Nam, cung cấp thông tin đầy đủ, trung thực, khách quan cho cơ quan điều tra. Bộ sẽ xây dựng, nộp các bản bình luận phản biện đối với kết luận sơ bộ và những ý kiến, cáo buộc chưa chính xác của các bên liên quan; tiếp tục tham vấn với các cơ quan Mỹ để có kết luận phù hợp.

Bộ Công Thương khuyến cáo các doanh nghiệp cần tăng cường quản trị rủi ro. Ảnh: NDT.

Đặc biệt, Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết về kế hoạch tổng thể quản trị xuất siêu và phòng tránh các rủi ro trong hoạt động thương mại quốc tế giai đoạn 2026-2030.

"Cùng với kết quả đàm phán Hiệp định thương mại đối ứng, công bằng và cân bằng, đây sẽ là những căn cứ quan trọng để Mỹ cân nhắc, áp dụng một mức thuế thấp hơn so với mức tối đa được đề xuất trong kết luận sơ bộ", Thứ trưởng Thái nói.

Đối với doanh nghiệp, Thứ trưởng Lương Hoàng Thái rằng cần chủ động quản trị rủi ro, chuẩn bị cho các kịch bản khác nhau. Rủi ro của từng ngành hàng, lĩnh vực và doanh nghiệp không giống nhau, nên cần rà soát cụ thể sản phẩm đang kinh doanh thay vì chỉ nhìn vào mức thuế tối đa được đề xuất.

Chẳng hạn, trong kết luận sơ bộ, USTR đề xuất danh mục miễn trừ khỏi biện pháp thuế theo Mục 301 gồm 2.121 mặt hàng. Nếu sản phẩm thuộc danh mục được đề xuất miễn trừ, cách đánh giá và chuẩn bị phương án ứng phó sẽ khác với những sản phẩm nằm ngoài danh mục.

Theo ông Thái, cùng với việc theo sát diễn biến chính sách, doanh nghiệp cần xây dựng kế hoạch đa dạng hóa thị trường; đồng thời quản trị rủi ro phải là công việc thường xuyên khi thương mại quốc tế ngày càng khó lường.