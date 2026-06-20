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Đám đông mất kiểm soát vì cặp đôi ngôn tình bế nhau trước cả ngàn người: Trai khí chất gái yêu kiều, nhìn chỉ muốn ngất

Thu Phong
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MXH đang xôn xao vì những khoảnh khắc đáng chú ý của cặp đôi ngôn tình này.

Thời điểm hiện tại, mạng xã hội đang bùng nổ vì đoạn clip Trần Tĩnh Khả bế Trần Đô Linh tại buổi đóng máy phim Hôm Nay Vẫn Chưa Biến Thành Búp Bê. Trong clip, Trần Tĩnh Khả dễ dàng bế bổng bạn diễn chỉ bằng một tay. Anh chàng tỏa ra khí chất đầy sự nam tính, vừa điển trai vừa có sức vóc khỏe mạnh. Trong khi đó, Trần Đô Linh gây ấn tượng với dáng vẻ yêu kiều, xinh đẹp tột độ.

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- Ảnh 2.

Khoảnh khắc Trần Tĩnh Khả bế Trần Đô Linh bằng một tay ở buổi đóng máy phim Hôm Nay Vẫn Chưa Biến Thành Búp Bê gây sốt.


Có thể thấy, cả hai chung khung hình trông vô cùng xứng đôi vừa lứa, khiến đám đông có mặt tại hiện trường "mất kiểm soát" vì quá phấn khích. Dĩ nhiên, ngay cả những khán giả chỉ xem online qua màn hình cũng có chung cảm nhận, và đương nhiên điều đó khiến họ càng dành thêm nhiều sự mong đợi cho màn kết hợp của họ ở Hôm Nay Vẫn Chưa Biến Thành Búp Bê.

Bình luận của netizen về khoảnh khắc Trần Tĩnh Khả bế Trần Đô Linh chỉ bằng một tay:

- Trần Tĩnh Khả nét rất nam tính, còn Trần Đô Linh nét siêu dịu dàng yêu kiều. Ai cast cái tổ hợp này xuất sắc quá. Size gap rất đẹp luôn.

- Lần đầu tiên thấy nam chính bế nữ chính đóng máy như này luôn.

- Ê đẹp nha, ngọt xỉu.

- Tui thấy là bế quen tay rồi...bế mượt ghê. Hai người phối hợp chỉ một chữ thôi: "thuận", hihi.

- Ngọt ngào quá.

- Ảnh 3.

Hôm Nay Vẫn Chư Biến Thành Búp Bê là một dự án phim rất đáng mong chờ.

Bên cạnh khoảnh khắc thú vị mà Trần Tĩnh Khả và Trần Đô Linh đem đến trong buổi lễ đóng máy, một lý do quan trọng khác khiến Hôm Nay Vẫn Chưa Biến Thành Búp Bê nhận nhiều kỳ vọng, đó là nội dung mới lạ của tác phẩm này so với mặt bằng chung phim dài tập Trung Quốc hiện nay. Phim được chuyển thể từ tiểu thuyết vô hạn lưu cùng tên của tác giả Hoa Hoa Liễu, lấy bối cảnh tận thế khi cả thế giới phải đối mặt với thảm họa Thế Giới Búp Bê. Để tồn tại, mọi người phải tham gia vào những trò chơi sinh tồn khắc nghiệt. Những ai chiến thắng sẽ tiếp tục sống sót, trong khi người thất bại sẽ bị biến thành búp bê.

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- Ảnh 5.

Trong phim, Trần Đô Linh vào vai Bạch Ấu Vi, cô gái bị tước mất khả năng đi lại nhưng được trời ban cho khối óc thiên tài. Trần Tĩnh Khả đảm nhận vai Thẩm Mặc, một người đàn ông bí ẩn và mạnh mẽ. Bạch Ấu Vi, Thẩm Mặc cùng với chàng trai trẻ Đàm Tiếu, thầy giáo về hưu Thừa Úy Tài và cậu thiếu niên Phan Tiểu Tân, họ cùng nhau chiến đấu để khám phá sự thật về Thế Giới Búp Bê, bảo vệ mọi người và đưa thế giới trở lại như cũ.

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Tags

đám cưới

Trần Đô Linh

Sao hoa ngữ

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