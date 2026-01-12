"Đám cưới" của Vũ Thùy Linh và Lâm Thanh Nhã gây náo loạn trung tâm Hà Nội

Chiều 11/1, ca sĩ Vũ Thùy Linh ra mắt MV “Trộm vía” tại Hà Nội. Tại sự kiện, nữ ca sĩ cùng diễn viên Lâm Thanh Nhã tái hiện không gian đám cưới đầy đủ nghi thức, phù dâu – phù rể, đón dâu... gây "áo loạn ngay giữa trung tâm thương mại Hà Nội. Fan của cặp đôi hò hét phấn khích.

Vũ Thùy Linh và Lâm Thanh Nhã tổ chức "đám cưới" như thật trong ngày ra mắt MV "Trộm vía".

Cận cảnh nhan sắc cặp đôi.

“Trộm vía” là sản phẩm âm nhạc mới nhất của Vũ Thùy Linh kể từ album "Tiếng tơ đồng" phát hành cuối năm 2024. Nếu "Tiếng tơ đồng" mang màu sắc làm mới dân ca và âm nhạc truyền thống thì với “Trộm vía”, nữ ca sĩ lựa chọn hướng đi gần gũi hơn với khán giả trẻ.

Khi nhận được ca khúc "Trộm vía" do nhạc sĩ Tăng Nhật Tuệ sáng tác, nữ ca sĩ cảm thấy phù hợp với mong muốn cá nhân và quyết định bắt tay thực hiện sau khi tham khảo ý kiến ê-kíp.

Theo Vũ Thùy Linh, điểm đặc biệt của dự án nằm ở phần phối mới và tinh thần âm nhạc vui tươi, dí dỏm, hồn nhiên. "Trộm vía" khai thác chủ đề cưới hỏi với giai điệu tươi sáng, lời ca giản dị, trong đó câu hát "Là cô dâu Việt Nam lấy chồng Việt Nam" được xem như điểm nhấn.

MV do đạo diễn Nhu Đặng thực hiện – người từng ghi dấu ấn với các sản phẩm mang màu sắc văn hóa như "Để Mị nói cho mà nghe" hay "Bắc Bling". Vũ Thùy Linh cho biết, điều khiến cô yên tâm khi hợp tác là cách đạo diễn làm nghề kỹ lưỡng, luôn cân nhắc yếu tố văn hóa, tính phù hợp và khả năng tiếp cận công chúng.

"Đám cưới" đầy đủ quan viên 2 họ.

Khác với những MV văn hóa thường được dàn dựng theo hướng hoành tráng, "Trộm vía" chọn cách kể chuyện đời thường, vui tươi và có phần hài hước. Không gian trải dài từ Bắc vào Nam nhưng khung hình tập trung vào các nhân vật chính và những chi tiết sinh hoạt quen thuộc. Mỗi vùng miền được khắc họa bằng một vài lát cắt đặc trưng, từ nếp sinh hoạt gia đình, ẩm thực đến phong tục cưới hỏi, đủ để khán giả nhận ra "chất" riêng của từng miền.

Trong phần âm nhạc, nhạc sĩ Lưu Quang Minh cũng sử dụng các nhạc cụ khác nhau để tạo dấu ấn vùng miền. Ở đoạn mang màu sắc miền Bắc, khi ca từ nhắc đến quan họ, trong bản phối xuất hiện tiếng mõ; sang miền Trung và miền Nam, tiết tấu và nhạc cụ lại được điều chỉnh để gợi đúng tinh thần địa phương. Theo Vũ Thùy Linh, chính sự khác biệt này khiến ca khúc có nhiều lớp màu sắc dù chỉ là một giai điệu.

Về giọng hát, nữ ca sĩ cho biết cô chủ động thay đổi cách thể hiện. Nếu ở các dự án trước, đặc biệt là album đầu tay, cô theo đuổi phong cách dân gian đậm đặc hoặc thính phòng cổ điển thì trong "Trộm vía", giọng hát được tiết chế, nhẹ nhàng và gần gũi hơn. Để làm được điều đó, cô đã làm việc cùng giảng viên thanh nhạc Nguyễn Hoàng Mỹ Ngọc - người từng hướng dẫn nhiều ca sĩ theo đuổi dòng nhạc hiện đại.

"Cô dâu" Vũ Thùy Linh.

"Ban đầu tôi nghĩ chuyển sang hướng hiện đại sẽ dễ vì mình có nền tảng, nhưng thực tế lại rất khó. Tôi phải học lại cách xử lý giọng hát để ca khúc khi đến với khán giả trở nên 'bắt tai' hơn mà vẫn không mất đi bản sắc", Vũ Thùy Linh chia sẻ.

Nói về mong muốn của dự án, nữ ca sĩ thừa nhận ai làm nghệ thuật cũng hy vọng sản phẩm được lan tỏa rộng rãi. Tuy nhiên, điều cô đặt lên hàng đầu là giá trị thật của tác phẩm. "Toàn bộ ê-kíp đã đặt vào đó rất nhiều tâm huyết", Vũ Thùy Linh chia sẻ.

Vũ Thùy Linh cũng cho biết, cô không xem việc nhiều nghệ sĩ trẻ quay về với chất liệu truyền thống là trào lưu mà là một trách nhiệm. Với nền tảng được đào tạo bài bản về thính phòng và dân ca nguyên gốc, cô cho rằng việc hiểu rõ giá trị cốt lõi của văn hóa giúp nghệ sĩ có đủ kiến thức và trải nghiệm để làm mới một cách đúng đắn trong các dự án hiện đại.

Theo đuổi dòng nhạc mang yếu tố văn hóa, Vũ Thùy Linh thừa nhận cô không phải kiểu nghệ sĩ "chạy show" liên tục nhưng lại có nhiều cơ hội xuất hiện ở các chương trình chính luận, sự kiện văn hóa và những sân khấu cần yếu tố chuyên môn. Điều này khiến cô cảm thấy con đường mình chọn có ý nghĩa và phù hợp với bản thân.

Cặp đôi trao nhau lì xì để "giải vía" cho nhau sau khi sự kiện kết thúc.

Trong quá trình làm nghề, nữ ca sĩ cho biết cô luôn chủ động học hỏi từ các thầy cô và nghệ nhân, trong đó có NSND Thúy Hường – người có ảnh hưởng lớn đến hành trình nghệ thuật của cô, đặc biệt trong việc tiếp cận và thực hành quan họ Bắc Ninh.

MV "Trộm vía" được thực hiện trong 18 tiếng quay liên tục với yêu cầu cao về tiến độ và chi phí. Dù áp lực, Vũ Thùy Linh cho biết toàn bộ ê-kíp đều nỗ lực để hoàn thiện sản phẩm bằng sức lao động và sáng tạo của con người, không sử dụng AI thay thế trong các khâu quan trọng.

Với "Trộm vía", Vũ Thùy Linh xem đây là bước chuyển sang một không gian âm nhạc gần gũi hơn với đời sống, từ lễ cưới đến sinh hoạt thường nhật. Không đặt nặng yếu tố thị trường hay xu hướng nhất thời, nữ ca sĩ kỳ vọng ca khúc sẽ có đời sống bền bỉ, càng nghe càng thấm và tìm được chỗ đứng riêng trong lòng khán giả.