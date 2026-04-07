HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN SOHA SPECIAL
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Hạnh phúc ESG Thời sự Kinh doanh Bất động sản 40 Plus Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Dạy con nên người
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Đám cháy lớn nhấn chìm cây cầu biểu tượng ở Panama, nhiều người thương vong

Phạm Trang |

Một vụ nổ lớn xảy ra gần kênh đào Panama khiến ít nhất 1 người chết, 2 lính cứu hỏa bị thương, giao thông qua cầu phải tạm dừng.

Một vụ nổ nghiêm trọng đã xảy ra vào ngày 6/4 gần kênh đào Panama, khi một xe tải chở nhiên liệu bất ngờ phát nổ tại khu vực sát cầu Châu Mỹ.

Theo thông tin từ giới chức địa phương, vụ việc xảy ra tại một khu phức hợp chuyên cung cấp nhiên liệu cho các xe bồn, nằm ngay cạnh cây cầu bắc qua kênh đào liên đại dương này.

Clip ghi lại sự việc

Hình ảnh từ camera an ninh ghi lại cho thấy một quả cầu lửa khổng lồ bùng lên, kèm theo cột khói dày đặc bao trùm khu vực sau vụ nổ.

Ông Victor Alvarez, chỉ huy lực lượng cứu hỏa Panama, cho biết một người được cho là làm việc tại khu phức hợp đã thiệt mạng trong vụ việc. Ngoài ra, hai lính cứu hỏa bị thương nhẹ trong quá trình tham gia dập lửa.

Đại diện Cơ quan Quản lý Kênh đào Panama xác nhận vụ nổ không ảnh hưởng đến hoạt động của kênh đào.

Tuy nhiên, để đảm bảo an toàn, cầu Châu Mỹ đã được tạm thời đóng cửa ngay sau sự cố. Cơ quan chức năng dự kiến tiến hành kiểm tra vào ngày 7/4 để đánh giá liệu cây cầu có bị hư hại bởi vụ nổ hay không.

Cầu Châu Mỹ dài hơn 1,6 km, đóng vai trò là tuyến giao thông then chốt kết nối thành phố Panama với các tuyến thương mại chính. Trong khi đó, kênh đào Panama từ lâu đã là một trong những điểm trung chuyển chiến lược của thương mại toàn cầu. Vai trò của tuyến kênh này càng trở nên quan trọng trong thời gian gần đây, khi eo biển Hormuz ở khu vực Trung Đông bị phong tỏa do căng thẳng giữa Mỹ, Israel và Iran. Điều này khiến lưu lượng tàu thuyền qua kênh đào Panama gia tăng, do nhiều chuyến vận chuyển dầu thô từ Mỹ sang châu Á phải chuyển hướng.

Nguồn: The Straits Times

Tags

Israel

Trung Đông

Iran

Eo biển Hormuz

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha

Video Shorts

Theo dõi thêm trên Xem tất cả
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại