HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN SOHA SPECIAL
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Hạnh phúc ESG Thời sự Kinh doanh Bất động sản 40 Plus Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Dạy con nên người
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Đâm bạn gái tử vong, thanh niên nhảy xuống từ tầng 18, người thân đến hiện trường nghe tin rồi ngất xỉu

Gia Linh
|

Vụ việc xảy ra tại Singapore khiến cho những người chứng kiến không khỏi bàng hoàng.

Các cặp đôi cãi vã là một điều rất bình thường. Nhưng nếu không biết xử lý một cách thích hợp, mâu thuẫn có thể leo thang và dẫn đến những kết cục đau lòng mà một trường hợp tại Singapore mới đây là một ví dụ.

Thông tin được tờ Mothership dẫn lại từ tờ Lianhe Zaobao cho biết, vụ việc xảy ra tại Block 248, Đại lộ Choa Chu Kang 2 tại Singapore vào khoảng 9 giờ tối ngày thứ Ba, 26/5 vừa qua.

Theo đó, người dân sống ở khu chung cư này đã nghe thấy tiếng cãi vã của một cặp đôi yêu nhau khoảng ngoài 20 tuổi. Không rõ nguyên nhân gì đã dẫn đến việc to tiếng này, tuy nhiên sau đó, nam thanh niên đã dùng dao đâm bạn gái ở khu vực thang máy của tầng 12. Vì vết thương quá nặng, cô gái được xác định đã tử vong tại hiện trường.

Người đàn ông đâm bạn gái tử vong rồi nhảy từ tầng 18 - Ảnh 1.

Hiện trường thương tâm của một vụ việc.

Ngay sau đó, nghi phạm đã đi thang máy lên tầng 18 và nhảy xuống từ đây. Những người có mặt ở hiện trường cho biết họ đã nghe thấy một tiếng động lớn, sau đó được xác định là âm thanh gây ra khi người đàn ông rơi xuống và va đập với một thùng rác tại mặt đất. Người đàn ông đã bị thương nặng và hôn mê và được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đại học Quốc gia Singapore ngay sau đó.

Người đàn ông đâm bạn gái tử vong rồi nhảy từ tầng 18 - Ảnh 2.

Hiện trường nơi người đàn ông rơi xuống từ tầng 18.

Hình ảnh do báo Zaobao đăng tải cho thấy một thùng rác bị hư hỏng với rác rưởi văng khắp nơi. Đây chính là thùng rác mà người đàn ông được cho là đã va phải sau khi ngã xuống từ trên cao. Tờ Straits Times đưa tin tại hiện trường vào khoảng 10 giờ tối, tức là khoảng 1 tiếng sau đó, đã có một người đàn ông và một người phụ nữ được cho là người thân của cặp đôi đến hiện trường. Khi nghe cảnh sát thông báo tin tức, cả hai đều trông rất hoảng loạn, thậm chí người phụ nữ đã bật khóc nức nở rồi ngất xỉu.

Trả lời các câu hỏi từ Mothership, Lực lượng Phòng vệ Dân sự Singapore cho biết họ nhận được thông báo về vụ việc vào khoảng 8 giờ 55 phút tối.

Báo Lianhe Zaobao nhận được tin từ một độc giả ngay sau khi vụ việc xảy ra và đã nhanh chóng đến hiện trường. Họ nhìn thấy một xe cứu thương với đèn nháy và còi hú tại ngã tư, được cho là đang trên đường đến bệnh viện.

Cảnh sát đã phong tỏa khu vực xung quanh điểm thu gom rác ở tầng dưới và căn hộ nơi xảy ra vụ việc để tiến hành điều tra nguyên nhân vụ việc.

Gia Linh (Theo Mothership)

Tử vi ngày mới 27/5: 3 con giáp vận đỏ như son, công việc thuận lợi, dễ đón may mắn bất ngờ
Tags

người đàn ông

cảnh sát

tử vong

bạn gái

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha

Video Shorts

Theo dõi thêm trên Xem tất cả
Lời khai của Nguyễn Công Đức Thắng SN 2001 về hành vi gây phẫn nộ: Lái ô tô cán qua người khác rồi bỏ chạy

Lời khai của Nguyễn Công Đức Thắng SN 2001 về hành vi gây phẫn nộ: Lái ô tô cán qua người khác rồi bỏ chạy

01:02
2 kẻ nổ súng bắn chết người nước ngoài giữa trung tâm TP.HCM khai gì về người đứng sau ra lệnh?

2 kẻ nổ súng bắn chết người nước ngoài giữa trung tâm TP.HCM khai gì về người đứng sau ra lệnh?

01:45
Mỹ bất ngờ tấn công hàng loạt mục tiêu bệ phóng tên lửa và tàu Iran

Mỹ bất ngờ tấn công hàng loạt mục tiêu bệ phóng tên lửa và tàu Iran

00:40
Khoảnh khắc cảnh sát đột kích quán bar lúc rạng sáng, các đối tượng cầm đầu bị bắt là ai?

Khoảnh khắc cảnh sát đột kích quán bar lúc rạng sáng, các đối tượng cầm đầu bị bắt là ai?

01:02
"Siêu tiến độ" sân vận động lớn nhất thế giới ở Hà Nội: Sẽ xác lập kỷ lục về thời gian thi công?

"Siêu tiến độ" sân vận động lớn nhất thế giới ở Hà Nội: Sẽ xác lập kỷ lục về thời gian thi công?

01:06
Honda City 2026 ra mắt: Lột xác thiết kế, thêm hybrid và loạt công nghệ cạnh tranh Vios, Accent

Honda City 2026 ra mắt: Lột xác thiết kế, thêm hybrid và loạt công nghệ cạnh tranh Vios, Accent

01:02
Hãng có xe máy điện “đi xa nhất VN” ra mắt xe mới: Cốp to gấp rưỡi LEAD, chạy 200km/sạc

Hãng có xe máy điện “đi xa nhất VN” ra mắt xe mới: Cốp to gấp rưỡi LEAD, chạy 200km/sạc

01:30
Cận cảnh giây phút "giăng mẻ lưới" tóm gọn hơn 100 người liên quan ma túy: Nghẹt thở như phim hành động

Cận cảnh giây phút "giăng mẻ lưới" tóm gọn hơn 100 người liên quan ma túy: Nghẹt thở như phim hành động

02:10
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại