Đại uý Thăng Văn Cương đăng clip "bóc phốt" Hoà Minzy, nhìn nét mặt cam chịu này không phải lần đầu

Những ngày qua, chuyện tình cảm của Hoà Minzy và Đại uý Thăng Văn Cương trở thành đề tài được công chúng bàn tán rôm rả. Được biết, gia đình của Đại uý Thăng Văn Cương đã sang hỏi cưới Hoà Minzy và được nhà gái ủng hộ. Sau 4 năm giữ kín, cả hai mới quyết định công khai mối quan hệ. Sau những đổ vỡ trong tình yêu, cuối cùng nữ ca sĩ đã tìm được bến đỗ và ai cũng hạnh phúc lây.

Kèm theo lời chúc thì nhất cử nhất động của cặp đôi đều được dân tình quan tâm đặc biệt. Đơn cử như mới đây, trên tài khoản TikTok, Đại uý Thăng Văn Cương đã chia sẻ đoạn clip hậu trường quay lại cảnh chụp ảnh Tết với vợ. Trong clip, ông xã của Hoà Minzy mặc quân phục chỉnh tề, còn nữ ca sĩ diện chiếc áo dài màu hồng, cả hai vừa đẹp đôi vừa tình tứ chụp ảnh.

Là quân nhân nên dễ hiểu khi Đại uý Thăng Văn Cương khá lúng túng khi tạo dáng. Vì thế mà Hoà Minzy lẫn người thân bên ngoài liên tục hướng dẫn, đôi khi còn "lên giọng" khiến Đại uý Thăng Văn Cương chỉ biết cười ngại ngùng. Đại uý Thăng Văn Cương cũng tranh thủ "bóc phốt" bà xã: "May quá có các chị quay lại clip chứ kể không ai tin ạ. Đồng chí Vợ ở nhà rất 'hiền', không bắt nạt chồng bao giờ hihi". Khoảnh khắc đáng yêu của cả hai khiến cư dân mạng thích thú.

Hậu trường chụp ảnh Tết của vợ chồng Hoà Minzy (Clip: @thangvancuong)

Khoảnh khắc dễ thương của Đại uý Thăng Văn Cương khi chụp ảnh cùng "nóc nhà"

Ngày 7/3, Hoà Minzy chính thức công khai chuyện tình cảm trên trang cá nhân: "Văn Cương - Thị Hoà. Cương sinh ngày 30/5/1995 - Hoà sinh ngày 31/5/1995. Cùng tháng cùng năm và cách nhau chỉ có 1 ngày. Nhà em trồng lúa trồng khoai, nhà anh trồng vải trồng rau đầy vườn. Chúng em ở Bắc Ninh - Bắc Giang nay đã về lại làm một. Chúng em yêu nước và cùng yêu nhau.

Em vui, vì anh và bố mẹ đã kịp qua hỏi cưới em khi ông nội còn sống! Để ông biết cháu gái ông cũng được trân trọng nhường nào. Ông rất thương anh, bố mẹ rất thương anh, Bo rất thương anh và em biết gia đình người hâm mộ của em cũng sẽ thương anh thôi. Xin lỗi Fans vì giờ mới có thông báo chính thức tới mọi người. Xin lỗi anh, vì đã để anh chờ lâu! Cảm ơn anh vì đã kiên nhẫn chờ e mở lòng và đã bỏ cái mong muốn cá nhân, âm thầm ở phía sau để nhường cho em thời gian tập trung công việc. Bên cạnh anh thực sự em yên tâm và phát triển công việc rực rỡ. Giờ anh có thể nói với bạn bè, người vợ mà anh hay kể tên là Hoà được rồi".

Về phía Đại uý Thăng Văn Cương, anh chia sẻ: "Cảm ơn em vì tất cả, anh và bố mẹ, gia đình rất hạnh phúc khi có em làm vợ làm dâu. Anh sẽ cố gắng phấn đấu vì tương lai của chúng ta và các con. Anh yêu em, vợ ơi!".

Đại uý Thăng Văn Cương và bé Bo chuẩn bị hoa tặng Hoà Minzy ngày 8/3

Theo nhiều nguồn tin, Hoà Minzy và Đại uý Thăng Văn Cương quen biết khi nữ ca sĩ tham gia chương trình Sao Nhập Ngũ. Khi mối quan hệ chính thức được công khai, nhiều khán giả đã "đào" lại nhiều hình ảnh trong quá khứ, và tần suất cả hai xuất hiện cùng nhau khá nhiều, chẳng qua thời điểm đó không ai để ý.

Theo Hoà Minzy, gia đình Đại uý Thăng Văn Cương đã sang nhà hỏi cưới vào thời điểm ông nội của cô còn sống. Nữ ca sĩ bộc bạch: "Em vui, vì anh và bố mẹ đã kịp qua hỏi cưới em khi ông nội còn sống! Để ông biết cháu gái ông cũng được trân trọng nhường nào. Ông rất thương anh, bố mẹ rất thương anh, Bo rất thương anh và em biết gia đình người hâm mộ của em cũng sẽ thương anh thôi".

Khi những bức ảnh ghi lại hành trình bên nhau của cả hai được công bố, nhiều khoảnh khắc bé Bo quấn quýt bên Đại uý Thăng Văn Cương cũng đã phần nào nói lên tình cảm chân thành mà anh dành cho Hoà Minzy lẫn gia đình của cô.