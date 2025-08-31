Chiều 31/8, Quân ủy Trung ương , Bộ Quốc phòng tổ chức lễ trao Huân chương Quân công tặng các lãnh đạo Bộ Quốc phòng.

Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Đại tướng Trịnh Văn Quyết trao Huân chương Quân công hạng Nhất tặng Đại tướng Phan Văn Giang. (Ảnh: Tuấn Huy)

Huân chương Quân công hạng Nhất được trao tặng cho các tướng lĩnh cấp cao, gồm: Đại tướng Phan Văn Giang, Bộ trưởng Quốc phòng; Đại tướng Trịnh Văn Quyết, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam; Đại tướng Nguyễn Tân Cương, Tổng Tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng.

Các Thứ trưởng Bộ Quốc phòng: Thượng tướng Võ Minh Lương, Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến, Thượng tướng Lê Huy Vịnh, Thượng tướng Vũ Hải Sản, Thượng tướng Phạm Hoài Nam cũng vinh dự được nhận Huân chương Quân công hạng Nhất.

Huân chương Quân công hạng Nhì trao tặng các Thứ trưởng Bộ Quốc phòng: Thượng tướng Nguyễn Hồng Thái, Thượng tướng Nguyễn Trường Thắng, Thượng tướng Nguyễn Văn Hiền.

Các lãnh đạo Bộ Quốc phòng được tặng thưởng Huân chương Quân công hạng Nhất và hạng Nhì. (Ảnh: Tuấn Huy)

Phát biểu tại buổi lễ, Bộ trưởng Phan Văn Giang chúc mừng các cán bộ được vinh danh, khẳng định đây là phần thưởng cao quý của Đảng, Nhà nước, thể hiện sự quan tâm, tin tưởng, ghi nhận công lao, thành tích đối với cá nhân, đồng thời là sự ghi nhận những cống hiến xuất sắc, trách nhiệm cao của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng và toàn thể cán bộ, chiến sĩ Quân đội Nhân dân Việt Nam trong suốt chặng đường vẻ vang đã qua.

Đại tướng Phan Văn Giang khẳng định trong suốt hơn 80 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, Quân đội Nhân dân Việt Nam luôn là lực lượng nòng cốt trong sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc, là đội quân từ nhân dân mà ra, vì nhân dân mà chiến đấu, son sắt lời thề tận trung với Đảng, tận hiếu với dân, nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng đánh thắng; luôn xứng đáng là lực lượng chính trị đặc biệt, đội quân chiến đấu tuyệt đối trung thành, tin cậy của Đảng, Nhà nước và Nhân dân.

Những kết quả, thành công đó là công sức, trí tuệ của cán bộ, chiến sĩ toàn quân, nhất là đội ngũ cán bộ tướng lĩnh, lãnh đạo, chỉ huy các cơ quan, đơn vị, trong đó, giữ vai trò chủ chốt là các lãnh đạo Bộ Quốc phòng.

Cho rằng, những kết quả đạt được còn khiêm tốn, Bộ trưởng Quốc phòng yêu cầu các cán bộ được nhận Huân chương Quân công cần phải nỗ lực nhiều hơn nữa, không ngừng rèn luyện nâng cao năng lực, trình độ, bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức để cống hiến nhiều hơn cho sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc và sự tin tưởng, mong đợi của Đảng, Nhà nước và Nhân dân, của cán bộ, chiến sĩ toàn quân.

Đại tướng Phan Văn Giang khẳng định, các lãnh đạo Bộ Quốc phòng sẽ tiếp tục phát huy trí tuệ, đoàn kết, tiêu biểu, mẫu mực, là tấm gương sáng về đạo đức cách mạng, tinh thần trách nhiệm, đổi mới, sáng tạo xây dựng Quân đội nhân dân Việt Nam cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, bảo vệ vững chắc Tổ quốc.



