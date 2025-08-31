Sớm ban hành văn bản sửa đổi, bổ sung các quy định về tổ chức bộ máy, biên chế, công tác nhân sự

Ngày 29/8/2025, thay mặt Bộ Chính trị, Ban Bí thư, đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư đã ký ban hành Kết luận số 186-KL/TW về tình hình, kết quả hoạt động của bộ máy hệ thống chính trị và chính quyền địa phương 2 cấp trong đó có các nội dung liên quan tới sắp xếp thôn, tổ dân phố; bố trí sắp xếp người hoạt động không chuyên trách; xây dựng Đề án tiền lương và phụ cấp...

Tại phiên họp ngày 29/8/2025, sau khi nghe Báo cáo của Ban Tổ chức Trung ương và Báo cáo giám sát của Ủy ban Kiểm tra Trung ương về tình hình, kết quả hoạt động của bộ máy hệ thống chính trị và chính quyền địa phương 2 cấp tháng 8/2025, Bộ Chính trị, Ban Bí thư giao Đảng ủy Chính phủ chỉ đạo Bộ Nội vụ sớm tham mưu ban hành các văn bản sửa đổi, bổ sung các quy định về tổ chức bộ máy, biên chế, tuyển dụng, đánh giá, quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ theo các quy định mới của Bộ Chính trị để địa phương có cơ sở thống nhất trong thực hiện;

Phối hợp triển khai công tác đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn nâng cao năng lực, kỹ năng nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã, đặc biệt là cán bộ trẻ, cán bộ kiêm nhiệm và cán bộ phụ trách lĩnh vực công nghệ thông tin, chuyển đổi số;

Khẩn trương ban hành quy định về tiêu chí và trình tự, thủ tục sắp xếp thôn, tổ dân phố

Bộ Chính trị, Ban Bí thư cũng chỉ đạo khẩn trương ban hành quy định về tiêu chí và trình tự, thủ tục sắp xếp thôn, tổ dân phố;

Phối hợp với các bộ, ngành liên quan, các địa phương hướng dẫn việc bố trí, sắp xếp người hoạt động không chuyên trách các địa phương tổ chức thực hiện, góp phần nâng cao chất lượng hoạt động của các tổ chức tự quản của cộng đồng dân cư trên địa bàn;

Hướng dẫn về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các đơn vị sự nghiệp công lập để ủy ban nhân dân cấp xã rà soát, điều chỉnh chức năng, nhiệm vụ của các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc bảo đảm đồng bộ, thống nhất;

Khẩn trương tham mưu Chính phủ ban hành trong tháng 9/2025 quy định về tiêu chuẩn đơn vị hành chính, phân loại đơn vị hành chính và phân loại đô thị;

Chủ trì, phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Y tế, các bộ, ngành liên quan, các địa phương rà soát tổng thể nhu cầu sử dụng viên chức ngành giáo dục, y tế ở các địa phương;

Hướng dẫn, theo dõi, kiểm tra việc thực hiện tuyển dụng bảo đảm đúng quy định về số lượng biên chế được giao ngay từ năm học 2025-2026;

Chủ động xây dựng Đề án tiền lương và phụ cấp, báo cáo cấp có thẩm quyền quyết định để áp dụng chung, thống nhất trong toàn hệ thống chính trị.

Khẩn trương giải quyết chế độ, chính sách đối với đối tượng chịu sự tác động của sắp xếp tổ chức bộ máy

Bộ Chính trị, Ban Bí thư yêu cầu các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương thực hiện nghiêm các văn bản chỉ đạo, kết luận của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Chính phủ về việc giải quyết chế độ, chính sách đối với đối tượng chịu sự tác động của việc sắp xếp tổ chức bộ máy, đơn vị hành chính của hệ thống chính trị; kết thúc việc thực hiện chế độ, chính sách vào ngày 31/8/2025;

Khẩn trương tổ chức và chỉ đạo các đơn vị liên quan tham gia các chương trình tập huấn, bồi dưỡng, cập nhật kiến thức thường xuyên về nghiệp vụ công tác đảng, đảng viên, quản lý nhà nước về kinh tế-xã hội, quốc phòng an ninh…;

Phổ biến, quán triệt các kết luận, quy định, hướng dẫn của Trung ương về mô hình tổ chức và hoạt động của bộ máy chính quyền địa phương;

Tập trung quan tâm nâng cao kiến thức, kỹ năng quản lý hành chính cho cán bộ ở các địa phương vùng sâu, vùng xa và những nơi hạn chế về điều kiện, khả năng tiếp cận công nghệ số.

Các ban, bộ, ngành, địa phương tiếp tục đẩy mạnh thực hiện các nhiệm vụ nêu tại Kế hoạch số 02-KH/BCĐ, ngày 19/6/2025 của Ban Chỉ đạo Nghị quyết số 57 về chuyển đổi số trong hệ thống chính trị, nhất là các nội dung liên quan đến số hóa dữ liệu, xây dựng, kết nối các cơ sở dữ liệu, vận hành dịch vụ công trực tuyến phục vụ người dân và doanh nghiệp…; tập trung khắc phục những tồn tại, hạn chế về pháp lý, hạ tầng, dữ liệu, con người… được nêu tại Báo cáo giám sát của Ủy ban Kiểm tra Trung ương; xác định rõ nội dung thực hiện và lộ trình thời gian hoàn thành.

Hoàn thiện văn kiện, đề án nhân sự, công tác chuẩn bị đại hội khóa mới

Bộ Chính trị, Ban Bí thư yêu cầu ban thường vụ các tỉnh ủy, thành ủy tập trung thực hiện: Lãnh đạo, chỉ đạo, nâng cao chất lượng hoạt động tuyên truyền về đại hội đảng các cấp, bảo đảm đúng định hướng chính trị, tư tưởng, sâu rộng, hiệu quả, góp phần tạo sự thống nhất trong Đảng, sự đồng thuận trong xã hội và củng cố niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng.

Tiếp thu ý kiến Bộ Chính trị, hoàn thiện văn kiện, đề án nhân sự, công tác chuẩn bị đại hội đại biểu đảng bộ tỉnh, thành phố nhiệm kỳ 2025-2030;

Chỉ đạo, hướng dẫn các đảng bộ trực thuộc khẩn trương rà soát, bổ sung, hoàn thiện chương trình hành động thực hiện nghị quyết đại hội đảng bộ cấp mình, bảo đảm bám sát định hướng, đồng bộ, thống nhất với các chỉ tiêu, sát thực tiễn, lộ trình, tiến độ cụ thể.

Triển khai đồng bộ các biện pháp để nâng cao năng lực hoạt động cho chính quyền cấp xã

Tiếp tục củng cố, tăng cường cấp xã hoạt động thông suốt, hiệu lực, hiệu quả; chuyển mạnh sang thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, bảo đảm an ninh trật tự, chăm lo đời sống nhân dân.

Các đồng chí bí thư tỉnh ủy, thành ủy phải trực tiếp chỉ đạo để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc; triển khai đồng bộ các biện pháp để nâng cao năng lực hoạt động cho chính quyền cấp xã, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ được giao.

Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt việc rà soát quy hoạch, triển khai các dự án, chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội, xây dựng môi trường hỗ trợ phát triển sản xuất kinh doanh của địa phương mình, quyết tâm hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu phát triển kinh tế-xã hội năm 2025 và các năm tiếp theo.

Bố trí đủ biên chế, nguồn nhân lực, cán bộ có chuyên môn, nghiệp vụ theo các lĩnh vực ở cấp xã

Rà soát, đánh giá đúng thực trạng đội ngũ cán bộ, năng lực lãnh đạo, chỉ đạo, các điều kiện để tổ chức thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ, quyền hạn phân định thẩm quyền từ cấp huyện cho chính quyền cấp xã, nhất là khả năng tiếp tục thực hiện các dự án đầu tư từ trước, triển khai các dự án đầu tư mới và xây dựng kế hoạch, chương trình hành động để thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội, sản xuất kinh doanh trên địa bàn.

Tiếp tục hoàn thành việc điều chỉnh biên chế ở cấp xã; bố trí đủ biên chế, nguồn nhân lực, cán bộ có chuyên môn, nghiệp vụ theo các lĩnh vực ở cấp xã; tăng cường chỉ đạo, theo dõi sát và hướng dẫn các địa phương triển khai thực hiện.

Tiếp tục rà soát, triển khai phương án chuyển đổi công năng, mục đích sử dụng của các trụ sở chưa sử dụng đến sau sáp nhập; tiếp tục tổng hợp nhu cầu nhà ở công vụ để xây dựng phương án bố trí, sắp xếp phù hợp.

Ưu tiên đầu tư trang bị bổ sung thiết bị công nghệ thông tin cho cấp xã

Bộ Chính trị, Ban Bí thư cũng yêu cầu ưu tiên đầu tư trang bị bổ sung thiết bị công nghệ thông tin cho cấp xã để đáp ứng yêu cầu làm việc trên nền tảng số.

Trong quá trình vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, yêu cầu ban thường vụ các tỉnh ủy, thành ủy báo cáo đầy đủ, toàn diện, trung thực, khách quan, kịp thời về những khó khăn, vướng mắc và đề xuất cụ thể biện pháp giải quyết để bảo đảm hoạt động hiệu quả;

Quyết liệt lãnh đạo, chỉ đạo những vấn đề thuộc thẩm quyền của địa phương như bố trí, sắp xếp cán bộ, trụ sở, tài sản công, trang thiết bị, số hóa hồ sơ, tài liệu và thực hiện chính sách cán bộ, chuyển tiếp thực hiện các dự án từ cấp huyện…;

Cấp ủy, trước hết là người đứng đầu chịu trách nhiệm trước Bộ Chính trị, Ban Bí thư về những vấn đề phát sinh.