Ngày 21/3, Hội đồng Bầu cử quốc gia ban hành Nghị quyết về công bố kết quả bầu cử và danh sách 500 người trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI.
Danh sách các tướng Quân đội trúng cử đại biểu Quốc hội khoá XVI:
|STT
|Họ và tên
|Năm sinh
|Chức vụ
|Nơi trúng cử
|1
|Đại tướng Phan Văn Giang
|1960
|Bộ trưởng Bộ Quốc phòng
|Thái Nguyên
|2
|Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa
|1962
|Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam
|Tây Ninh
|3
|Đại tướng Nguyễn Tân Cương
|1966
|Tổng Tham mưu trưởng QĐND Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng
|Đồng Tháp
|4
|Thượng tướng Lê Đức Thái
|1967
|Thứ trưởng Bộ Quốc phòng
|Thanh Hóa
|5
|Thượng tướng Bế Xuân Trường
|1957
|Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh Việt Nam
|Cao Bằng
|6
|Thiếu tướng Lưu Nam Tiến
|1975
|Chính ủy Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội
|Hà Nội
|7
|Trung tướng Tào Đức Thắng
|1973
|Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội
|TP.HCM
|8
|Thiếu tướng Nguyễn Thành Trung
|1976
|Chính ủy Bộ Tư lệnh TP.HCM
|TP.HCM
|9
|Trung tướng Dương Văn Thăng
|1969
|Phó Chánh án TAND Tối cao, Chánh án Tòa án Quân sự Trung ương
|TP.HCM
|10
|Thiếu tướng Huỳnh Văn Ngon
|1971
|Phó Chính ủy Quân khu 9
|Đồng Tháp
|11
|Thiếu tướng Trần Minh Trọng
|1973
|Phó Chính ủy quân khu 5
|Gia Lai
|12
|Chuẩn Đô đốc Phạm Minh Tuấn
|1972
|Phó Tư lệnh Quân chủng Hải quân
|Khánh Hòa
|13
|Thiếu tướng Vũ Đại Dương
|1973
|Phó Tư lệnh Quân chủng Phòng không - Không quân
|Khánh Hòa
|14
|Thiếu tướng Nguyễn Văn Lịch
|1975
|Phó Tư lệnh Quân khu 1
|Lạng Sơn
|15
|Thiếu tướng Ngô Nam Cường
|1974
|Phó Tư lệnh Quân khu 4
|Nghệ An
|16
|Thiếu tướng Lương Đình Hưng
|1971
|Phó Tư lệnh Cảnh sát biển
|Nghệ An
|17
|Thiếu tướng Tô Thành Quyết
|1972
|Phó Tư lệnh Quân khu 3
|Ninh Bình
|18
|Thiếu tướng Phạm Hùng Hưng
|1973
|Phó Tư lệnh Quân khu 2
|Phú Thọ
|19
|Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Hà
|1972
|Phó Tư lệnh Quân khu 4
|Quảng Trị
|20
|Thiếu tướng Võ Tiến Nghị
|1976
|Phó Tư lệnh Bộ đội Biên phòng
|Quảng Trị
Xem chi tiết danh sách 500 người trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI TẠI ĐÂY .