Đại tướng Lương Tam Quang và các tướng Công an trúng cử ĐBQH khóa XVI

Anh Văn |

Theo danh sách 500 ứng viên trúng cử đại biểu Quốc hội khoá XVI, có 14 tướng lĩnh thuộc lực lượng Công an Nhân dân.

Hội đồng Bầu cử quốc gia đã ban hành Nghị quyết về công bố kết quả bầu cử và danh sách 500 người trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI.

Danh sách các tướng Công an trúng cử đại biểu Quốc hội khoá XVI:

STT Họ và tên Năm sinh Chức vụ Nơi trúng cử
1 Đại tướng Lương Tam Quang 1965 Bộ trưởng Bộ Công an Hưng Yên
2 Thượng tướng Lê Quốc Hùng 1966 Thứ trưởng Bộ Công an TP.HCM
3 Thượng tướng Lê Tấn Tới 1969 Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại của Quốc hội, Thứ trưởng Bộ Công an (biệt phái) Tây Ninh
4 Trung tướng Nguyễn Minh Đức 1969 Phó Chủ nhiệm Uỷ ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại của Quốc hội (biệt phái) TP.HCM
5 Thiếu tướng Nguyễn Quốc Hùng 1969 Phó Chủ nhiệm Uỷ ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại của Quốc hội (biệt phái) Ninh Bình
6 Trung tướng Phạm Công Nguyên 1975 Cục trưởng Cục Pháp chế và Cải cách hành chính, tư pháp, Bộ Công an Thanh Hóa
7 Thiếu tướng Nguyễn Hữu Phước 1976 Giám đốc Công an tỉnh Khánh Hoà Khánh Hòa
8 Thiếu tướng Nguyễn Minh Tuấn 1975 Giám đốc Công an tỉnh Phú Thọ Phú Thọ
9 Thiếu tướng Nguyễn Thanh Liêm 1975 Giám đốc Công an tỉnh Quảng Trị Quảng Trị
10 Thiếu tướng Nguyễn Văn Hận 1971 Giám đốc Công an tỉnh An Giang An Giang
11 Thiếu tướng Dương Đức Hải 1977 Phó Giám đốc Công an TP Hà Nội Hà Nội
12 Thiếu tướng Tạ Văn Đẹp 1975 Phó Giám đốc Công an TP.HCM TP.HCM
13 Thiếu tướng Vũ Hùng Vương 1951 Phó Chủ tịch Thường trực Hội Cựu Công an Nhân dân Việt Nam Vĩnh Long
14 Thiếu tướng Vũ Huy Khánh 1974 Uỷ viên là đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách tại Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại của Quốc hội (biệt phái) TP.HCM

Xem chi tiết danh sách 500 người trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI TẠI ĐÂY .

