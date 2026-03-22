Đại tướng Lương Tam Quang và các tướng Công an trúng cử ĐBQH khóa XVI

Hội đồng Bầu cử quốc gia đã ban hành Nghị quyết về công bố kết quả bầu cử và danh sách 500 người trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI.
Danh sách các tướng Công an trúng cử đại biểu Quốc hội khoá XVI:
|STT
|Họ và tên
|Năm sinh
|Chức vụ
|Nơi trúng cử
|1
|Đại tướng Lương Tam Quang
|1965
|Bộ trưởng Bộ Công an
|Hưng Yên
|2
|Thượng tướng Lê Quốc Hùng
|1966
|Thứ trưởng Bộ Công an
|TP.HCM
|3
|Thượng tướng Lê Tấn Tới
|1969
|Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại của Quốc hội, Thứ trưởng Bộ Công an (biệt phái)
|Tây Ninh
|4
|Trung tướng Nguyễn Minh Đức
|1969
|Phó Chủ nhiệm Uỷ ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại của Quốc hội (biệt phái)
|TP.HCM
|5
|Thiếu tướng Nguyễn Quốc Hùng
|1969
|Phó Chủ nhiệm Uỷ ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại của Quốc hội (biệt phái)
|Ninh Bình
|6
|Trung tướng Phạm Công Nguyên
|1975
|Cục trưởng Cục Pháp chế và Cải cách hành chính, tư pháp, Bộ Công an
|Thanh Hóa
|7
|Thiếu tướng Nguyễn Hữu Phước
|1976
|Giám đốc Công an tỉnh Khánh Hoà
|Khánh Hòa
|8
|Thiếu tướng Nguyễn Minh Tuấn
|1975
|Giám đốc Công an tỉnh Phú Thọ
|Phú Thọ
|9
|Thiếu tướng Nguyễn Thanh Liêm
|1975
|Giám đốc Công an tỉnh Quảng Trị
|Quảng Trị
|10
|Thiếu tướng Nguyễn Văn Hận
|1971
|Giám đốc Công an tỉnh An Giang
|An Giang
|11
|Thiếu tướng Dương Đức Hải
|1977
|Phó Giám đốc Công an TP Hà Nội
|Hà Nội
|12
|Thiếu tướng Tạ Văn Đẹp
|1975
|Phó Giám đốc Công an TP.HCM
|TP.HCM
|13
|Thiếu tướng Vũ Hùng Vương
|1951
|Phó Chủ tịch Thường trực Hội Cựu Công an Nhân dân Việt Nam
|Vĩnh Long
|14
|Thiếu tướng Vũ Huy Khánh
|1974
|Uỷ viên là đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách tại Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại của Quốc hội (biệt phái)
|TP.HCM
