Đài truyền hình quốc gia bất ngờ xóa sổ 1 nữ diễn viên tên Linh khỏi phim giờ vàng và trailer show giải trí, nghi đã gặp biến lớn

Ngày 27/5, tờ Sohu đưa tin nghi vấn Lâm Chí Linh - mỹ nhân được khao khát nhất Trung Quốc - đã bị cấm sóng rầm rộ khắp MXH Weibo. Siêu mẫu đắt giá này vốn được mời đóng vai cameo trong bộ phim truyền hình giờ vàng mang tên Ngọc Lan Hoa Khai Quân Tái Lai của đài quốc gia CCTV. Cô từng được liệt kê là khách mời quan trọng, chỉ đứng sau hai diễn viên chính Dương Tử và Lộc Huy. Tuy nhiên, vào ngày 25/5 vừa qua, khi đoàn phim công bố dàn diễn viên chính thức để chuẩn bị lên sóng, tên Lâm Chí Linh hoàn toàn biến mất khỏi danh sách. Không chỉ tên mà tất cả cảnh quay gồm cảnh đơn và cảnh nhóm của nữ diễn viên trong phim cũng đều bị cắt bỏ sạch sẽ, như thể Lâm Chí Linh chưa từng tồn tại trong dự án.

Không chỉ bị xóa sổ khỏi dự án phim ảnh, show giải trí nổi tiếng Mao Tuyết Uông mà nữ diễn viên đã tham gia ghi hình cũng bất ngờ thông báo thay đổi lịch phát sóng vào phút chót. Trong trailer được đăng trước đó, Lâm Chí Linh xuất hiện với phân đoạn chia sẻ cuộc sống sau hôn nhân và chuyện chăm con, thậm chí sao nữ còn hài hước thị phạm cách giành đồ giảm giá trong siêu thị mà vẫn giữ thần thái ưu nhã. Tuy nhiên, đúng ngày phát sóng, ekip bất ngờ đổi sang chiếu tập có Đàm Tùng Vận và Đổng Tình tham gia. Đồng thời, đoạn trailer có mặt Lâm Chí Linh cũng bị phía chương trình xóa bỏ khỏi trang Weibo chính chủ.

Lâm Chí Linh bị đài quốc gia CCTV xóa sổ. Ảnh: Sina.

Nữ diễn viên bị xóa tên, cảnh quay khỏi tác phẩm Ngọc Lan Hoa Khai Quân Tái Lai. Không chỉ vậy, show truyền hình Mao Tuyết Uông cũng đổi lịch chiếu, xóa trailer có hình ảnh của Lâm Chí Linh trên trang Weibo chính thức. Ảnh: Sohu.

Hiện, nguyên nhân Lâm Chí Linh bị đài quốc gia xóa sổ gây bàn tán xôn xao trong dư luận Trung Quốc. Vài năm trở lại đây, người đẹp này đã tạm dừng hoạt động nghệ thuật để dành thời gian vun vén gia đình, chăm con nhỏ. Tuy nhiên, 1 số nguồn tin cho biết mỹ nhân này bị trừng phạt, cấm sóng tại thị trường giải trí đại lục vì đã "chạm vào những giới hạn vốn không nên chạm vào". Trước nghi vấn bị phong sát ở showbiz Trung Quốc đại lục, Lâm Chí Linh đến nay vẫn chưa đưa ra phản hồi chính thức.

Các nguồn tin cho biết Lâm Chí Linh đã bị phong sát ngầm vì đã "chạm vào những giới hạn vốn không nên chạm vào" ở thị trường giải trí Trung Quốc đại lục. Ảnh: HK01.

Lâm Chí Linh được xem là "tường thành nhan sắc" của Cbiz. Cô từng là người mẫu được săn đón và trả cát-xê cao nhất Đài Loan (Trung Quốc) một thời. Nữ nghệ sĩ không chỉ có vóc dáng nổi bật, mà còn được yêu thích nhờ tài ứng biến thông minh, học vấn cao. Dù cô vướng 1 số thị phi đời tư, Lâm Chí Linh vẫn là người tình trong mộng của hàng triệu chàng trai, thường xuyên lọt vào top mỹ nhân đẹp nhất, được khao khát nhất trong các bảng bình chọn trên diễn đàn như Hupu, Douban.

Người đẹp kết hôn với nam ca sĩ Akira năm 2019. Sau đó, vợ chồng cô gặp khó khăn trong quá trình mang thai, sinh con. Lâm Chí Linh từng đông lạnh trứng, nhưng cô phải trải qua nhiều lần thụ tinh ống nghiệm mới thành công. Cô sinh con trai vào đầu năm 2022.

Nhan sắc của mỹ nhân được khao khát nhất showbiz. Nguồn: Xiaohongshu.

Lễ cưới của Lâm Chí Linh - Akira diễn ra vào năm 2019 từng nhận được sự chú ý lớn. Ảnh: Sohu.

Nguồn: Sohu, China Times