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Đại sứ Pháp tại CAR bị điều tra về hành vi quấy rối tình dục

Hoàng Vân
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Ngày 13/8, tờ Le Canard Enchaine đưa tin, Đại sứ Pháp Bruno Foucher tại Cộng hòa Trung Phi (CAR) bị điều tra về hành vi quấy rối tình dục.

Đại sứ Pháp Bruno Foucher tại CAR.

Theo tạp chí này, Tổng thanh tra Bộ Ngoại giao Pháp đã kết luận, "hành vi không phù hợp của ông Foucher đã gây ra hậu quả nghiêm trọng đối với an ninh và danh tiếng, và gây tổn hại đến lợi ích của Pháp".

Ảnh hưởng của Pháp tại CAR đã suy giảm đáng kể trong thập kỷ qua.

Mặc dù CAR giành được độc lập từ Pháp năm 1960, nhưng Pháp vẫn tiếp tục kiểm soát tiền tệ của nước này. Pháp cũng đã can thiệp quân sự trong nhiều cuộc nội chiến vào những năm 2010 và 2010.

Tuy nhiên, quân đội Pháp được đánh giá là không đủ khả năng đảm bảo ổn định, vì vậy Tổng thống Faustin-Archangel Touadera đã chuyển sang nhờ Nga hỗ trợ an ninh sau khi đắc cử năm 2016.

Theo truyền thông Pháp, Đại sứ Pháp tại CAR đã bị kỷ luật vì hành vi quấy rối tình dục khoảng 30 phụ nữ địa phương, tại dinh thự chính thức của ông ở Bangui.

Ngày 13/8, tạp chí Le Canard Enchaine của Pháp đưa tin, Đại sứ Bruno Foucher đã đưa khoảng 30 phụ nữ trong độ tuổi từ 20 đến 30 đến dinh thự của mình từ tháng 1/2024 đến tháng 3/2026.

Những chuyến thăm vào đêm khuya này, một số trong đó các phụ nữ ngủ lại qua đêm, được cho là đã khiến đội bảo vệ của ông Foucher lo ngại, và họ đã báo cáo cho cấp trên của ông ở Paris.

Theo tạp chí này, vị đại sứ đã trả tiền cho ít nhất một trong số họ, đưa "những phong bì tiền mặt" cho một nữ sinh viên điều dưỡng tên là "Gypsie".

Bộ Ngoại giao Pháp cho biết, một cuộc điều tra đã được tiến hành, dẫn đến "các thủ tục kỷ luật đối với đại sứ".

Quân đội Pháp đã rút khỏi CAR vào năm 2022, và hiện nay công ty quân sự tư nhân Wagner của Nga và Quân đoàn Châu Phi là những lực lượng nước ngoài duy nhất hiện diện trên lãnh thổ nước này.

Nga cũng đã tăng cường viện trợ phát triển cho CAR, và cả hai nước đã củng cố mối quan hệ kinh tế kể từ khi ông Touadera nhậm chức.

Quỹ đạo phát triển của CAR tương tự như của Burkina Faso, Mali và Niger, tất cả đều là thuộc địa cũ của Pháp.

Cả 3 quốc gia này đều đã trục xuất quân đội Pháp, với việc Quân đoàn châu Phi của Nga can thiệp để chống lại các phần tử thánh chiến ở Mali, và Nga cung cấp viện trợ quân sự cũng như huấn luyện cho Burkina Faso và Niger.

Theo RT
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Tags

pháp

Trung Phi

pháp luật

tình dục

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