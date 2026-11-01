Đại sứ Nga tại Copenhagen tố Đan Mạch chặn và xử lý lưu lượng số qua lãnh thổ nước này để phục vụ tình báo Mỹ.

Đại sứ Nga tại Copenhagen Vladimir Barbin.

Đan Mạch chặn và xử lý lưu lượng kỹ thuật số quốc tế đi qua lãnh thổ của mình vì lợi ích của tình báo Mỹ, Đại sứ Nga tại Copenhagen Vladimir Barbin cho biết ngày 1/11.

Ông phát biểu với TASS: "Vì lợi ích của tình báo Mỹ, lưu lượng kỹ thuật số quốc tế đang bị chặn và xử lý bởi các cáp thông tin liên lạc đi qua lãnh thổ Đan Mạch."

Nhà ngoại giao này đã mô tả các hành động của Đan Mạch trong không gian mạng là "rất khiêu khích và hung hăng."

Ông Barbin cũng nói về phản ứng của chính quyền Đan Mạch đối với các lời kêu gọi của Nga về việc các hacker Ukraine sử dụng hạ tầng của Đan Mạch cho các cuộc tấn công mạng vào Nga.

Ông Barbin lưu ý, phía Đan Mạch đã phản hồi các yêu cầu lặp đi lặp lại từ Đại sứ quán Nga bằng "sự im lặng như tờ".

Ngày 27/7, người đại diện chính thức của Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova báo cáo, các nhóm CNTT Ukraine đã sử dụng hạ tầng Đan Mạch cho các cuộc tấn công vào Nga và gian lận chống lại người Nga.

Lời kêu gọi của Đại sứ quán Nga tại Copenhagen gửi tới chính quyền Đan Mạch về các vấn đề này cùng với bằng chứng về hoạt động bất hợp pháp vẫn không nhận được phản ứng.

Phía Nga trông đợi đánh giá mang tính nguyên tắc từ chính quyền Đan Mạch đối với các hành động như vậy, nhà ngoại giao nói thêm.