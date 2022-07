Đại sứ Mỹ: Nga muốn xóa sổ Ukraine khỏi bản đồ thế giới

Đại sứ Mỹ tại Liên Hợp Quốc Linda Thomas-Greenfield phát biểu tại Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc rằng Mỹ đang chứng kiến ngày càng nhiều dấu hiệu cho thấy Nga đang chuẩn bị cho nỗ lực sáp nhập toàn bộ khu vực phía Đông Ukraine gồm Donetsk và Lugansk, cũng như khu vực Kherson và Zaporizhzhia ở phía Nam bằng cách lập nên "các quan chức ủy nhiệm bất hợp pháp tại các khu vực do Nga kiểm soát với mục tiêu tổ chức các cuộc trưng cầu dân ý hoặc ban hành sắc lệnh giả để sáp nhập các vùng này vào Nga".

Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov "thậm chí đã khẳng định đây là mục tiêu chiến tranh của Nga", Đại sứ Mỹ cho hay.

Trước đó, ngày 24/7, Ngoại trưởng Lavrov phát biểu tại Hội nghị Thượng đỉnh Arab ở Cairo rằng mục tiêu bao trùm của Moscow ở Ukraine là giải phóng người dân khỏi "chế độ không thể chấp nhận" này.

Ông Lavrov cũng cho biết các mục tiêu của Nga ở Ukraine đã mở rộng ra ngoài khu vực Donbass.

"Chúng tôi sẽ hỗ trợ người dân Ukraine loại bỏ chế độ chống lại nhân dân và chống lại lịch sử này”.

Phó Đại sứ Nga tại Liên Hợp Quốc Dmitry Polyansky cũng tuyên bố tại Hội đồng Bảo an rằng: "Việc phi quân sự hóa và phi phát xít hóa sẽ được thực hiện đầy đủ. Trong giai đoạn này sẽ không còn mối đe dọa với Donbass hay với Nga hoặc những vùng lãnh thổ Ukraine được giải phóng, những nơi mà lần đầu tiên sau nhiều năm người dân cảm nhận được rằng họ có thể sống theo cách họ muốn".

Trong khi đó, Đại sứ Mỹ Thomas-Greenfield khẳng định, "an ninh của một quốc gia không nên được đánh đổi bằng an ninh của quốc gia khác", đồng thời cho rằng: "Đặt an ninh của mình lên trên an ninh của các quốc gia khác, tăng cường hoạt động quân sự, thiết lập ưu thế sẽ chỉ dẫn đến xung đột và đối đầu, gây chia rẽ cộng đồng quốc tế và khiến an ninh của chính mình suy giảm"./.