Đại sứ Nga tại Mỹ cho biết, Tổng thống Putin và Tổng thống Trump đã đặt ra nhiệm vụ khôi phục quan hệ liên chính phủ song phương bình thường.

Đại sứ Nga tại Mỹ Alexander Darchiev.

"Nga hoan nghênh cách tiếp cận mang tính xây dựng và thực tế của chính quyền Mỹ hiện tại nhằm khôi phục quan hệ song phương vốn đã bị tổn hại dưới thời các chính quyền tiền nhiệm.

Thật vậy, không phải mọi việc đều diễn ra suôn sẻ và không gặp vấn đề gì, do những hoàn cảnh địa chính trị dai dẳng.

Tuy nhiên, điều rất quan trọng là các nhà lãnh đạo Nga -Mỹ, những người đã thiết lập liên lạc ở cấp độ cá nhân, đã đặt ra nhiệm vụ khôi phục quan hệ liên quốc gia bình thường.

Điều này rất được người dân hai bên eo biển Bering mong muốn", Đại sứ Nga tại Mỹ Alexander Darchiev nói.

Ông Darchiev đưa ra phát biểu này trong buổi tiếp đón tại Đại sứ quán Nga nhân Ngày Quốc khánh Nga, được tổ chức vào ngày 12/6.

Buổi tiếp đón có sự tham dự của các nhân viên Nhà Trắng và Bộ Ngoại giao Mỹ.

Nhiều đại diện của các đoàn ngoại giao nước ngoài được bổ nhiệm tại Washington, cộng đồng chuyên gia Mỹ, nhân vật công chúng Mỹ và kiều bào cũng có mặt tại sự kiện được tổ chức trọng thể tại Đại sứ quán Nga.