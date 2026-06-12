Campuchia phát triển công nghiệp quốc phòng nội địa: Ông Hun Sen nói 'để tự vệ', tương lai sẽ xuất khẩu

“Trang thiết bị quân sự của chúng tôi không được thiết kế để xâm lược bất cứ ai; nó được dùng để tự vệ”, ông Hun Sen nói.

Trang Fresh News (Campuchia) ngày 12/6 đưa tin, Quyền Nguyên thủ Quốc gia Campuchia Samdech Techo Hun Sen tuyên bố rằng việc sản xuất trang thiết bị quân sự của Campuchia chỉ nhằm mục đích tăng cường khả năng tự vệ quốc gia và giảm sự phụ thuộc vào nhập khẩu nước ngoài, chứ không phải để đe dọa hay xâm lược bất kỳ quốc gia nào.

Quyền Nguyên thủ Quốc gia Campuchia Samdech Techo Hun Sen tới thăm một nhà máy sản xuất quân phục tại tỉnh Battambang, Campuchia, vào ngày 11/6. Ảnh: Fresh News

Phát biểu trong chuyến thăm một nhà máy sản xuất quân phục tại tỉnh Battambang, Campuchia, vào chiều ngày 11/6, ông Hun Sen cho biết thêm rằng ngành công nghiệp quốc phòng đang phát triển của Campuchia là nhằm phục vụ mục đích phòng thủ và hỗ trợ sự tự chủ của quốc gia này.

“Trang thiết bị quân sự của chúng tôi không được thiết kế để xâm lược bất cứ ai; nó được dùng để tự vệ”, ông nói. “Trong những năm gần đây, chúng tôi không còn cần phải nhập khẩu vật tư cho lực lượng vũ trang hay cảnh sát nữa. Hiện nay, chúng tôi đang dựa vào sản xuất trong nước, thay thế cho việc nhập khẩu tốn kém và khó khăn.”

Quyền Nguyên thủ Quốc gia Campuchia lưu ý rằng kể từ khi nhà máy DSS được thành lập, lực lượng vũ trang và cảnh sát quốc gia Campuchia đã có thể mua được đồng phục, thiết bị bảo hộ và áo giáp từ nguồn cung trong nước. Ông nói thêm rằng nhà máy này cũng góp phần tạo việc làm cho người lao động Campuchia trở về từ Thái Lan, đồng thời giúp tăng cường kiểm soát chất lượng và giảm chi phí thông qua hoạt động sản xuất trong nước như một phần của ngành công nghiệp quốc phòng Campuchia.

Ông Hun Sen cũng khuyến khích việc xuất khẩu quân phục và các sản phẩm liên quan do Campuchia sản xuất trong tương lai. Tuy nhiên, ông nhấn mạnh rằng việc xuất khẩu chỉ nên được thực hiện sang các quốc gia mà chính phủ của họ đã chính thức phối hợp và đạt được thỏa thuận với Campuchia.

Ông Hun Sen cũng nhấn mạnh chất lượng của áo giáp bảo hộ quân đội Campuchia, lưu ý rằng Thủ tướng Hun Manet đã đích thân kiểm tra trang thiết bị này.

Nhân dịp này, Quyền Nguyên thủ Quốc gia Campuchia Hun Sen cũng tiết lộ rằng trong ba tháng qua, Chính phủ Hoàng gia Campuchia đã đặt mua khoảng 7,5 triệu USD quân phục từ nhà máy DSS.