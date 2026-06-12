HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN SOHA SPECIAL
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Hạnh phúc ESG Thời sự Kinh doanh Bất động sản 40 Plus Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Dạy con nên người
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Campuchia phát triển công nghiệp quốc phòng nội địa: Ông Hun Sen nói 'để tự vệ', tương lai sẽ xuất khẩu

Duy Nguyễn
|

“Trang thiết bị quân sự của chúng tôi không được thiết kế để xâm lược bất cứ ai; nó được dùng để tự vệ”, ông Hun Sen nói.

Trang Fresh News (Campuchia) ngày 12/6 đưa tin, Quyền Nguyên thủ Quốc gia Campuchia Samdech Techo Hun Sen tuyên bố rằng việc sản xuất trang thiết bị quân sự của Campuchia chỉ nhằm mục đích tăng cường khả năng tự vệ quốc gia và giảm sự phụ thuộc vào nhập khẩu nước ngoài, chứ không phải để đe dọa hay xâm lược bất kỳ quốc gia nào.

Quyền Nguyên thủ Quốc gia Campuchia Samdech Techo Hun Sen tới thăm một nhà máy sản xuất quân phục tại tỉnh Battambang, Campuchia, vào ngày 11/6. Ảnh: Fresh News

Phát biểu trong chuyến thăm một nhà máy sản xuất quân phục tại tỉnh Battambang, Campuchia, vào chiều ngày 11/6, ông Hun Sen cho biết thêm rằng ngành công nghiệp quốc phòng đang phát triển của Campuchia là nhằm phục vụ mục đích phòng thủ và hỗ trợ sự tự chủ của quốc gia này.

“Trang thiết bị quân sự của chúng tôi không được thiết kế để xâm lược bất cứ ai; nó được dùng để tự vệ”, ông nói. “Trong những năm gần đây, chúng tôi không còn cần phải nhập khẩu vật tư cho lực lượng vũ trang hay cảnh sát nữa. Hiện nay, chúng tôi đang dựa vào sản xuất trong nước, thay thế cho việc nhập khẩu tốn kém và khó khăn.”

Quyền Nguyên thủ Quốc gia Campuchia lưu ý rằng kể từ khi nhà máy DSS được thành lập, lực lượng vũ trang và cảnh sát quốc gia Campuchia đã có thể mua được đồng phục, thiết bị bảo hộ và áo giáp từ nguồn cung trong nước. Ông nói thêm rằng nhà máy này cũng góp phần tạo việc làm cho người lao động Campuchia trở về từ Thái Lan, đồng thời giúp tăng cường kiểm soát chất lượng và giảm chi phí thông qua hoạt động sản xuất trong nước như một phần của ngành công nghiệp quốc phòng Campuchia.

Ông Hun Sen cũng khuyến khích việc xuất khẩu quân phục và các sản phẩm liên quan do Campuchia sản xuất trong tương lai. Tuy nhiên, ông nhấn mạnh rằng việc xuất khẩu chỉ nên được thực hiện sang các quốc gia mà chính phủ của họ đã chính thức phối hợp và đạt được thỏa thuận với Campuchia.

Ông Hun Sen cũng nhấn mạnh chất lượng của áo giáp bảo hộ quân đội Campuchia, lưu ý rằng Thủ tướng Hun Manet đã đích thân kiểm tra trang thiết bị này.

Nhân dịp này, Quyền Nguyên thủ Quốc gia Campuchia Hun Sen cũng tiết lộ rằng trong ba tháng qua, Chính phủ Hoàng gia Campuchia đã đặt mua khoảng 7,5 triệu USD quân phục từ nhà máy DSS.

Nga phát tín hiệu cứng rắn về Armenia, CSTO tính kích hoạt điều lệ trừng phạt: Liên minh quân sự rạn nứt?
Tags

Campuchia

Tin nóng Thế Giới 24h

hun sen

quốc phòng

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha

Video Shorts

Theo dõi thêm trên Xem tất cả
Một danh thắng cấp quốc gia vừa bị đề nghị 'xóa sổ', vì sao?

Một danh thắng cấp quốc gia vừa bị đề nghị 'xóa sổ', vì sao?

01:30
Khoảnh khắc cảnh sát hình sự bắt đối tượng trong đường dây ma túy đặc biệt lớn

Khoảnh khắc cảnh sát hình sự bắt đối tượng trong đường dây ma túy đặc biệt lớn

01:14
Khoảnh khắc kinh hoàng trung tâm mua sắm, nhà hàng đổ sập, trường học hỗn loạn sau trận động đất 7,8 độ

Khoảnh khắc kinh hoàng trung tâm mua sắm, nhà hàng đổ sập, trường học hỗn loạn sau trận động đất 7,8 độ

00:48
Khoảnh khắc thót tim của tài xế xe ben trước khi đoàn tàu tông nát

Khoảnh khắc thót tim của tài xế xe ben trước khi đoàn tàu tông nát

00:41
Siêu dự án 18 tỷ USD sẽ sở hữu công trình 200 ha quy tụ 7 đại học danh tiếng thế giới, do Vingroup xây dựng

Siêu dự án 18 tỷ USD sẽ sở hữu công trình 200 ha quy tụ 7 đại học danh tiếng thế giới, do Vingroup xây dựng

01:19
Honda bán xe tay ga mới: Thuộc nhóm tiết kiệm xăng hàng đầu phân khúc, tiện ích như Vision

Honda bán xe tay ga mới: Thuộc nhóm tiết kiệm xăng hàng đầu phân khúc, tiện ích như Vision

"Xe ga quốc dân" giá 35 triệu đồng ra mắt: Tiết kiệm xăng, cạnh tranh Honda Vision

"Xe ga quốc dân" giá 35 triệu đồng ra mắt: Tiết kiệm xăng, cạnh tranh Honda Vision

01:06
Chưa từng có trong lịch sử: Hà Nội sẽ sở hữu 'thành phố ngầm' đầu tiên của Việt Nam?

Chưa từng có trong lịch sử: Hà Nội sẽ sở hữu 'thành phố ngầm' đầu tiên của Việt Nam?

01:31
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại