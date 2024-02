Lực lượng Nga tràn vào Avdiivka

Tờ Kyiv Post tối ngày 9/2 đưa tin, ông Vitaliy Barabash - người đứng đầu Cơ quan quản lý quân sự ở Avdiivka - vừa lên tiếng xác nhận trong một chương trình phát sóng trên truyền hình rằng, lực lượng Nga đang tiến vào ngoại ô thành phố Avdiivka, tỉnh Donetsk (miền đông Ukraine).

Tình hình hiện tại rất khó khăn cho Ukraine do các toán quân Nga đang tìm cách bao vây thành phố từ hai sườn phía bắc và phía nam. Bên cạnh đó, họ đang nỗ lực cắt đứt kết nối giữa nhà máy than cốc Avdiivka và phần còn lại của thành phố này.

Ông Barabash thừa nhận lực lượng Nga đã tiến vào vùng ngoại ô Avdiivka và đang hiện diện trong khu dân cư tư nhân của thành phố.

Trong khi đó, hãng tin Reuters (Anh) dẫn lời ông Dmytro Lykhovyy - phát ngôn viên quân đội Ukraine - cho biết, những cuộc đụng độ giữa lực lượng Nga - Ukraine đã nổ ra, không chỉ tại khu dân cư tư nhân ở mạn phía bắc Avdiivka mà còn "ngay bên trong thành phố".

Các kênh Telegram thân Nga đăng tải hình ảnh xe bọc thép Bradley (do Mỹ cung cấp cho Ukraine) bị phá hủy trên đường Chernyshevsky chiều 6/2. Theo BBC, đây là một phần nỗ lực thất bại của Ukraine nhằm đẩy lực lượng Nga ra khỏi Avdiivka.

"Tôi có thể xác nhận điều này. Đúng như vậy, đang có những cuộc giao tranh, không chỉ ở khu dân cư tư nhân phía bắc mà còn ngay trong thành phố" - Ông Lykhovyy nói.

Cũng theo ông Lykhovyy, quân đội Nga đã tập trung lực lượng ở phía bắc thành phố với mục đích cắt đứt con đường tiếp tế duy nhất cho lực lượng Ukraine trong thành phố.

Trước đó 1 ngày, ông Barabash cho biết, Nga một lần nữa đang đẩy mạnh nỗ lực giành quyền kiểm soát Avdiivka. Quân đội Nga đang tấn công thành phố này "theo mọi hướng", huy động lực lượng với quy mô "rất lớn".

"Thật không may, Nga đang dồn ép từ mọi hướng. Họ đang tấn công với lực lượng rất lớn" - Ông Barabash nói.

Theo vị quan chức, lực lượng Nga chủ yếu sử dụng pháo binh, bộ binh và huy động máy bay không kích trong các đợt tấn công, bởi xe tăng và xe bọc thép của Nga khó di chuyển qua nền đất yếu.

Nga bao vây phần lớn đơn vị phòng thủ Ukraine

Cùng ngày 9/2, hãng tin Sputnik (Nga) đăng bài viết cho biết, quân đội Nga đã xuyên thủng được hàng phòng thủ của Ukraine ở Avdiivka, tại khu vực nằm về phía tây của khu mỏ cát, và đã chiếm giữ được cầu đường sắt ở phía nam khu vực phòng thủ Koksokhim.

Các đơn vị đặc nhiệm Nga đang tiếp tục tấn công, giành các bước tiến ở khu vực đường Sapronova, Lesya Ukrainka và hẻm Zheleznodorozhny, cơ bản chia cắt lãnh thổ của thành phố Avdiivka thành 2 phần không bằng nhau.

Một vòng vây đã được thiết lập, bao vây phần lớn các đơn vị trong khu vực phòng thủ của lực lượng Ukraine ở Avdiivka.

Lực lượng Ukraine đang cố gắng đào hào kiên cố xung quanh khu công nghiệp, tuy nhiên, tình trạng thiếu binh sĩ, vũ khí và đạn dược không cho phép họ thay đổi tình hình.

Theo kênh Telegram "Military Summary", lực lượng Nga đang thiết lập quyền kiểm soát hoàn toàn đối với phần phía nam của Avdiivka.

Ở phía nam Avdiivka, các cuộc giao tranh ác liệt tiếp tục diễn ra tại khu vực đường Chernyshevskogo, Sobornaya và Sportivnaya.

Lực lượng không quân Nga đang tích cực sử dụng bom lượn tấn công mục tiêu, trong khi pháo binh Nga liên tiếp giội hỏa lực, và hệ thống tác chiến điện tử (EW) của Nga đang chặn đứng tín hiệu từ hệ thống Starlink.

Kết quả là, việc truy cập Internet đã bị gián đoạn trên khắp Avdiivka. Lực lượng vũ trang Ukraine không thể liên lạc trên các thiết bị liên lạc vệ tinh mà Mỹ đã cung cấp, việc điều khiển vũ khí tấn công chính xác cũng không thể thực hiện được.

Theo kênh Telegram thân Nga "Military Summary", lực lượng Ukraine đang rút lui hàng loạt khỏi các vị trí ở đông nam Avdiivka.

Trước đó, có đến 10.000 binh sĩ Ukraine đã được triển khai đến Avdiivka, bao gồm lữ đoàn cơ giới tinh nhuệ thứ 47 với các xe chiến đấu M-2 Bradley sản xuất ở Mỹ, lữ đoàn cơ giới độc lập số 53 và số 110, lực lượng đặc biệt và các đơn vị biên phòng của Ukraine.

Hiện tại, các con đường ở Avdiivka đầy rẫy phương tiện chiến đấu bị thiêu rụi của Ukraine, kể cả những chiếc xe bọc thép đạt chuẩn NATO.

Các cuộc giao tranh ở Avdiivka đang diễn ra ác liệt. Nguồn: Mash

Tân Tổng Tư lệnh Ukraine khẩn cấp điều quân dự bị

Trước tình hình căng thẳng như vậy, theo trang tin Topwar (Nga), tân Tổng Tư lệnh mới của lực lượng vũ trang Ukraine - tướng Alexander Syrsky - đã bắt đầu điều quân dự bị tới Avdiivka. Ông Syrsky hoàn toàn đồng ý với chủ trương giữ vững Avdiivka bằng mọi giá của Tổng thống Volodymyr Zelensky, khác với ưu tiên "bảo vệ tính mạng binh sĩ" mà cựu Tổng tư lệnh Valery Zaluzhny đưa ra trước đó.

"Những 'tiếng chuông' đầu tiên đã vang lên, Tổng Tư lệnh các lực lượng vũ trang Ukraine ra lệnh đưa quân dự bị tới Avdiivka và giữ thành phố bằng mọi giá.

Trước đây, ông Syrsky cũng từng đưa ra lời hứa tương tự với ông Zelensky về Bakhmut nhưng không thành do có sự can thiệp của tổ chức quân sự tư nhân Wagner. Do ở Avdiivka không có sự hiện diện ở Wagner nên ông Syrsky hy vọng có thể giữ được thành phố này" - Topwar cho hay.

Tân Tổng Tư lệnh các lực lượng vũ trang Ukraine Alexander Syrsky (bên phải) đã cam kết với Tổng thống Zelensky rằng sẽ giữ vững Avdiivka bằng mọi giá (Ảnh chụp tháng 11/2023 tại chiến trường Kupiansk, Kharkiv, khi ông Syrsky đang là chỉ huy lực lượng tác chiến trên bộ của Ukraine)



Tờ Focus.ua (Ukraine) dẫn lời chuyên gia quân sự Yevgeny Diky ngày 9/2 cho biết, lực lượng Nga chỉ còn khoảng 1km là chặn được tuyến đường tiếp tế đạn dược cho khu vực phòng thủ Koksokhim. Nếu Nga thành công thì lực lượng phòng thủ Ukraine buộc phải rời khỏi Koksokhim để không lặp lại câu chuyện xảy ra ở Mariupol.



"Avdiivka đang bị phá vỡ. Tình hình của lực lượng vũ trang Ukraine thậm chí còn tồi tệ hơn ở Bakhmut, vì Avdiivka gần như đã bị bao vây hoàn toàn. Họ hoặc sẽ sẽ phải rời khỏi thành phố hoặc dồn toàn bộ lực lượng đến đó.

Tuy nhiên, cách thức thứ hai có khả năng sẽ kết thúc với một số lượng lớn binh sĩ Ukraine đầu hàng và bị bắt làm tù binh" - Tờ Pravda nhận định.

Hãng tin BBC (Anh) thì dẫn lời chuyên gia quân sự người Ukraine Mikhail Zhirokhov cho rằng, nếu chính quyền Ukraine quyết định rút quân khỏi Avdiivka thì thời gian vẫn còn, nhưng không còn nhiều.

"Vẫn có thể rút các nhóm lực lượng Ukraine (ra khỏi Avdiivka), nhưng cửa sổ cơ hội đang đóng lại rất nhanh" - ông nói.

Về phần mình, trong báo cáo hàng ngày tối 9/2, Bộ Tổng tham mưu Ukraine thông báo ngắn gọn rằng, các lực lượng vũ trang của họ đã đẩy lùi 17 cuộc tấn công của Nga nhằm vào các khu định cư Novobakhmutovka, Avdiivka, nhưng không cho biết thêm chi tiết.