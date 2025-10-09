Đại lý báo VinFast Vero X mới tinh đã về: Màn hình TFT mới, cốp siêu lớn, giá thực tế chỉ hơn 30 triệu

VinFast Vero X được bán với 4 màu, lần lượt là đen nhám, xanh lá cây đậm, xanh bơ, và trắng bóng.

Trong loạt xe máy điện có pin phụ tháo rời vừa được VinFast giới thiệu cách đây không lâu, mẫu Vero X được một số đại lý cho biết đã nhập về. Mẫu xe này được định vị ở phân khúc cận cao cấp, mang một số trang bị hoàn toàn mới so với nhiều mẫu khác của hãng.

VinFast Vero X là mẫu xe máy điện được phát triển từ mẫu Vento Neo, khác biệt ở việc bố trí pin. Trong khi mẫu Vento Neo sử dụng pin LFP có dung lượng 3,5 kWh, Vero X trang bị sẵn một pack pin LFP 2,4 kWh nhưng có khả năng kết nối với một pack pin tháo rời cũng có dung lượng 2,4 kWh.

VinFast Vero X đã về tới đại lý, dự kiến giao xe vào cuối tháng này.

Với 2 pack pin, VinFast Vero X có thể đi được tối đa 262 km mỗi lần sạc. Pack pin phụ có thể tháo rời và sạc riêng; khi không trang bị, dung tích cốp xe nâng từ 16 lít lên 35 lít - nằm trong nhóm những mẫu xe máy phổ thông có cốp lớn nhất toàn thị trường Việt Nam.

Xe được bán kèm bộ sạc 400 W, có thể sạc từ 0-100% pin trong khoảng 6,5 tiếng. VinFast chưa cung cấp bộ sạc công suất lớn hơn cho xe. Người dùng cần lưu ý rằng bộ sạc 1.000 W từng được bán lẻ cho mẫu Evo200 có điện áp không tương thích với pin của Vero X, có thể xảy ra hư hỏng nếu cố sử dụng.

Trên Vero X, VinFast trang bị cho xe 2 trang bị hoàn toàn mới, đó là màn hình TFT màu và chìa khóa thông minh smartkey.

Màn hình TFT có giao diện khác với các mẫu xe khác của hãng, cũng thể hiện các thông tin vận hành, thông tin về xe và pin. Chìa khóa smartkey có thiết kế với các tính năng tương tự chìa của các hãng khác, cho phép tìm, mở khóa, và đặt chống trộm; núm khóa trên xe sử dụng để khóa cổ, tắt/mở khóa điện, chưa rõ xe có thể mở cốp bằng cơ chế nào.

Màn hình TFT mới trên VinFast Vero X.

VinFast Vero X có giá niêm yết 34,9 triệu đồng bao gồm một pack pin và sạc. Nhưng hãng cũng đang áp dụng chương trình ưu đãi, giúp xe có giá bán thực tế tại cửa hàng chỉ khoảng 30,7 triệu đồng, tức chỉ ngang các mẫu xe tay ga phổ thông.

Đi cùng giá bán hấp dẫn, VinFast áp dụng chương trình bảo hành có thời gian dài hơn nhiều hãng đang bán tại Việt Nam với thời hạn 8 năm cho pin và 6 năm cho xe.

Chìa khóa thông minh của VinFast Vero X.

Cần lưu ý rằng Vero X, Feliz 2025, hay mẫu Feliz Lite 2025 là các xe hai pin sử dụng pin tháo rời; loại pin này không thể đổi tại trạm. Dòng xe đổi pin tại trạm là dòng Max với các mẫu Evo Max, Feliz Max, Vero X Max, và Drift Max.

Bên cạnh dòng pin tháo rời và pin có thể hoán đổi, VinFast vẫn duy trì các mẫu pin liền xe, tiêu biểu là các xe thuộc series Neo như Evo Neo hay Vento Neo.

Việc cho ra mắt nhiều dòng xe được cho là nhằm đáp ứng tốt hơn nhu cầu đa dạng của số đông người tiêu dùng, nhất là nhóm sử dụng xe để chạy dịch vụ, có thể lựa chọn sử dụng dòng đổi pin để có thể tiếp tục hành trình nhanh chóng.

Theo kế hoạch đã công bố, VinFast đặt mục tiêu đạt 50.000 trạm đổi pin ngay trong năm nay và đạt 150.000 trạm vào năm sau. Quy mô trạm đổi pin này lớn hơn rất nhiều so với quy mô trạm xăng với ước tính 17.000 trạm trên khắp cả nước.