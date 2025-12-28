Theo Cục Phòng cháy chữa cháy Đài Loan (Trung Quốc), tính đến thời điểm hiện tại, thiệt hại chủ yếu ở mức nhỏ lẻ. Đáng chú ý, tại nhà ga số 2 của sân bay quốc tế Đào Viên, một phần trần thạch cao nhẹ tại khu vực phòng chờ bị rơi xuống, trúng 2 hành khách. Rất may, cả hai không bị thương.

Một phần trần bị sập tại sân bay (Ảnh: ETtoday)

Vết nứt trên đường sau trận động đất (Ảnh: ETtoday)

Tại Đài Bắc, lực lượng cứu hỏa tiếp nhận 2 vụ rò rỉ khí gas, 2 sự cố thang máy và 2 trường hợp người dân bị mắc kẹt trong nhà, tất cả đều đã được xử lý. Tân Bắc ghi nhận 3 vụ kẹt thang máy, trong đó 2 vụ đã khắc phục, 1 vụ đang tiếp tục xử lý. Đào Viên có 1 vụ kẹt thang máy và đã cứu hộ thành công.

Một đoạn video do người dân quay lại bên trong tàu điện tuyến Vành đai được lan truyền mạnh trên mạng xã hội. Hình ảnh cho thấy tàu đang di chuyển trên cao thì rung lắc dữ dội, đèn trong toa chớp tắt liên tục tạo cảm giác căng thẳng. Tàu sau đó dừng khẩn cấp theo cơ chế an toàn, hành khách được nhân viên hướng dẫn rời toa và di chuyển dọc lối đi hẹp trên cao để sơ tán an toàn.

Clip ghi lại hình ảnh trên tàu

Một số hành khách cho biết họ thực sự hoảng sợ vì mức độ rung lắc rất mạnh, nhưng cảm thấy yên tâm khi được hướng dẫn trật tự và không xảy ra sự cố đáng tiếc. Cơ quan quản lý metro cho biết đang tiến hành kiểm tra toàn diện kết cấu đường ray và hệ thống điện trước khi cho phép khôi phục vận hành.

Trên mạng xã hội, nhiều người dân cũng chia sẻ trải nghiệm đáng nhớ trong đêm động đất. Một cư dân sống ở tầng 13 cho biết khi đang xem phim, rung chấn mạnh đến mức khiến anh lầm tưởng mình “sắp rơi vào thế giới đảo ngược”. Câu chuyện nhanh chóng lan truyền, thu hút hàng loạt bình luận đồng cảm, nhiều người đùa rằng đây là “trải nghiệm 4D miễn phí”, nhưng cũng thừa nhận cảm giác sợ hãi, đặc biệt với những người sống ở nhà cao tầng.

Giới chức Đài Loan tiếp tục theo dõi sát tình hình, đồng thời khuyến cáo người dân nâng cao cảnh giác trước các dư chấn có thể xảy ra, chủ động kiểm tra an toàn nhà cửa và tuân thủ các hướng dẫn phòng chống thiên tai.

Nguồn: ETotday