Với không ít học sinh lớp 12, mỗi mùa chọn trường lại là một lần “auto bật” suy nghĩ quen thuộc: Đại học Quốc gia Hà Nội = top 1. Không phải ngẫu nhiên mà các bạn học sinh lại nghĩ như vậy, bởi ngôi trường này nổi tiếng học thuật đỉnh cao, đầu vào khó nhằn và luôn đứng top 1 trong các bảng xếp hạng các trường ĐH tại Việt Nam.

Cần gì nói đâu xa, chẳng hạn như mới đây, bảng xếp hạng đại học Việt Nam năm 2026 (VNUR-2026) đã chính thức được công bố, thu hút sự quan tâm lớn của phụ huynh và học sinh. Dựa trên việc rà soát toàn bộ 237 cơ sở giáo dục đại học trên cả nước bằng phương pháp xử lý dữ liệu lớn, bảng xếp hạng này mang đến một bức tranh cập nhật về vị thế các trường trong giai đoạn 2024-2025. Đáng chú ý, Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) tiếp tục giữ vị trí dẫn đầu, trở thành cái tên đứng đầu BXH “đại học đỉnh nhất Việt Nam” năm 2026 với 100 điểm đánh giá. Đứng vị trí số 2 và số 3 thuộc về: Đại học Quốc gia TP.HCM (99,25 điểm) và Đại học Bách khoa Hà Nội (87, 84 điểm).

Trường đại học trong… đại học

Đại học Quốc gia Hà Nội được thành lập theo Nghị định số 97/CP ngày 10/12/1993 của Chính phủ trên cơ sở tổ chức và sắp xếp lại ba trường đại học lớn tại Hà Nội gồm Đại học Tổng hợp Hà Nội, Đại học Sư phạm Hà Nội I và Đại học Sư phạm Ngoại ngữ Hà Nội. Trường chính thức đi vào hoạt động theo Quy chế do Thủ tướng Chính phủ ban hành ngày 5/9/1994. Truyền thống của Đại học Quốc gia Hà Nội bắt nguồn từ Trường Đại học Đông Dương, được thành lập năm 1906, là trường đại học hiện đại đầu tiên tại Việt Nam theo mô hình đa ngành.

Truyền thống của Đại học Quốc gia Hà Nội bắt nguồn từ Trường Đại học Đông Dương, được thành lập năm 1906. (Ảnh: Website nhà trường)

Điểm đặc biệt của Đại học Quốc gia Hà Nội nằm ở mô hình đại học đa ngành, đa lĩnh vực, với hệ thống các trường đại học thành viên và đơn vị trực thuộc có thế mạnh riêng, bổ trợ lẫn nhau. Có thể kể đến những cái tên quen thuộc như Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Trường Đại học Ngoại ngữ, Trường Đại học Công nghệ, Trường Đại học Kinh tế, Trường Đại học Giáo dục, Trường Đại học Luật… Mỗi trường là một “mảnh ghép” quan trọng, góp phần tạo nên một hệ sinh thái học thuật toàn diện.

Không chỉ nổi bật về đào tạo, ĐHQGHN còn được xem là trung tâm nghiên cứu khoa học hàng đầu cả nước. Hàng năm, các nhà khoa học của trường công bố hàng nghìn công trình nghiên cứu trên các tạp chí khoa học uy tín trong nước và quốc tế. Nhiều đề tài nghiên cứu của ĐHQGHN mang tính ứng dụng cao, góp phần giải quyết các vấn đề lớn của quốc gia như chuyển đổi số, phát triển bền vững, bảo vệ môi trường, trí tuệ nhân tạo, công nghệ sinh học hay các vấn đề xã hội - nhân văn đương đại. Đây cũng là một trong số ít cơ sở giáo dục đại học tại Việt Nam liên tục góp mặt trong các bảng xếp hạng đại học uy tín của khu vực và thế giới.

Kiến trúc bên trong toà nhà Đại học Quốc gia Hà Nội ở đường Lê Thánh Tông, Hà Nội. (Ảnh: Website nhà trường)

Bên cạnh học thuật, đời sống sinh viên tại Đại học Quốc gia Hà Nội cũng là một điểm nhấn đáng chú ý. Sinh viên ĐHQGHN thường được nhắc đến với hình ảnh năng động, chủ động và giàu tinh thần học hỏi. Môi trường học tập mở, khuyến khích tư duy phản biện và sáng tạo giúp sinh viên không chỉ giỏi chuyên môn mà còn có kỹ năng mềm, khả năng hội nhập quốc tế. Các câu lạc bộ học thuật, nghệ thuật, thể thao, tình nguyện hoạt động sôi nổi, tạo nên một không gian đại học đúng nghĩa.

Đại học Quốc gia Hà Nội ở phạm trù thế giới

Trong những năm gần đây, Đại học Quốc gia Hà Nội liên tục ghi dấu ấn trên các bảng xếp hạng giáo dục đại học uy tín của thế giới, cho thấy vị thế ngày càng được khẳng định trong hệ thống giáo dục toàn cầu. Theo các kết quả xếp hạng cập nhật giai đoạn 2025 - 2026, ĐHQGHN không chỉ cải thiện thứ hạng tổng thể mà còn đạt nhiều bước tiến đáng chú ý ở các tiêu chí then chốt như chất lượng đào tạo, nghiên cứu khoa học, khả năng có việc làm của sinh viên và phát triển bền vững.

Trong QS World University Rankings 2026 - tổ chức xếp hạng uy tín Quacquarelli Symonds (QS) đã đưa ĐHQGHN vào nhóm 761 - 770 các đại học tốt nhất thế giới, đánh dấu mức cao nhất từ trước đến nay trong bảng xếp hạng chính toàn diện này. Điều này phản ánh sự cải thiện mạnh mẽ về nhiều tiêu chí đánh giá như uy tín học thuật, mạng lưới nghiên cứu quốc tế và đặc biệt là kết quả việc làm (Employment Outcomes), trong đó ĐHQGHN đạt hạng 223 thế giới.

Đại học Quốc gia Hà Nội tại Cầu Giấy.

Không chỉ trong bảng xếp hạng chung, ĐHQGHN còn ghi dấu ấn ở các bảng xếp hạng theo lĩnh vực (QS WUR by Subject 2025) khi có tới 12 nhóm ngành được xếp hạng, trong đó 10 nhóm ngành lọt vào top 500 thế giới. Đây là minh chứng rõ rệt cho chất lượng đào tạo và nghiên cứu của nhiều chương trình học tại ĐHQGHN, từ kỹ thuật -- công nghệ đến khoa học xã hội và quản lý.

Trên bản đồ khu vực châu Á, ĐHQGHN tiếp tục khẳng định vị thế khi lọt vào top 158 trong bảng xếp hạng QS Asia University Rankings 2026, giữ vị trí dẫn đầu trong số các đại học Việt Nam được xếp hạng ở châu lục.