Đại gia U60 kín tiếng đứng sau khách sạn 5 sao 18 tầng đầu tiên ở Thanh Hóa, 'đánh chiếm' sang Quảng Ninh xây chuỗi

Năm 2017, Central Hotel Thanh Hóa chính thức vận hành, trở thành điểm nhấn nổi bật trên đại lộ Nguyễn Hoàng.



Đây là khách sạn 5 sao đầu tiên tại thành phố Thanh Hóa. Khách sạn này cao 18 tầng, được giới thiệu gồm 205 phòng nghỉ sang trọng cùng hệ thống nhà hàng, phòng họp có sức chứa lên đến 1.000 người và các dịch vụ phụ trợ.

Một trong những lần hiếm hoi ông xuất hiện công khai là năm 2017, khi Central Hotel Thanh Hóa được công nhận đạt chuẩn 5 sao. Tại buổi lễ, ông Hải với tư cách Chủ tịch HĐQT đã gửi lời cảm ơn đến lãnh đạo tỉnh và Tổng cục Du lịch – khoảnh khắc hiếm hoi ghi nhận sự hiện diện của một doanh nhân kín tiếng nhưng có ảnh hưởng sâu sắc trong ngành khách sạn cao cấp khu vực Bắc Trung Bộ và ven biển miền Bắc.

Central Hotel là khách sạn 5 sao đầu tiên tại Tp. Thanh Hóa. (Ảnh: Central Hotel)

Central Hotel trước đây có tên là Khách sạn Sông Mã, tọa lạc trên khu đất rộng 10.000 m2 tại số 01, Đại lộ Nguyễn Hoàng, phường Đông Hải. Khu đất này vốn từng được Thanh Hóa giao cho Công ty TNHH Đầu tư Quảng Long – Thanh Hóa để thực hiện Dự án xây dựng Trung tâm thương mại – Đại siêu thị Big C (giai đoạn 2). Song cuối năm 2015, Thanh Hóa thu hồi và giao cho Công ty TNHH MTV Nhiệt lạnh Hải Nam – doanh nghiệp do ông Hắc Ngọc Hải làm chủ.

Chỉ vài tháng sau, ông tiếp tục mở rộng sang Quảng Ninh với Central Hotel Quảng Ninh (còn gọi là Central Luxury Hạ Long). Dự án này nằm tại phường Bãi Cháy – trung tâm du lịch sầm uất nhất ven vịnh.

Central Luxury Hạ Long có quy mô 234 phòng hướng biển, thiết kế hiện đại, bể bơi tầng thượng và dịch vụ đạt chuẩn quốc tế, với tổng mức đầu tư gần 400 tỷ đồng trên diện tích hơn 2.400 m². Đây là một trong số ít khách sạn 5 sao tại Hạ Long do doanh nghiệp ngoài tỉnh phát triển.



Central Luxury Hạ Long Hotel.

Theo Quyết định, chủ đầu tư của dự án là Công ty cổ phần Central (Central), có trụ sở tại Tổ 11C, khu 4A, phường Hùng Thắng, thành phố Hạ Long.

Tuy nhiên, Central mới chỉ được thành lập vào ngày 13/3/2017 – tức là ngay trước thời điểm Sở Xây dựng Quảng Ninh ra Giấy phép xây dựng. Bên cạnh đó, mức vốn điều lệ mà Central đăng ký cũng hạn chế, chỉ 1,9 tỷ đồng.



Người đại diện theo pháp luật của Central là ông Bùi Tấn Điều – Giám đốc (SN 1986, thường trú tại huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre). Tuy nhiên, chủ thực sự của Central và dự án khách sạn Central Quảng Ninh lại là vợ chồng doanh nhân xứ Thanh: Hắc Ngọc Hải – Hàn Thị Huyền (SN 1978).



Ngoài các pháp nhân đứng tên trực tiếp dự án, ông Hắc Ngọc Hải còn điều hành nhiều công ty trong lĩnh vực cơ điện, thiết bị áp lực và xây dựng như Công ty TNHH MTV Cơ nhiệt Hải Huyền, CTCP Nồi hơi và Thiết bị áp lực Bắc Miền Trung và Tập đoàn BMT – đơn vị thường xuyên xuất hiện trong các tài liệu giới thiệu thương hiệu Central. Dù quy mô không lớn, các doanh nghiệp này được vận hành như một hệ sinh thái khép kín, phục vụ cho các dự án hạ tầng và khách sạn của ông.



Không chỉ dừng lại ở chuỗi khách sạn, ông Hải từng đề xuất thực hiện nhiều dự án nghỉ dưỡng lớn tại Thanh Hóa, nổi bật như Central Resort có quy mô hơn 30ha, vốn đầu tư khoảng 1.000 tỷ đồng, hay tổ hợp nghỉ dưỡng bến Nguyệt Viên tại TP Thanh Hóa.

