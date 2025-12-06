‘Đại gia’ Thái Lan cam kết với Việt Nam

Sáng ngày 5/12, Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên đã có buổi làm việc với ông Thapana Sirivadhanabhakdi, Chủ tịch Tập đoàn ThaiBev cùng lãnh đạo Tổng công ty Cổ phần Bia - Rượu - Nước giải khát Sài Gòn (Sabeco). Đây là cuộc gặp gỡ quan trọng trong bối cảnh ThaiBev đang là một trong những nhà đầu tư nước ngoài lớn nhất tại Việt Nam thông qua thương vụ thâu tóm Sabeco hồi cuối năm 2017.

Theo thông tin từ Báo Công Thương, tại buổi làm việc, Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên phát biểu: "Chúng tôi trân trọng ghi nhận những đóng góp của Tập đoàn đối với nền kinh tế và xã hội Việt Nam trong thời gian qua".

Đáng chú ý, trao đổi về định hướng hợp tác và tạo dựng giá trị bền vững, người đứng đầu Bộ Công Thương đưa ra thông điệp rõ ràng đối với tập đoàn của tỷ phú Thái Lan:

"Việt Nam luôn khuyến khích và hoan nghênh các nhà đầu tư có chiến lược rõ ràng tham gia vào chuỗi giá trị bền vững. Việt Nam là quốc gia có nhiều tiềm năng trong lĩnh vực nông nghiệp. Do đó, chúng tôi mong ThaiBev không chỉ xem Việt Nam như một thị trường tiêu thụ mà hãy coi đây là nơi cung cấp nguyên vật liệu và là cơ sở sản xuất có tính chiến lược. Điều này sẽ giúp doanh nghiệp tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị và tận dụng các lợi thế sẵn có".﻿

Ông Thapana Sirivadhanabhakdi, Chủ tịch Tập đoàn ThaiBev. Ảnh: Cấn Dũng, Báo Công Thương

Về phía ThaiBev, Chủ tịch Thapana Sirivadhanabhakdi bày tỏ niềm tin vào môi trường đầu tư và khẳng định cam kết lâu dài với thị trường Việt Nam. Ông Thapana cho biết những khoản đầu tư của tập đoàn đều được thực hiện nghiêm túc và có trách nhiệm.

"Chúng tôi luôn giữ vững cam kết và niềm tin khi đầu tư vào Việt Nam, thể hiện qua những kết quả và thành tựu thực tiễn đã đạt được trong suốt quá trình hợp tác. Nhìn từ góc độ của một nhà đầu tư tham gia vào nền kinh tế Việt Nam, chúng tôi mong muốn cùng đồng hành để nâng cao năng lực cạnh tranh", Chủ tịch ThaiBev phát biểu.

Lãnh đạo ThaiBev cũng cam kết sẽ tiếp tục đầu tư vào công nghệ, nâng cao chất lượng sản xuất để cải thiện trải nghiệm tiêu dùng và đóng góp vào nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân Việt Nam.

ThaiBev bắt đầu hiện diện đậm nét tại Việt Nam sau thương vụ mua lại gần 53,6% cổ phần Sabeco vào cuối năm 2017 với giá trị kỷ lục khoảng 4,8 tỷ USD (tương đương 110.000 tỷ đồng tại thời điểm đó). Sau 8 năm, dù thị giá cổ phiếu SAB có nhiều biến động và hiện giao dịch quanh vùng 49.000 đồng/cổ phiếu, khiến vốn hóa doanh nghiệp giảm đáng kể so với vùng đỉnh, ThaiBev vẫn duy trì dòng tiền ổn định từ cổ tức.

Ước tính đến kỳ chi trả sắp tới, tổng số tiền cổ tức mà tập đoàn này thu về từ Sabeco đạt khoảng 15.468 tỷ đồng, tương đương khoảng 14% vốn đầu tư ban đầu.