"Người thắng giải của tỷ phú Phạm Nhật Vượng chắc chắn ở tầm cỡ Nobel"

Tỷ phú Phạm Nhật Vượng và phu nhân tại lễ trao giải VinFuture 2024.

Chỉ còn vài giờ đồng hồ nữa, Lễ trao giải VinFuture 2025 sẽ chính thức diễn ra tại Nhà hát Hồ Gươm, Hà Nội, vào 20h tối nay. Trước thềm lễ trao giải lần thứ 5 của VinFuture, PV đã có cuộc trao đổi nhanh với hai nhà khoa học với hai vai trò khác nhau tại giải thưởng đặc biệt này. Đó là TS Filippo Giorgi, Thành viên Hội đồng Sơ khảo VinFuture và GS Aldo Steinfeld - ETH Zurich (Thụy Sĩ), người gửi đề cử tới giải thưởng năm nay.

-Chào TS, với vai trò là thành viên Hội đồng Sơ khảo Giải thưởng VinFuture, ông đánh giá như thế nào về các ứng viên tiềm năng của giải thưởng năm nay? Ông có kỳ vọng rằng người chiến thắng trong tương lai có thể được giải Nobel vinh danh trong năm nay hay không?

Tôi không biết ai sẽ là người chiến thắng đâu (cười – PV). Chúng ta hãy cùng chờ đợi Lễ trao giải tối nay nhé. Nhưng tôi có thể chia sẻ về giải thưởng VinFuture. Đây là lần đầu tiên tôi tham gia Hội đồng sơ khảo. Tôi cũng rất ấn tượng. Điểm đặc biệt là giải thưởng VinFuture là tập trung vào khoa học phục vụ con người, phục vụ nhân loại. Trên thế giới có rất nhiều giải thưởng về khoa học và cũng có nhiều giải thưởng về đóng góp cho nhân loại. Nhưng tôi nghĩ hiếm có giải thưởng kết hợp cả hai yếu tố này. Vì vậy, VinFuture rất đặc biệt.

Trong vai trò thành viên của Hội đồng sơ khảo, tôi đã đánh giá nhiều ứng viên và chất lượng các nghiên cứu, dự án của họ rất cao. Một số ứng viên là các nhà khoa học hàng đầu và đã thực hiện những công trình tiên phong về biến đổi khí hậu. Thậm chí, hai trong số những người được đề cử đã giành giải Nobel năm ngoái, trong thời gian có dịch Covid-19.

Do đó, theo tôi, có thể nói rằng người thắng giải VinFuture chắc chắn ở tầm cỡ Nobel, dù việc có giành Nobel hay không còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố khác.

Tôi thực sự ấn tượng với chất lượng các ứng viên. Dù không phải là chuyên gia ở tất cả lĩnh vực những tôi vẫn nhận thấy có nhiều nhà khoa học đã có những khám phá quan trọng.

TS Filippo Giorgi, Thành viên Hội đồng Sơ khảo VinFuture, chia sẻ tại tọa đàm "Khoa học và Đổi mới sáng tạo vì Tương lai Bền vững", chiều 4/12.

-Tham dự Tuần lễ Khoa học – Công nghệ VinFuture 2025 trong mấy ngày qua, cảm nhận của ông thế nào?

Tuần lễ Khoa học – Công nghệ VinFuture cũng rất thú vị với tôi, vì tôi đã tham dự tất cả các phiên làm việc và mọi phiên đều rất hấp dẫn. Tôi học hỏi được nhiều điều trong nhiều lĩnh vực và mở rộng kiến thức về các vấn đề như trí tuệ nhân tạo (AI), robot, và các lĩnh vực khác. Tôi cũng nhận thấy rất nhiều nhiệt huyết từ giới trẻ Việt Nam. Tôi tin rằng giải thưởng VinFuture và các phiên tọa đàm đã giúp thế hệ trẻ hứng thú và say mê hơn với khoa học.

- Ông đánh giá thế nào về các nhà khoa học và nhà nghiên cứu trẻ của Việt Nam?

Tôi đã tham dự tất cả các phiên làm việc ở tuần lễ này, chứ không chỉ một số phiên riêng lẻ. Tôi phải nói rằng những nhà khoa học và nhà nghiên cứu trẻ của Việt Nam là những người xuất sắc. Họ trình bày rất tốt, sử dụng ngôn ngữ rất chuẩn. Tôi cũng thấy các câu hỏi mà họ đặt ra rất hay và chất lượng.

"Những người thắng giải VinFuture có xác suất đạt Nobel cao hơn"

GS Aldo Steinfeld chia sẻ tại tọa đàm "Khoa học và Đổi mới sáng tạo vì Tương lai Bền vững", chiều 4/12.

Đồng quan điểm với TS Filippo Giorgi, GS Aldo Steinfeld là GS Bộ môn Kỹ thuật Cơ khí và Quá trình tại ETH Zurich, nơi ông giữ chức Chủ nhiệm Bộ môn Năng lượng Tái tạo, cũng vừa có chia sẻ với PV về giải VinFuture trước giờ G trao giải.

-Chào GS, được biết đây là lần đầu tiên GS tới VN và tham dự Tuần lễ Khoa học – Công nghệ VinFuture. GS đánh giá thế nào về giải thưởng VinFuture, đặc biệt là sau mấy ngày được gặp gỡ, giao lưu và tham dự các sự kiện tọa đàm?

Đây là lần đầu tiên tôi biết đến giải VinFuture, bởi vì danh tiếng, nhất là những người đã đạt giải cũng là những người top đầu của thế giới. Chính vì như vậy, giải thưởng này dần dần có được uy tín và danh tiếng như những người đạt giải. Đây cũng là lý do tôi đồng ý tham gia với vai trò là người đề cử.

Giải VinFuture mới có lịch sử 5 năm thôi. Nhưng có nhiều người từng đạt giải VinFuture sau này lại trở thành những người có được giải Nobel. Vì thế, nhiều khi người ta có thể cảm nhận rằng giải VinFuture như là một bước chọn trước để cho những người nào đó được giải thưởng có thể lấy làm tiền đề để là ứng cử viên của giải Nobel.

Như vậy, những người được giải VinFuture thì có thể có xác suất cao hơn để nhận được giải Nobel. Ngoài ra, VinFuture tập trung nhiều vào lĩnh vực công nghệ và đổi mới sáng tạo, từ đó dẫn tới cải thiện cuộc sống.

Xin cảm ơn hai ông đã chia sẻ!