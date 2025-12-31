"Đại gia phố núi" nợ ngập đầu, lỗ lũy kế hàng nghìn tỷ vừa bán sạch vốn công ty con, dự thu gần 530 tỷ giữa lúc được đề xuất giao làm cao tốc 77.000 tỷ đồng

CTCP Tập đoàn Đức Long Gia Lai (HOSE: DLG) vừa có quyết định chuyển nhượng toàn bộ vốn tại CTCP BOT & BT Đức Long Đăk Nông cho CTCP Tập đoàn Alpha Seven (HNX: DL1).

Theo đó, CTCP BOT & BT Đức Long Đăk Nông có vốn điều lệ 250 tỷ đồng, trong đó Đức Long Gia Lai là công ty mẹ đang sở hữu 17,65 triệu cổ phần, chiếm tỷ lệ 70,6%; CTCP Alpha Seven sở hữu 7,25 triệu cổ phần, chiếm tỷ lệ 29% và cổ đông khác chiếm tỷ lệ 0,4%.

Với giá chuyển nhượng 30.000 đồng/cp, thương vụ dự kiến mang về cho DLG gần 530 tỷ đồng, nhằm mục đích tái cấu trúc tình hình tài chính.

Sau hoàn tất chuyển nhượng, cơ cấu doanh nghiệp của Đức Long Gia Lai thu hẹp chỉ còn lại 2 công ty con và 5 công ty liên kết. Ở chiều ngược lại, CTCP BOT & BT Đức Long Đăk Nông chính thức trở thành công ty con của Tập đoàn Alpha Seven.

Động thái thoái sạch vốn của "đại gia phố núi" diễn ra trong bối cảnh DLG được đề xuất giao thực hiện dự án xây dựng đường bộ cao tốc Bắc – Nam phía Tây (CT02), đoạn Pleiku – Buôn Ma Thuột – Gia Nghĩa. Trước đó, DLG cũng có văn bản gửi Thủ tướng đề xuất phương án đầu tư đối với dự án cao tốc này. Doanh nghiệp đề nghị Thủ tướng giao cho doanh nghiệp này làm nhà đầu tư lập hồ sơ đề xuất dự án, gửi các cơ quan chức năng theo quy định.

Cụ thể, tuyến cao tốc Bắc - Nam phía Tây đoạn Pleiku - Buôn Ma Thuột - Gia Nghĩa có chiều dài khoảng 257 km, đi qua ba tỉnh Tây Nguyên: Gia Lai (gần 57 km), Đắk Lắk (hơn 125 km) và Lâm Đồng (gần 75 km). Dự án giai đoạn 1 sẽ được đầu tư theo quy mô 4 làn xe hoàn chỉnh, nền đường rộng 24,75 m, tốc độ thiết kế 100 km/h.

Tuyến cao tốc Bắc – Nam phía Tây đoạn Pleiku – Buôn Ma Thuột – Gia Nghĩa.

Tổng mức đầu tư dự kiến gần 77.000 tỷ đồng, thực hiện theo phương thức đối tác công – tư (PPP). Trong đó, nhà đầu tư huy động 30%, còn ngân sách Nhà nước hỗ trợ 70% do điều kiện kinh tế khu vực Tây Nguyên còn khó khăn, khả năng thu hồi vốn thấp.

Hai doanh nghiệp là CTCP Tập đoàn Anpha Seven (HNX: DL1) và CTCP Tập đoàn Đức Long Gia Lai (HoSE: DLG) được đề xuất giao thực hiện dự án.

UBND tỉnh Đắk Lắk nhận định, việc sớm đầu tư tuyến cao tốc này có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, phù hợp với quy hoạch hạ tầng quốc gia và đáp ứng nhu cầu phát triển của khu vực. Đây được xác định là trục hạ tầng xương sống, giúp tăng cường kết nối liên vùng giữa Tây Nguyên với các trung tâm kinh tế lớn thuộc duyên hải Nam Trung Bộ và Đông Nam Bộ, đồng thời củng cố an ninh - quốc phòng.

Khi hoàn thành, tuyến cao tốc được kỳ vọng sẽ tạo ra một trục giao thông xuyên suốt, giúp rút ngắn đáng kể thời gian di chuyển, giảm chi phí logistics và nâng cao năng lực vận chuyển hàng hóa, đặc biệt là các mặt hàng nông sản chủ lực của vùng. Dự án cũng được xem là "đòn bẩy" thu hút đầu tư vào các lĩnh vực thế mạnh như công nghiệp chế biến, thương mại dịch vụ và du lịch.

Về Đức Long Gia Lai, đây là doanh nghiệp đa ngành, hoạt động trong các lĩnh vực bất động sản, chế biến gỗ, năng lượng và linh kiện điện tử. Giai đoạn 2016 – 2018 được xem là thời kỳ hoàng kim, khi doanh thu công ty đạt 2.000 – 3.000 tỷ đồng mỗi năm.

Tuy nhiên, từ năm 2020, kết quả kinh doanh suy giảm do nợ vay lớn bào mòn lợi nhuận. Doanh nghiệp nhiều lần bị kiểm toán nghi ngờ khả năng hoạt động liên tục, cổ phiếu bị HoSE đưa vào diện cảnh báo.

Đáng chú ý, việc Đức Long Gia Lai đề xuất phương án đầu tư dự án xây dựng tuyến đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Tây diễn ra trong bối cảnh doanh nghiệp gánh khoản lỗ lũy kế hơn 2.456 tỷ đồng và tổng nợ phải trả 3.473 tỷ đồng (tại thời điểm 30/9/2025).

Đây là những nguyên nhân khiến kiểm toán viên đưa ra lưu ý liên quan đến khả năng hoạt động liên tục của Đức Long Gia Lai.

Lãnh đạo Đức Long Gia Lai cho biết, công ty đang triển khai các giải pháp trọng tâm. Cụ thể, DLG tiếp tục thu hồi công nợ của đối tác và khách hàng, cắt giảm các khoản chi phí góp phần gia tăng lợi nhuận.

Đồng thời, DLG việc với các tổ chức tín dụng và ngân hàng để đàm phán phương án cấu trúc lại tình hình tài chính của doanh nghiệp, tập trung chuyển nhượng tài sản không sinh lời; thoái vốn các ngành nghề kinh doanh kém hiệu quả; tập trung nguồn lực cho các lĩnh vực kinh doanh cốt lõi để tích lũy dòng tiền trả dứt diểm nợ quá hạn Ngân hàng chậm nhất đến hết năm 2026, hầu hết các các khoản nợ của Công ty đều được bảo đảm bằng tài sản.

Bên cạnh đó, công ty đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện hồ sosơ pháp lý các dự án năng lượng tái tạo (điện mặt trời, điện gió, thủy điện...).