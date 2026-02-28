Đại gia Ninh Bình bất ngờ đến thủ phủ miền Tây đề xuất dự án tạo việc làm cho 100.000 người

Ông Nguyễn Văn Thiện trình bày tổ hợp dự án tại cuộc họp (ảnh: Báo Cần Thơ).

Ngày 26/2, lãnh đạo TP Cần Thơ đã có buổi tiếp và làm việc với Công ty Cổ phần Tập đoàn Xuân Thiện liên quan đến đề xuất đầu tư Tổ hợp dự án cảng nước sâu, công – nông nghiệp kết hợp đô thị – du lịch và năng lượng trên địa bàn thành phố.

Tại buổi làm việc, ông Nguyễn Văn Thiện, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Xuân Thiện nhận định, nếu được triển khai, tổ hợp dự án sẽ tạo bước ngoặt phát triển không chỉ cho Cần Thơ mà còn cho toàn vùng Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL).

Theo đề xuất, tổ hợp có hạt nhân là dự án lấn biển với tổng mức đầu tư khoảng 390.000 tỷ đồng, thời gian thực hiện 120 tháng kể từ khi được giao khu vực biển. Trong đó, tổ hợp thép gồm các nhà máy sản xuất thép thanh dây, thép tấm và thép cuộn cán nóng, tổng công suất dự kiến khoảng 15 triệu tấn/năm, triển khai theo nhiều giai đoạn trong 36–60 tháng.

Ngoài ra, dự án còn bao gồm nhà máy đóng tàu trọng tải dưới 70.000 DWT; nhà máy sản xuất thiết bị điện gió; dự án cánh đồng mía cơ giới hóa 95% với diện tích hơn 51.800 ha gắn với nhà máy đường công suất 1 triệu tấn/năm.

Đáng chú ý, cảng biển nước sâu được thiết kế tiếp nhận tàu có tải trọng đến 250.000 DWT, định hướng trở thành trung tâm logistics chiến lược, kết nối chuỗi cung ứng quốc tế, phục vụ xuất nhập khẩu cho Khu kinh tế Trần Đề và khu vực lân cận. Song song đó là dự án điện gió ngoài khơi quy mô khoảng 10.000 MW, vừa cung cấp điện cho tổ hợp, vừa bổ sung nguồn cho lưới điện quốc gia.

Sơ đồ tổ hợp dự án triển khai tại Trần Đề (ảnh: Báo Cần Thơ).

Theo tính toán, khi vận hành ổn định, tổ hợp dự án có thể đóng góp khoảng 20.000 tỷ đồng mỗi năm cho ngân sách và tạo việc làm cho khoảng 100.000 lao động địa phương. Dự án được kỳ vọng góp phần đưa Cần Thơ trở thành cực tăng trưởng quốc gia, giữ vai trò động lực, lan tỏa và dẫn dắt phát triển toàn vùng. Đồng thời trở thành trung tâm thương mại, du lịch, logistics, kinh tế biển, công nghiệp chế biến, công nghiệp chiến lược gắn với cảng biển nước sâu và nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao.

Chủ tịch Tập đoàn Xuân Thiện kiến nghị thành phố xem xét chấp thuận chủ trương nghiên cứu, khảo sát lấn biển tại khu vực Trần Đề, Cù Lao Dung; bổ sung diện tích đề xuất vào quy hoạch Khu kinh tế Trần Đề và quy hoạch phát triển kinh tế – xã hội thành phố giai đoạn 2026–2031, tầm nhìn đến năm 2050; đồng thời khoanh định khu vực biển để đưa dự án điện gió ngoài khơi vào Quy hoạch điện quốc gia.

“Doanh nghiệp cam kết, nếu được chấp thuận chủ trương, sẽ tập trung nguồn lực triển khai đồng bộ các dự án theo đúng tiến độ; ưu tiên sử dụng lao động địa phương; thực hiện đầy đủ nghĩa vụ với Nhà nước. Trường hợp sau 6 tháng, kể từ khi được giao đất mà không triển khai, doanh nghiệp tự nguyện hoàn trả đất và dự án, không kèm theo điều kiện”, ông Nguyễn Văn Thiện cam kết.

Tập đoàn Xuân Thiện do doanh nhân Nguyễn Văn Thiện (SN 1970) dẫn dắt. Ông Thiện là con trai cả của doanh nhân Nguyễn Xuân Thành, người sáng lập của Tập đoàn Xuân Thành. Ông nổi tiếng với khả năng chèo lái doanh nghiệp trong kinh doanh, cũng như những đóng góp cho thể thao Nam Định (cũ), nay là Ninh Bình.

Tập đoàn Xuân Thiện có trụ sở tại tỉnh Ninh Bình, được thành lập vào những năm 2000, gồm nhiều công ty thành viên. Doanh nghiệp này hoạt động đa lĩnh vực như: nông nghiệp, khai thác, chế biến khoáng sản, năng lượng, tài chính, bảo hiểm, ngân hàng, sản xuất vật liệu xây dựng... Tập đoàn đã và đang triển khai nhiều dự án đầu tư trong và ngoài nước.

Ảnh phối cảnh tổ hợp dự án tại Ninh Bình.

Tại Ninh Bình, Tập đoàn Xuân Thiện cũng là chủ đầu tư Tổ hợp 3 dự án Thép xanh tại khu vực Cồn Xanh có quy mô 425 ha, tổng vốn đầu tư lên đến gần 100.000 tỷ đồng (khoảng 4 tỷ USD).

Tổ hợp gồm 3 dự án: Nhà máy sản xuất cấu kiện bê tông đúc sẵn Xuân Thiện Nam Định; Nhà máy Thép xanh Xuân Thiện Nghĩa Hưng; Nhà máy Thép xanh số 1 Xuân Thiện Nam Định.

Trong Tổ hợp 3 dự án, nổi bật là Nhà máy Thép xanh số 1 Xuân Thiện Nam Định. Đây là dự án có quy mô lớn nhất với diện tích gần 285 ha, vốn đầu tư 88.000 tỷ đồng.

Thứ hai là Nhà máy Thép xanh Xuân Thiện Nghĩa Hưng, quy mô gần 84 ha, vốn đầu tư 10.000 tỷ đồng.

Cuối cùng là Nhà máy sản xuất cấu kiện bê tông đúc sẵn Xuân Thiện Nam Định. Dự án này có diện tích gần 58 ha, công suất 350.000 tấn/năm, vốn đầu tư 900 tỷ đồng. Dự kiến vận hành quý III/2026.

Khi hoàn thành và đi vào hoạt động, các dự án trên sẽ tạo việc làm cho khoảng 16.200 lao động trực tiếp, trong đó chủ yếu là lao động kỹ thuật, cùng nhiều việc làm gián tiếp từ phát triển mở rộng các ngành nghề dịch vụ và công nghiệp phụ trợ.