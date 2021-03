Đại gia Nga cố thủ trong kho vũ khí, đấu súng với đặc nhiệm Moscow

Sáng sớm 30/3, cảnh sát đến khu dân cư Novye Veshki để khám xét dinh thự của doanh nhân 61 tuổi Vladimir Bardanov – người bị tình nghi liên quan đến buôn bán vũ khí.

Tuy nhiên, khi cảnh sát trao lệnh khám sát của tòa án cho vợ Bardanov, thì “từ cửa sổ, ông Bardanov nã đạn về phía cảnh sát bằng một khẩu súng tự động, và ném hai quả lựu đạn”.

Bardanov sau đó cố thủ trong nhà, giữ con gái, con rể và cháu ruột làm con tin.

Ngôi nhà của Bardanov lập tức bị bao vây, và lực lượng đặc nhiệm nhanh chóng được điều đến hiện trường.

Cuộc đối đầu kịch tính kéo dài suốt nhiều giờ, khi Bardanov nổ súng về phía bất cứ ai tìm cách tiếp cận căn nhà. Một cảnh sát được cho là đã bị đạn găm trúng chân.

Bardanov từ chối mọi lời kêu gọi đầu hàng, nhưng đồng ý thả hai con tin, chỉ giữ lại con rể bên mình. Giới truyền thông địa phương đưa tin Bardanov đã bị bắt, nhưng thông tin này lập tức bị bác bỏ.

Ngôi nhà của Bardanov sau đó bốc cháy dữ dội. Một số thông tin cho rằng vụ cháy bùng phát là do lực lượng an ninh. Tuy nhiên, một nguồn tin an ninh nói với Tass rằng chính Bardanov đã phóng hỏa kho vũ khí của mình.

Lực lượng an ninh phong tỏa hiện trường. Ảnh: Sputnik

Bardanov được cho là tự châm lửa đốt căn nhà của mình. Ảnh: Sputnik

Bardanov có quyền sử dụng vũ khí và đạn dược vì ông từng là chủ sở hữu của một công ty an ninh tư nhân, hiện đã đóng cửa. Trong ngôi nhà của Bardanov cũng được cho là có một xưởng bí mật sản xuất vũ khí.

Giới truyền thông mô tả Bardanov là giám đốc điều hành một công ty bán buôn bán lẻ và xây dựng. Ông cũng được liệt kê trong danh sách nợ thuế của Dịch vụ Thừa phát lại Liên bang.

Ngọn lửa cuối cùng đã lan lên các tầng cao của tòa nhà nơi Bardanov đang ẩn náu. Một lúc sau, Bardanov ngừng nã súng về phía các sĩ quan.

“Khi ngọn lửa bắt đầu bùng phát, Bardanov một lần nữa được đề nghị đầu hàng. Nhưng ông ta từ chối và tiếp tục cố thủ”, nguồn tin cho biết.

Các nhân viên cứu hỏa đã không dập lửa vì lo ngại rằng đạn dược và thiết bị nổ có thể phát nổ. Các điều tra viên chỉ bắt đầu khám nghiệm hiện trường sau khi ngọn lửa tắt tự nhiên.

Theo thông tin mới nhất, hài cốt của Bardanov đã được tìm thấy ở gác xép. Tuy nhiên, chưa có thông tin về số phận con rể - người bị Bardanov bắt làm con tin.