"Đại gia kim cương" Chu Đăng Khoa là ai?

Trong giới kinh doanh kim hoàn tại Việt Nam, Chu Đăng Khoa từng được biết đến với danh xưng “đại gia kim cương”. Tuy nhiên, khác với nhiều doanh nhân khác thường xuyên xuất hiện trước truyền thông, ông lại là nhân vật khá kín tiếng. Phần lớn thông tin về ông chỉ được công chúng biết đến thông qua các sự kiện quảng bá trang sức và những ồn ào từng gây chú ý trong showbiz Việt.

Theo một số thông tin được truyền thông nhắc đến trước đây, Chu Đăng Khoa được cho là sinh vào đầu thập niên 1980 và quê tại Nghệ An. Tuy nhiên, các dữ liệu chi tiết như năm sinh cụ thể, gia đình hay quá trình học tập của doanh nhân này không được công bố rộng rãi.

Trước khi được biết đến rộng rãi trên truyền thông, Chu Đăng Khoa đã hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh kim cương và đá quý. Ông từng gắn liền với thương hiệu trang sức cao cấp Crown Diamond, doanh nghiệp chuyên kinh doanh kim cương hướng đến phân khúc khách hàng thượng lưu.

Trong giai đoạn giữa thập niên 2010, Chu Đăng Khoa được xem là một doanh nhân trẻ nổi bật trong lĩnh vực kim hoàn. Các sự kiện ra mắt sản phẩm kim cương, trang sức cao cấp do doanh nghiệp của ông tổ chức thường có sự tham gia của nhiều người nổi tiếng trong làng giải trí.

Việc kết hợp với các nghệ sĩ trong các chiến dịch quảng bá đã giúp thương hiệu kim cương của ông nhanh chóng được chú ý trên thị trường. Nhờ vậy, cái tên Chu Đăng Khoa cũng dần được truyền thông nhắc đến như một doanh nhân thành đạt trong lĩnh vực trang sức.

Năm 2016, Chu Đăng Khoa trở thành tâm điểm của truyền thông khi vướng vào scandal tình cảm liên quan đến ca sĩ Hồ Ngọc Hà và ca sĩ Maya. Vụ việc khi đó thu hút sự quan tâm lớn của dư luận và được xem là một trong những ồn ào gây chú ý nhất của showbiz Việt trong giai đoạn này. Chính Chu Đăng Khoa cũng từng lên tiếng xác nhận với báo giới rằng thời điểm đó Hồ Ngọc Hà là người phụ nữ mà ông quan tâm.

Sau khi những tranh cãi lắng xuống, doanh nhân này gần như rút khỏi sự chú ý của truyền thông, hạn chế xuất hiện trong các hoạt động công khai.

Những năm gần đây, thông tin về Chu Đăng Khoa khá hiếm hoi. Ông không thường xuyên xuất hiện tại các sự kiện giải trí như trước và cũng ít chia sẻ về hoạt động cá nhân trên truyền thông.

Sự kín tiếng này khiến hình ảnh “đại gia kim cương” trở thành một nhân vật khá bí ẩn trong giới doanh nhân, dù tên tuổi của ông vẫn thỉnh thoảng được nhắc lại khi truyền thông nói về những câu chuyện ồn ào từng gây chấn động showbiz Việt.